El Instituto Guatemalteco de Turismo confirmó que las actividades turísticas en Zacapa e Izabal continúan con su programación habitual pese al estado de sitio. (Inguat)

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El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) informó el 16 de noviembre que el estado de sitio decretado en Zacapa e Izabal no suspendió las actividades turísticas en ambos departamentos, donde los destinos, establecimientos y servicios continúan con sus programaciones habituales pese a las restricciones de seguridad vigentes por 30 días.

Los visitantes que requieran orientación o asistencia pueden comunicarse con el Departamento de Asistencia al Turista, Asistur, a través del teléfono 1500 y del WhatsApp +502 5188-1819. El organismo habilitó esos canales para atender consultas de personas que se encuentren en las zonas alcanzadas por la medida excepcional.

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La entidad también aseguró que las operaciones de cruceros en Izabal se mantienen de acuerdo con lo previsto. La recepción y atención de turistas nacionales y extranjeros continúa bajo coordinación institucional, mientras el Inguat sigue la evolución de la situación junto con las autoridades y los prestadores de servicios.

El Gobierno de Guatemala decretó el estado de sitio el 14 de noviembre mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, que rige en Zacapa e Izabal durante 30 días. La disposición busca fortalecer la seguridad, proteger a la población y garantizar el orden público en los dos departamentos.

La medida constituye el segundo estado de sitio emitido por el presidente Bernardo Arévalo durante el año. El decreto limita la plena vigencia de los derechos establecidos en los artículos cinco, seis, 26, 33 y 38 de la Constitución guatemalteca.

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Un comunicado oficial del Instituto Guatemalteco de Turismo informa que las actividades turísticas en Zacapa e Izabal continúan con normalidad pese al estado de sitio en Guatemala. (Inguat)

Las restricciones previstas durante la medida excepcional

Las disposiciones afectan la libertad de acción, las condiciones de una detención legal, la libertad de locomoción, el derecho de reunión y manifestación, y las normas vinculadas con la tenencia y portación de armas. Las autoridades pueden disolver reuniones no autorizadas, restringir la circulación de vehículos y ordenar allanamientos sin orden judicial si existen indicios de delitos.

La decisión fue tomada después de varios hechos violentos en la región. El 13 de noviembre, un ataque armado en el caserío El Tocino, de la aldea La Majada de Zacapa, dejó cinco personas fallecidas y tres heridas.

El Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer ese crimen. La situación en la zona también estuvo marcada por el asesinato del diputado Julio Portillo y por una incursión armada anterior en el municipio de Huité.

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La continuidad de la actividad turística expuesta por el Inguat contrasta con la recomendación de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, que pidió a sus ciudadanos evitar viajes a Zacapa e Izabal mientras permanezca vigente el estado de sitio. La representación diplomática comunicó además que el Gobierno estadounidense prohibió los desplazamientos de su personal oficial hacia esos departamentos durante la vigencia de la medida.

La advertencia estadounidense sobre los viajes a la región

La embajada señaló que las restricciones adoptadas por las autoridades guatemaltecas pueden afectar la circulación de personas y el desarrollo de actividades cotidianas. También pidió a los ciudadanos estadounidenses revisar las disposiciones oficiales antes de organizar traslados hacia la región.

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Entre los escenarios mencionados por la sede diplomática figuran posibles toques de queda, controles sobre la libertad de circulación y restricciones a reuniones públicas y privadas. La representación aclaró que su personal no actúa como primer respondedor ante una emergencia.

Los visitantes extranjeros fueron derivados al programa Asistur, que coordina acciones con la Policía de Turismo. El Inguat sostuvo que las instituciones responsables de la seguridad mantienen tareas de coordinación y vigilancia para proteger a la población y preservar la tranquilidad de las comunidades, de acuerdo con la legislación vigente y con respeto a los derechos humanos.