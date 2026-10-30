Los líderes deben lidiar con la ambivalencia que viven los empleados con respecto a la IA

BC-HBRNI-700-AI-AMBIVALENCE-ART-NYTSF — Leaders need to grapple with employee ambivalence on AI. (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-700-AI-AMBIVALENCE-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED

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De HBR.org

Ignorar cómo se sienten los empleados con respecto a la IA puede implicar un alto costo. Las investigaciones muestran que cuando las personas están preocupadas por la IA se involucran menos, están más propensas a sentirse agotadas y se sienten menos satisfechas con su trabajo.

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Para apoyar mejor a sus equipos, los líderes deben entender cómo están viviendo los empleados la IA. En una encuesta reciente, Liz y Mollie pidieron a 500 profesionales que completaran la frase "La IA en el trabajo me hace sentir más ____ pero menos ____". Cada encuestado describió emociones contradictorias, o lo que llamamos ansiedad ambivalente. Esta mezcla de curiosidad, alegría y temor define cómo la mayoría está experimentando la IA en este momento.

Como líder, tu trabajo no es proyectar una certeza o positividad que no tienes. Se trata de reconocer la tensión, crear un espacio seguro y reinvertir los beneficios. Enfocarte en estas prioridades ayudará a los empleados a sentirse apoyados mientras navegan por los cambios que la IA trae a su trabajo.

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1. Reconoce la tensión

Los datos de la encuesta de Liz y Mollie muestran que la mayoría de las personas ocultan todas las emociones a sus compañeros de trabajo. En público, muestran curiosidad, pero en privado sienten algo mucho más oscuro y el ritmo del cambio puede intensificar las emociones más complicadas.

Incluso los líderes entusiastas de la IA sienten inseguridad. En una entrevista, Shulagna Dasgupta, fundadora de Ochin Labs, le contó a Liz que recientemente escuchó a un director financiero admitir: "Estoy trabajando mucho para poder aprender todo, pero no estoy seguro de si estoy dirigiendo la empresa en la dirección correcta. Esto nunca se ha hecho antes".

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No tengas miedo de compartir esta mezcla de confianza e incertidumbre con tu equipo, así como lo que pueden aprender de ella.

No los obligues a ser siempre positivos.

Decirle a la gente cómo debe sentirse es una tarea inútil.

Cuando los líderes reconocen el entusiasmo, la preocupación y el ritmo cada vez más acelerado de trabajo, generan credibilidad y crean un espacio para una participación más honesta.

Aborda el tema que todos evitan.

Como le dijo Laszlo Bock, exdirector de Recursos Humanos de Google, a Liz: "Todos quieren saber si están capacitando a los que los van a reemplazar". En algunas organizaciones, ese temor ya está llevando a los empleados a resistirse a usar las herramientas de la IA porque les preocupa que su uso acelere la pérdida de empleos.

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Si los líderes quieren usar la IA para hacer que sus empresas sean más eficientes o, de manera más ambiciosa, para desarrollar nuevos productos y servicios que de otra manera no serían posibles, deben tratar a los empleados como activos en los que se está invirtiendo, no como gastos que hay que reducir.

2. Crear un entorno de aprendizaje seguro

Las investigaciones muestran que es mucho más difícil aprender cuando se está en un estado de miedo o estrés. Los líderes que hablan de cómo sus organizaciones se están "quedando atrás" o piden a las personas que "se mantengan al día" o que "adopten la IA o se vayan" solo lograrán que se tenga más miedo y, por lo tanto, sean menos capaces de aprender nuevas habilidades.

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Sustituye la urgencia que genera ansiedad por la experimentación basada en la curiosidad.

En lugar de recurrir a mensajes basados en el miedo, ayuda a las personas a tener sus propios momentos de revelación. Anima a tu equipo a identificar algunos puntos débiles en su trabajo diario y crea un espacio para que prueben un agente o una indicación que resuelva uno de los puntos.

Fomenta la confianza sin que sea ciega.

Bock recomienda ofrecer a los equipos un reinicio rápido y práctico: ayúdalos a "experimentar un aumento instantáneo de la productividad" con la IA y después, con la misma rapidez, a "experimentar una falla". Ver tanto el poder como las limitantes de estas herramientas genera confianza y reduce la ansiedad.

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Ríete de las fallas de la IA.

Anímalos a compartir el mayor desastre de la IA de la semana. Contar estas historias puede resultar catártico.

3. Reinvierte las ganancias

Los empleados están observando de cerca. Cuando la automatización libere horas de trabajo, busca la manera de devolverles algo a los empleados en forma de espacio para crecer, desarrollar y experimentar.

Aprendan juntos, no por separado.

La adopción de la IA suele plantearse como un reto individual de mejora de habilidades. Las personas aprenden más rápido y se sienten menos ansiosas cuando el aprendizaje es compartido.

Da prioridad a la transparencia.

Los mensajes vagos sobre el aprendizaje pueden ser perjudiciales, así que hay que ser específico en cuanto a las oportunidades disponibles para los empleados.

Es posible que los líderes no puedan afirmar con certeza cómo serán los puestos, las habilidades o las estructuras organizativas dentro de un año, pero pueden ser muy claros sobre lo que saben, lo que no saben y lo que se puede hacer ahora para prepararse para múltiples futuros posibles.

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