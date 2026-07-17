Tres fuerzas están redefiniendo la transición de gerente a líder

De HBR.org

La transición de líder funcional a líder empresarial siempre ha sido difícil; pero la naturaleza de esa dificultad ha cambiado y se ha intensificado. Los ejecutivos con los que trabajo hoy en día enfrentan desafíos que apenas existían hace una década: gestionar sistemas de IA que entienden parcialmente, operar a nivel transfronterizo donde el panorama regulatorio y político cambia de un trimestre a otro y asumir roles empresariales con menos experiencia preparatoria que antes facilitaba dar el salto. Las habilidades que más importan en estas transiciones han cambiado de manera silenciosa pero sustancial.

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En 2012, identifiqué siete transiciones que los líderes deben navegar la transición al pasar de la gestión funcional a puestos empresariales. El marco se adoptó ampliamente en el desarrollo ejecutivo y la planificación de sucesión y las transiciones fundamentales siguen siendo válidas. Sin embargo, las capacidades necesarias para afrontar cada una de ellas han cambiado de manera tan fundamental que el marco requería una actualización exhaustiva

QUÉ HA CAMBIADO

Tres fuerzas están redefiniendo la transición hacia el liderazgo empresarial.

La IA generativa y la toma de decisiones algorítmica. Esta no es la historia de la "transformación digital" de la década de 2010. La IA generativa no solo automatiza tareas; comprime el trabajo analítico que alguna vez definió el valor del liderazgo. Cuando la IA puede sintetizar datos de mercado, elaborar opciones estratégicas y modelar escenarios más rápido que cualquier integrador humano, el papel del líder pasa de generar ideas a analizar en qué ideas creadas por la IA se puede confiar, cuáles se pueden combinar o descartar. Cada uno de los siete cambios se ve afectado.

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Turbulencias geopolíticas. Las operaciones globales implican cada vez más lidiar con aranceles y sanciones cambiantes, interrupciones en la cadena de suministro, leyes de soberanía de datos divergentes y riesgos políticos dinámicos. Los líderes ya no pueden tratar esto como ruido de fondo gestionado por el departamento legal. Una decisión de abastecimiento es una decisión geopolítica. La elección de una arquitectura de datos es una decisión regulatoria. El entorno externo se ha convertido en una preocupación de primer orden para el liderazgo.

La reducción de la cantera de líderes. El aplanamiento organizacional y la eliminación de los puestos de mando intermedio han eliminado los peldaños que antes preparaban gradualmente a los líderes para los puestos de mayor responsabilidad. El salto de experto funcional a líder empresarial es más abrupto que nunca, con menos tiempo para desarrollar la amplitud de criterio necesaria. Los líderes llegan sin la preparación adecuada y el puesto se presenta ya completamente definido, sin una transición gradual.

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EL MARCO EVOLUCIONADO

Las siete transiciones originales permanecen intactas, pero las capacidades necesarias para superarlas han evolucionado. En conjunto, ofrecen un plan de acción actualizado para los líderes que se están preparando para asumir una responsabilidad corporativa.

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Pasar de especialista a generalista anteriormente significaba desarrollar conocimientos sólidos en finanzas, mercadotecnia, operaciones y otras funciones clave. El generalista moderno también debe comprender cómo la IA transforma cada una de esas funciones. Se necesita suficiente dominio para saber cuándo los equipos técnicos están tomando decisiones acertadas y cuándo están persiguiendo la novedad. El generalista ahora habla tres idiomas: los negocios, la tecnología y la interacción entre ambos.

Pasar de analista a integrador ha sido el cambio más radical. En 2012, la integración significaba sintetizar los conocimientos que los humanos generaban a través de los silos organizacionales. Hoy en día, la IA genera más análisis de los que cualquier líder puede asimilar. El trabajo del integrador ya no consiste en producir la síntesis, sino en diseñar la arquitectura de la toma de decisiones. ¿Qué datos se procesan mediante algoritmos y cuáles requieren un juicio humano? ¿Cómo se mantiene la rendición de cuentas cuando las recomendaciones provienen de sistemas que nadie comprende por completo? El integrador moderno construye y gestiona sistemas de toma de decisiones en los que colaboran los humanos y la IA, en lugar de sintetizar personalmente los datos.

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Pasar de táctico a estratega ahora significa dar prioridad a la estrategia dinámica sobre la planificación estática. El trabajo estratégico tradicional partía de entornos estables en los que se podía analizar, decidir y ejecutar en un ciclo anual. Hoy en día, los líderes deben gestionar carteras de opciones, detectar señales débiles antes de que se conviertan en tendencias, establecer desencadenantes para acelerar o abandonar iniciativas y realizar experimentos rápidos para poner a prueba las hipótesis. La estrategia se convierte en una detección y un ajuste continuo, en lugar de una planificación periódica.

Pasar de albañil a arquitecto abarca desafíos de diseño organizacional mucho más complejos. Las organizaciones modernas necesitan modelos operativos que permitan simultáneamente cosas aparentemente contradictorias: eficiencia e innovación, autonomía y alineación, velocidad y control. El arquitecto diseña derechos de decisión que trasladan la autoridad a los extremos de la red sin perder la coherencia; crea modelos de financiamiento que respaldan tanto el desarrollo de productos como las capacidades de la plataforma y trata los sistemas tecnológicos, las estructuras organizacionales y los procesos colaborativos como un problema de diseño integrado, en lugar de abordarlos de manera aislada.

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Pasar de "solucionador de problemas" a "creador de agenda" ha sido más crítico y difícil en un entorno con escasez de atención. El reto ya no es solo establecer prioridades. Se trata de filtrar señales de un volumen sin precedentes de ruido, gran parte del cual es generado por sistemas de IA que producen exponencialmente más datos y análisis. Quien defina la agenda hoy en día debe comprometer la atención de la organización antes de que la evidencia sea concluyente, apostando por amenazas y oportunidades emergentes. Establece no más de tres prioridades críticas. Incorpóralas de manera firme en la asignación de recursos y en las métricas de desempeño. Protege a la organización de las distracciones, incluidas las infinitas posibilidades analíticas.

Pasar de guerrero a diplomático se ha expandido mucho más allá de la política interna y las alianzas en el ecosistema. Los líderes empresariales ahora navegan directamente por la complejidad geopolítica, gestionando las relaciones gubernamentales entre jurisdicciones con intereses en conflicto, manteniendo la licencia social en medio del activismo de las partes interesadas y negociando acuerdos de intercambio de datos donde los marcos regulatorios difieren según el país. El cambio no es solo de la competencia interna a las relaciones externas; es de un mapa de partes interesadas relativamente estable a uno que está siendo rediseñado por fuerzas fuera del control de la organización.

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Pasar de líder de unidad a líder empresarial --el cambio final que anteriormente había caracterizado como pasar de "papel secundario a papel protagónico"-- refleja una corrección conceptual. La metáfora teatral original enfatizaba la visibilidad: salir al centro del escenario. Sin embargo, la verdadera transición no se trata de la marca personal, se trata de una reorientación cognitiva: aprender a optimizar para un todo en lugar de solo para tu parte. Los líderes empresariales deben tomar decisiones de recursos que pongan en desventaja a su antigua unidad; tratar el talento como un activo corporativo en lugar de una propiedad funcional y actuar como los principales intérpretes de la organización en tiempos de incertidumbre. La visibilidad es un subproducto de este cambio, no su esencia.

IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO

Estos cambios evolutivos exigen que las organizaciones se replanteen tanto la forma en que desarrollan a los líderes como la forma en que evalúan la preparación para los roles empresariales.

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En materia de desarrollo, las intervenciones deben estar en sintonía con las tres fuerzas que impulsan el cambio. Los empleados con alto potencial necesitan experiencia práctica en la gestión de sistemas de toma de decisiones algorítmicos antes de asumir roles de mayor responsabilidad y no solo en sesiones conceptuales sobre lo que puede hacer la IA.

En cuanto a la evaluación, el marco actualizado debe cambiar la forma en que las organizaciones evalúan a los candidatos en sucesión. Los criterios tradicionales de trayectoria funcional, pensamiento estratégico y presencia ejecutiva siguen siendo necesarios, pero ya no son suficientes. Las evaluaciones de sucesión deben sondear la capacidad de los candidatos para gestionar decisiones potenciadas por la IA, navegar por la geopolítica y adoptar una perspectiva amplia que supere la lealtad a la unidad. Para cada cambio, hay que considerar dónde opera actualmente el candidato y la brecha entre eso y lo que exigirá el puesto.

El momento es clave. El conocimiento generalista y las habilidades de integración se benefician de una exposición temprana a diferentes áreas. Establecer la agenda y tener una perspectiva a nivel empresarial requieren autoridad organizacional para poder ejercerse de manera efectiva. Organiza las experiencias de desarrollo en consecuencia.

También animo a los líderes a autoevaluarse. Comienza por hacerte preguntas sinceras. ¿En qué áreas sigues operando con tu antigua mentalidad? ¿Cuál de las tres fuerzas --IA, geopolítica o compresión de canales-- representa tu mayor punto ciego?

Posteriormente, aborda esas brechas con práctica deliberada, no solo con comprensión intelectual. Si la coordinación del ecosistema es tu punto débil, busca roles que impliquen alianzas externas y negociación entre jurisdicciones. Si aún no has tenido que gestionar un proceso impulsado por la IA, encuentra la manera de adquirir esa experiencia antes de que el rol empresarial lo exija.