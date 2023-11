Cuando la confianza ayuda a los gerentes de proyectos, y cuando los mete en problemas

Bent Flyvbjerg ocupa la cátedra Villum Kann Rasmussen en la IT University of Copenhagen. Dan Gardner es autor/coautor de tres libros, incluido "Superforecasting" con Philip E. Tetlock.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan a este artículo).

La confianza es una condición esencial para el éxito. Sin embargo, la confianza es algo complicado. A veces susurra al oído de los líderes del proyecto: "Puedes manejar cualquier cosa. No pierdas el tiempo planificando. Sigue adelante."

¿Debería escuchar? Busquemos una respuesta en la historia de Ferdinand de Lesseps.

En la década de 1830, como diplomático francés destinado en Egipto, de Lesseps quedó fascinado por la idea de cavar un canal a través de la península del Sinaí para conectar el Mediterráneo y el Mar Rojo.

En 1854, de Lesseps convenció al virrey de Egipto, Muhammad Sa'id Pasha, para que le otorgara la concesión para construir el canal. Los obstáculos políticos y económicos que tuvo que superar fueron muchos. Pero de Lesseps abordó el proyecto con el celo de un evangelista, reuniendo partidarios y desestimando a los críticos.

La excavación del canal fue brutalmente artesanal. Los trabajadores reclutados por el gobierno egipcio movieron tierra y piedras con picos, palas y cestas. El gobierno británico, que se opuso al proyecto, protestó diciendo que en realidad se trataba de trabajo esclavo. De Lesseps se encogió de hombros. La excavación continuó. Pero Sa'id de repente cayó muerto. El nuevo gobernante escuchó a los británicos y eliminó el servicio militar obligatorio. En un instante, los cimientos del proyecto de Lesseps se desmoronaron.

Sin embargo, la fe de Lesseps fue recompensada. Una empresa francesa dio un paso adelante con nuevas y potentes máquinas de movimiento de tierras, y el canal se inauguró oficialmente en 1869.

El Canal de Suez cambió el comercio mundial. De Lesseps fue considerado un genio. Escuchar la voz que le susurraba al oído había valido la pena.

Con su nuevo estatus de estrella mundial, de Lesseps recurrió a otro proyecto largamente imaginado: Conectar los océanos Atlántico y Pacífico mediante la construcción de un canal a través del Istmo de Panamá. Aportó la misma pasión al nuevo proyecto, la misma confianza abrumadora, la misma indiferencia hacia los críticos.

El resultado se conoce como el "escándalo del Canal de Panamá". Hubo corrupción, condenas penales y quiebras. De Lesseps subestimó gravemente la cantidad de excavación necesaria. No previó ni se preparó para las lluvias y los deslizamientos de tierra. Y en lugar de planificar la amenaza de la enfermedad, se burló de ella. La malaria y la fiebre amarilla mataron a unos 22,000 trabajadores y gerentes.

El proyecto fue abandonado con la reputación de Lesseps hecha jirones. El actual Canal de Panamá es producto de una empresa posterior, lanzada por estadounidenses que aprendieron de la locura de Lesseps y planificaron su empresa cuidadosamente.

El mismo hombre. La misma confianza en sí mismo. Resultados espectacularmente diferentes. Entonces, ¿qué deberíamos sacar de esas historias?

Para responder a esta pregunta, necesitamos un análisis adecuado de un gran conjunto de datos. Cass Sunstein y Bent Flyvbjerg realizaron un análisis de los resultados de 2,062 proyectos, desde presas hasta líneas ferroviarias, túneles, puentes y edificios. Nuestro análisis de los datos de los proyectos mostró que cuatro de cada cinco proyectos costaban más de lo previsto y daban menos resultados de los esperados.

Así que, sí, como líder de proyecto, debe estar seguro de que está a la altura del trabajo. Cada proyecto es difícil. Necesitará esa confianza para seguir adelante. Entonces, ¿debería escuchar cuando el exceso de confianza le susurra al oído y le dice que siga adelante?

Tal vez. Puede que tenga suerte. Pero recuerde que sus probabilidades son de una en cinco. Es mucho más probable que saltarse una planificación cuidadosa termine en fracaso. Y su carrera podría terminar como terminó la de Ferdinand de Lesseps.

