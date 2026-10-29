Guatemala

Una jornada violenta en Guatemala: cuatro muertos y cinco heridos en ataques armados

El 28 de octubre, una serie de ataques armados sacudió Ciudad de Guatemala, San José Pinula y El Tejar. Entre las víctimas hay un menor de edad. Un joven de 18 años fue detenido tras huir en motocicleta con una herida en la pierna.

Los Bomberos Municipales atendieron a dos personas baleadas tras un hecho armado en la zona 14 de la capital.
Una serie de ataques armados dejó cuatro personas fallecidas y cinco heridas en distintos puntos de Guatemala. (Bomberos Municipales)
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Cinco personas heridas y cuatro fallecidos fue el saldo de una serie de ataques armados ocurridos el 28 de octubre en distintos puntos de Ciudad de Guatemala, San José Pinula y El Tejar, en el departamento de Chimaltenango. Las víctimas recibieron impactos de bala en hechos que quedaron bajo investigación de las autoridades.

Uno de los episodios ocurrió en la zona 14 de la capital, donde un hombre murió y otro fue trasladado con heridas al Hospital Roosevelt.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó, además, sobre la captura de un joven de 18 años, identificado como Alejandro “N”, a quien señala como presunto participante en un ataque registrado en el área de la avenida Las Américas.

Una serie de ataques armados dejó cuatro personas fallecidas y cinco heridas en distintos puntos de Guatemala.
Los Bomberos Municipales atendieron a dos personas baleadas tras un hecho armado en la zona 14 de la capital. (Bomberos Municipales)

Un capturado tras el ataque en la zona 14

El ataque en la zona 14 dejó a un hombre de aproximadamente 35 años sin vida en la escena, ubicada en la 11 calle y 0 avenida. Los Bomberos Municipales atendieron a dos personas con múltiples heridas de bala y trasladaron a una de ellas al Hospital Roosevelt.

La PNC indicó que agentes motorizados de la Comisaría 11 detuvieron a Alejandro “N” en la 16 calle y avenida Reforma, en la zona 9, tras una persecución contra los ocupantes de una motocicleta que no atendieron la orden de detenerse.

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Según la institución, el joven presentaba una lesión en la pierna izquierda que, de acuerdo con las primeras pesquisas, se habría causado durante el ataque y la fuga. Su acompañante escapó. Los agentes le incautaron dos cargadores, 25 municiones y dos teléfonos celulares.

Una serie de ataques armados dejó cuatro personas fallecidas y cinco heridas en distintos puntos de Guatemala.
La Policía Nacional Civil capturó a un joven de 18 años con cargadores y municiones tras una persecución en la zona 9. (PNC de Guatemala)

La Policía añadió que cámaras del Centro de Monitoreo de Integral 14 registraron imágenes de los sospechosos. Tras recibir atención médica en el Hospital Roosevelt, el detenido fue puesto a disposición de un juzgado.

Heridos en la ruta al Atlántico, las zonas 9, 12 y 13

Otro hombre, de unos 55 años, sufrió heridas de bala dentro de su vehículo en el kilómetro 4,5 de la ruta al Atlántico. Los Bomberos Municipales lo estabilizaron y lo trasladaron al Hospital General San Juan de Dios.

En un hecho distinto, una persona resultó herida por proyectiles de arma de fuego en la avenida Reforma y 16 calle de la zona 9. La víctima recibió asistencia prehospitalaria y fue llevada al Hospital Roosevelt.

Una serie de ataques armados dejó cuatro personas fallecidas y cinco heridas en distintos puntos de Guatemala.
Un conductor de 55 años resultó herido por impactos de bala en el kilómetro 4,5 de la ruta al Atlántico. (Bomberos Municipales)

También una mujer de 32 años fue atacada en la 6.ª avenida y 28 calle de la colonia La Reformita, zona 12. Los socorristas la estabilizaron antes de su traslado a un centro asistencial, cuya identificación no fue precisada en el reporte.

El quinto herido fue un hombre atacado en la 31 calle y 12 avenida de la colonia Santa Fe, zona 13. Bomberos Voluntarios de las compañías 10.ª y 88.ª lo trasladaron al Hospital Roosevelt.

Tres homicidios fuera de la capital

La jornada dejó otros tres fallecidos en ataques armados registrados fuera de la capital. En la colonia El Barreal, en calle Centenario de El Tejar, Chimaltenango, los Bomberos Municipales Departamentales localizaron a un hombre sin vida dentro de una tienda de consumo diario.

Una serie de ataques armados dejó cuatro personas fallecidas y cinco heridas en distintos puntos de Guatemala.
Los Bomberos Municipales Departamentales hallaron a un hombre sin vida dentro de una tienda en El Tejar, Chimaltenango. (Bomberos Municipales Departamentales)

En San José Pinula, un hombre murió tras recibir múltiples impactos de bala en la 2.ª avenida y 4.ª calle de la zona 1. Agentes de la PNC resguardaron el lugar para las diligencias correspondientes.

El cuarto fallecido fue un menor de edad atacado en la manzana M, frente al lote 37 del sector Las Conchas, zona 25 de Ciudad de Guatemala. Bomberos Voluntarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron restablecer sus signos vitales. El Ministerio Público quedó a la espera para iniciar las actuaciones en la escena.

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