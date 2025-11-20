Las herramientas de IA que están transformando la investigación de mercados

La IA generativa está transformando la recopilación, creación y análisis de información sobre los consumidores y el mercado: el motor del marketing estratégico.

Creemos que en el centro de esta transformación se encontrarán dos herramientas generadas por IA diseñadas para actuar como representantes de las personas: el perfil sintético (que representa a un individuo o grupo compuesto) y el gemelo digital (que representa a un individuo real). Al utilizar datos públicos o privados para simular las respuestas humanas a preguntas y encuestas, estas nuevas herramientas prometen permitir a los mercadólogos realizar investigaciones y experimentos sin el tiempo, costo y carga que implican las entrevistas o encuestas tradicionales para los participantes.

EL PERFIL SINTÉTICO

En este enfoque, los investigadores, mercadólogos, gerentes de producto y vendedores proporcionan a un modelo de IA información demográfica, psicográfica o conductual sobre un tipo o segmento de cliente para crear un perfil que sea representativo de ese tipo o segmento. Luego pueden pedirle al LLM (modelo de lenguaje de gran tamaño) que responda a preguntas como si fuera ese tipo de persona.

EL GEMELO DIGITAL

Este enfoque va más allá de los segmentos compuestos y los perfiles imaginarios, y aporta datos a nivel individual para la tarea. Si una empresa dispone de datos detallados a nivel individual sobre un grupo de clientes a partir de interacciones, encuestas o entrevistas anteriores, por ejemplo, podría utilizar esos datos para crear gemelos digitales de esas personas, que luego podrían participar en encuestas virtuales, "entrevistas" cualitativas e incluso experimentos en lugar de las personas a las que representan. Esto tiene muchas aplicaciones potenciales interesantes, pero también algunas implicaciones éticas importantes.

CÓMO EMPEZAR

1. DETERMINE SU CASO DE USO. Es fundamental tener en mente el objetivo final: ¿Busca una estimación puntual de un segmento clave o desea comprender cómo las personas valoran de forma diferencial ciertas características del producto?

2. DETERMINE EL TIPO DE CONSUMIDORES QUE QUIERE SIMULAR. ¿Quiere entender mejor el punto de vista promedio o compuesto de un segmento en particular, donde podría funcionar un perfil sintético? ¿O quiere "retroalimentación" de un consumidor específico o de un conjunto de consumidores, donde pueda valer la pena el esfuerzo y el costo extra de crear gemelos digitales capaces de captar variaciones y matices tanto dentro como entre segmentos?

3. OBTENGA LOS DATOS NECESARIOS PARA CALIBRAR LOS PERFILES O GEMELOS. Este puede ser el factor limitante para algunas opciones.

4. DEFINA MÉTRICAS DE RENDIMIENTO CLARAS Y PRECISAS. Aunque es tentador tratar las métricas de rendimiento como intercambiables, no lo son, y su elección influirá en la conclusión que usted extraiga de sus datos.

5. REALICE UNA PEQUEÑA PRUEBA. Idealmente, esta prueba debe ser representativa de su caso de uso, y usted debe aplicarla a una muestra de participantes humanos que sean representativos de sus clientes.

6. EVALÚE EL RENDIMIENTO DE SUS PERFILES SINTÉTICOS O GEMELOS DIGITALES. Compare sus datos sintéticos con esa medida de la realidad sobre el terreno. Asegúrese de incluir puntos de referencia relevantes que le ayuden a contextualizar los resultados.

7. DECIDA SI QUIERE ESCALAR. En esta etapa del proceso, usted tendrá una visión holística del potencial de los datos sintéticos para su caso de uso.

8. REALICE PRUEBAS PERIÓDICAS PARA GARANTIZAR LA VALIDEZ CONTINUA Y MANTENER SUS DATOS ACTUALIZADOS. Por ejemplo, puede ser útil realizar periódicamente estudios paralelos sobre las personas reales que hay detrás de su panel de gemelos digitales.

A medida que este campo continúa expandiéndose, es inevitable que los perfiles sintéticos y los gemelos digitales cobren cada vez más relevancia. Puede que aún no estén completamente preparados para posicionarse en el centro de la escena, pero pronto lo estarán, y cuando eso ocurra, es muy probable que transformen por completo el mundo del marketing.