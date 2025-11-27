Harvard Business Review

Los trabajadores no confían en la IA. Así es como las empresas pueden cambiar eso

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Guardar

La IA tiene un problema de confianza entre los trabajadores de primera línea, y está empeorando. El TrustID Index de Deloitte, que mide diariamente la opinión de clientes y empleados, muestra que la confianza en la IA generativa proporcionada por las empresas (herramientas que se supone deben aligerar la carga de trabajo y aumentar la creatividad) cayó un 31% entre mayo y julio de 2025, los resultados más recientes disponibles, lo que refleja un creciente escepticismo sobre su fiabilidad y valor. La confianza en los sistemas de IA agéntica, que pueden actuar de forma independiente y no solo hacer recomendaciones, cayó un 89% durante el mismo periodo, a medida que los empleados se mostraban cada vez más incómodos con la idea de que la tecnología tomara decisiones que antes les correspondían a ellos.

Nuestra investigación también reveló que el uso de herramientas de IA proporcionadas por los empleadores disminuyó un 15% entre febrero y julio. Pero aquí está el problema: casi la mitad de los empleados de primera línea con acceso a IA están recurriendo a herramientas no aprobadas, lo que indica que confían más en las soluciones paralelas que en las oficiales. Esto sugiere que el problema no es la desconfianza hacia la IA en general, sino hacia la IA que sus empleadores les piden que utilicen. Para estos empleados, las herramientas autorizadas por la empresa se sienten impuestas, no introducidas; obligatorias, no cocreadas. Y detrás de ese escepticismo se esconde un temor más profundo: que se les pida a los empleados que ayuden a promover la misma tecnología que podría reemplazarlos.

Con tanto en juego en la carrera por capitalizar la revolución de la IA, comprender la magnitud del desafío de la confianza es fundamental. He aquí un enfoque que Deloitte está adoptando para abordar este problema:

En Deloitte, nuestro TrustID Index rastrea la confianza de la misma manera que los mercados rastrean las acciones: en tiempo real, entre diferentes industrias y roles. Aproximadamente 60,000 empleados estadounidenses de organizaciones de todos los tamaños y sectores de la economía responden nuestras encuestas cada año, compartiendo su percepción sobre la fiabilidad, capacidad, transparencia y humanidad de su organización o tecnología (lo que llamamos los "cuatro factores de la confianza"). Cada factor se puntúa según el grado de acuerdo del encuestado con afirmaciones en una escala del 1 al 7, como si la organización demuestra empatía y justicia (humanidad), si se comunica de manera abierta y clara (transparencia), si ofrece productos y experiencias de calidad (capacidad) y si cumple sus promesas de manera consistente (fiabilidad). El TrustID de Deloitte combina estas dimensiones en un puntaje compuesto fundamentado en investigación conductual y estadística.

La confianza beneficia a todos, y nuestro marco hace que lo intangible sea accionable. Recomendamos que cada empresa evalúe los elementos centrales de la confianza dentro de su organización y, dado que la confianza es tan fundamental para el éxito empresarial, hemos hecho que nuestra metodología TrustID sea de código abierto, a través de un capítulo descargable en nuestro libro que describe la ciencia detrás de la medición. Como mínimo, sugerimos incluir los cuatro factores de la confianza en su enfoque de medición existente, ya sea mediante una encuesta anual de talento o mientras se prueban herramientas de IA.

Al dividir la confianza en componentes medibles, los líderes pueden ver dónde está aumentando o erosionándose, y actuar en consecuencia. Por ejemplo, si los empleados reportan baja confianza en la transparencia de la IA, los líderes podrían responder aumentando la comunicación sobre cómo las herramientas toman decisiones o involucrando a los empleados en definir su uso.

Y dado que nuestro modelo es altamente predictivo del comportamiento, revela no solo cuánto confían las personas, sino también cómo esa confianza se traduce en defensa, compromiso y desempeño. Por ejemplo, los empleados de la fuerza laboral en general con un nivel de confianza alto tienen 1.9 veces más probabilidades de recomendar su organización a otros, 2.1 veces más motivación para trabajar para su empleador y 1.7 veces más probabilidades de desarrollar nuevas habilidades. En otras palabras, ayuda a cuantificar algo que a menudo se trata como intangible: el ser humano detrás de cada resultado de la IA.

Temas Relacionados

Harvard Business ReviewBCWAKEUPCALLAIWORKERSARTNYTSF

Últimas Noticias

Una nueva forma de compensar a los equipos de ventas

Harvard Business Review Management Update Spanish

Una nueva forma de compensar

Cómo los equipos de ventas pueden utilizar la IA generativa para descubrir lo que necesitan los clientes

Harvard Business Review Management Update Spanish

Cómo los equipos de ventas

5 formas en que las cooperativas pueden moldear el futuro de la IA

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

5 formas en que las

Las herramientas de IA que están transformando la investigación de mercados

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

Las herramientas de IA que

No se aferre a su trabajo anterior después de ser ascendido

Harvard Business Review Wake-Up Call Spanish

No se aferre a su
DEPORTES
Los Pumas 7’s debutan frente

Los Pumas 7’s debutan frente a Fiji en el inicio del circuito mundial de seven en Dubai

“No vi un mejor nocaut”: la impresionante finalización del argentino Lucas Corbage en MMA que pelea por ser el KO del año

Colapinto reveló quién quiere que se consagre campeón de la F1 y explicó por qué Alpine puede ilusionarse en el GP de Qatar

“Me quedé sin dinero y pedí un crédito de USD 60.000”: la historia desconocida de Pedro Cachin y una impactante confesión sobre su retiro

Nueve años de la gloria en Zagreb: la aventura que llevó a Argentina a su primera Copa Davis

TELESHOW
Alejandro Borensztein recordó a su

Alejandro Borensztein recordó a su primera esposa Merlina Licht, a 15 años de su muerte

Alfa sorprendió en Cuestión de Peso y realizó un tour por su casa: reliquias y pasión por la música y los autos

La reacción de la China Suárez a los comentarios a su trabajo por la nueva serie

Ivana Figueiras habló de los polémicos mensajes románticos de Darío Cvitanich: “Cada uno dice lo que siente”

Julieta Poggio sorprendió a Moria Casán al contarle cómo es la relación abierta con su novio

INFOBAE AMÉRICA

La UE y Chile acordaron

La UE y Chile acordaron profundizar su cooperación comercial y de inversiones

Cómo “Stranger Things” definió la era del algoritmo

Francia reafirmó su rechazo al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur ante votaciones clave en Bruselas

“Ficha de los 10 minutos”: la herramienta que empodera a las familias peruanas en la lucha contra el dengue

Alemania registró 850 incursiones de drones en lo que va del año