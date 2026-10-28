La comisión salarial de Guatemala cierra sin consenso la negociación sobre el salario mínimo de 2027

El esquema de Infobae expone las propuestas salariales para 2027 en Guatemala y el procedimiento mediante el cual el presidente Bernardo Arévalo fijará el ajuste tras la falta de consenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Nacional del Salario de Guatemala cerró este martes 27 de octubre la negociación para fijar el salario mínimo de 2027 sin consenso entre el Gobierno, los trabajadores y los empleadores. La decisión final quedará en manos del presidente Bernardo Arévalo, quien deberá determinar el ajuste que entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Guatemala mantiene seis salarios mínimos, diferenciados por actividad económica y por dos circunscripciones: la CE1, correspondiente al departamento de Guatemala, y la CE2, integrada por los otros 21 departamentos. El menor ingreso vigente es el de la actividad exportadora y de maquila en la CE2: Q 105,90 diarios, equivalentes a USD 13,86.

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El Ministerio de Trabajo y Previsión Social informó que la Comisión analizó las posiciones de los tres sectores bajo el marco jurídico nacional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, conocido como Mintrab, confirmó que las propuestas no lograron una fórmula común para el próximo año.

Un comunicado de la Comisión Nacional del Salario de Guatemala informa sobre la falta de acuerdo entre sectores para fijar el salario mínimo de 2027. (Ministerio de Trabajo y Previsión Social)

Aumentos de entre 3% y 10% en disputa

La representación gubernamental propuso un mecanismo basado en inflación, crecimiento económico y crecimiento poblacional. El rango de referencia para el aumento se ubicó entre el 4% y el 7%.

Los trabajadores pidieron un incremento del 10% para todas las circunscripciones económicas durante 2027. También solicitaron que la fórmula planteada por el Ejecutivo sea sometida a un análisis técnico más amplio en la Comisión, durante el proceso de fijación salarial de 2028.

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Los empleadores respaldaron la utilización de una fórmula técnica, pero condicionaron su aceptación a que incorporara todas las variables recomendadas originalmente por el consultor de la Organización Internacional del Trabajo que la elaboró. De acuerdo con una fuente consultada por ese sector, la aplicación completa de ese mecanismo arrojaría un incremento de entre 3% y 4%.

El desacuerdo activó el procedimiento previsto para estos casos. La Comisión elaborará un informe que será trasladado al Mintrab, cartera que deberá solicitar dictámenes a la Junta Monetaria y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social antes de enviar la documentación al Ejecutivo.

Arévalo recibirá esos antecedentes y definirá el porcentaje definitivo para los salarios mínimos de 2027. Los tres sectores coincidieron en que, desde el inicio de las reuniones de la Comisión en 2027, discutirán una fórmula técnica consensuada para establecer los valores de 2028.

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Seis salarios según actividad y región

El tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala para este martes fue de 7,6398 quetzales por dólar. Con esa cotización, el salario diario no agrícola de la CE1, fijado en Q 131,58, equivale a USD 17,23.

Ese ingreso alcanza USD 523,95 mensuales y sube a USD 556,57 al sumar la bonificación legal de Q 250. Para la actividad agrícola de la misma circunscripción, el pago diario de Q 124,64 representa USD 16,32 y el monto mensual con bonificación llega a USD 528,96.

La remuneración más baja de la CE1 corresponde al sector exportador y de maquila. Los Q 112,10 diarios equivalen a USD 14,67, mientras que el ingreso mensual con la bonificación asciende a USD 479,05.

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En la CE2, el salario no agrícola es de Q 125,49 diarios, o USD 16,43. Con la bonificación, el total mensual alcanza USD 532,26.

El trabajo agrícola en esa región tiene un salario de Q 119,21 por día, equivalente a USD 15,60, y un ingreso mensual con bonificación de USD 507,35. Para la actividad exportadora y de maquila, el salario mensual de Q 3.221,10 equivale a USD 421,63 y llega a USD 454,36 tras incorporar los Q 250 establecidos por ley.