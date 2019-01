Empieza el verano y en la Plaza Martín Fierro algunos chicos se hamacan, otros ensayan algún picado, los paseadores de perros deambulan con obedientes animales atados a sus correas. Una escena bucólica en el país de no me acuerdo. Furman mira a un lado y a otro. Parece que se transportara 100 años atrás. Salvo la placa, no hay huellas visibles de la tragedia.