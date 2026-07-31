¿Quieres que los trabajadores aprendan nuevas habilidades? Muéstrales en quién pueden convertirse.

Guardar

De HBR.org

Es una encrucijada en el juego de la vida: ¿prefieres capacitarte para un nuevo trabajo que podría impulsar tus perspectivas o seguir por el mismo camino de tu profesional actual?

PUBLICIDAD

Resulta que muchas personas están rechazando la idea de un nuevo comienzo. El mundo laboral está cambiando muy rápido, impulsado por la adopción generalizada de la inteligencia artificial, pero muchos trabajadores no están buscando con entusiasmo las nuevas habilidades que podrían ayudarlos a ponerse al día. En Italia, donde las agencias públicas de empleo ofrecen cursos cortos y gratuitos para preparar a quienes buscan trabajo para ocupaciones con mucha demanda, se han inscrito tan pocas personas que el gobierno le pidió a la profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, Raffaella Sadun, que los ayudara a averiguar por qué.

Tomando como ejemplos los puestos de técnico en construcción y de soporte de tecnología de la información --bien remunerados y con alta demanda--, ella y sus colegas encuestaron a unos 1100 trabajadores italianos desempleados para comprender qué los motivaría a capacitarse para nuevos puestos. Descubrió que, para la mayoría de las personas, el trabajo está ligado a la identidad, no solo a los ingresos y muchos no quieren incursionar en campos que entren en conflicto con la forma en que se ven a sí mismos.

PUBLICIDAD

"Las personas no se ven a sí mismas como un conjunto de habilidades; se ven desempeñando un papel en la sociedad", comentó Sadun. "Lo que observé en Italia forma parte de un fenómeno más amplio de bajas tasas de participación en programas de capacitación en todas partes. Cómo motivar a las personas para que se capaciten es un verdadero rompecabezas".

Los hallazgos de Sadun resaltan la importancia de asociar una misión al trabajo, así como de equilibrar la oferta y la demanda laboral, ya que la IA elimina algunos empleos y genera necesidades no cubiertas en nuevas áreas. Para lograr que los trabajadores se comprometan, explica Sadun, las empresas no solo deben pagarles más. Deben presentarles una visión de en quiénes se convertirán después de la transición a un nuevo rol.

PUBLICIDAD

Cómo fomentar un cambio de carrera

Ampliar el acceso a cursos que enseñen nuevas habilidades claramente no es suficiente, afirma Sadun. Si los programas de capacitación y los empleadores que buscan cubrir las brechas de habilidades esperan lograr un cambio significativo, deben brindar a los que buscan empleo más información y mejorar los esfuerzos de focalización, señala. Por ejemplo, sugiere que las organizaciones deberían:

PUBLICIDAD

Proporcionar información clara y confiable sobre las perspectivas laborales

Las personas son más propensas a inscribirse cuando comprenden las perspectivas laborales y los salarios más altos asociados con el cambio de carrera: por lo tanto, los empleadores y los responsables de las políticas deberían dar visibilidad a esta información para reducir la incertidumbre y aumentar la participación.

PUBLICIDAD

Abordar directamente las barreras de identidad y percepción

El esfuerzo para cubrir puestos se debe enfocar en cambiar las percepciones sobre quién pertenece a un trabajo, utilizando ejemplos, mensajes y actividades de divulgación para ayudar a las personas a verse a sí mismas en esas carreras. La gente necesita saber qué gana con el cambio de carrera.

PUBLICIDAD

"Existe mucha incertidumbre sobre lo que implica la nueva ocupación en términos de estatus y aspectos económicos", dijo Sadun. "Quieres que puedan imaginarse a sí mismos en ese nuevo puesto porque, de lo contrario, no van a hacer el esfuerzo necesario para reinventarse".

Alinear los programas de capacitación con las oportunidades laborales

Dado que la participación aumenta cuando la capacitación está claramente vinculada a los resultados laborales reales, una mayor coordinación entre los proveedores de capacitación y los empleadores transmite el mensaje de que los que buscan empleo encontrarán un camino confiable hacia un trabajo, en lugar de limitarse a la adquisición de habilidades.

PUBLICIDAD