Llevarse bien: ¿Cómo dar un paso al frente en ausencia de su jefe, sin pisar callos?

Amy Gallo es editora colaboradora de Harvard Business Review, copresentadora del podcast Women at Work y autora de dos libros.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan a este artículo).

La ausencia de un jefe puede ser la oportunidad de posicionarse para un posible ascenso, pero es importante no excederse. He aquí algunas sugerencias sobre cómo aprovechar esta oportunidad para avanzar sin arriesgar su reputación o la carrera de su jefe.

SEA TRANSPARENTE.

En primer lugar, si usted aún no ha dejado explícito que aspira a un papel más importante, dígaselo a la gente. Esto incluye a su jefe, pero también a otros miembros de la organización: el jefe de su jefe y cualquier otra persona que ayude a determinar los ascensos, como un gerente de recursos humanos. Querrá dejar claro que no quiere hacerse cargo del trabajo de su jefe, pero que está interesado en ascender.

HAGA EL TRABAJO LO MEJOR QUE PUEDA.

Ahora que todos saben cuáles son sus objetivos, es hora de brillar. Debe hacer su trabajo y cualquier responsabilidad de su jefe, que le corresponda en su ausencia, lo mejor que pueda. Un buen desempeño es bueno para todos: usted, su jefe, su equipo y la organización.

SEA UN ALIADO DE SU JEFE.

Ya que usted no quiere dar la señal de que: "Ella lo estaba haciendo todo mal y ahora yo lo estoy haciendo bien", busque formas en las que pueda demostrar que está alineado. Incluso puede aprovechar esta oportunidad para hablar bien de ella y de sus habilidades.

Este tipo de comentarios positivos sobre su jefe desempeñan múltiples funciones. En lugar de que ella esté "fuera de la vista y fuera de la mente", usted está ayudando a asegurarse de que no haya la tentación de descartarla. En segundo lugar, demostrar su apoyo genuino a su jefe contrarrestará cualquier idea de que está tratando de socavarlo. En tercer lugar, se reflejará bien en usted como jugador de equipo.

TENGA UNA CONVERSACIÓN ABIERTA CON SU JEFE A SU REGRESO.

Cuando su jefe regrese después de su partida, infórmele completamente sobre todo lo que ha hecho mientras estuvo fuera. Puede resultar útil darle un breve resumen escrito. Esto puede incluir una actualización sobre proyectos clave, cualquier cambio en los procesos que deba tener en cuenta y cualquier elemento que requiera su atención de inmediato.

TENGA CUIDADO CON LAS TRAMPAS.

Mientras hace todo lo anterior, existen algunas trampas a las que deberá prestar atención.

La primera es asumir demasiado. Cubrir la licencia de alguien, especialmente si es por un período prolongado, puede ser abrumador. Asegúrese de ser realista acerca de lo que puede hacer en su ausencia y de pedir cualquier ayuda o apoyo que pueda necesitar. No querrá agotarse en un esfuerzo por demostrar su valía.

Además, tenga cuidado con alimentar la fábrica de chismes. Es muy probable que las personas del equipo se den cuenta del buen trabajo que está haciendo al reemplazar a su jefe. Ser aliado de su jefe significa no involucrarse en este tipo de conjeturas o conversaciones.

La última trampa es la impaciencia. Los ascensos no ocurren de la noche a la mañana. Sin embargo, al hacer todo lo anterior, se pondrá en la mejor posición para que su jefe y otros líderes se den cuenta de su gran trabajo y dedicación al equipo.

