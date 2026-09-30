ONG presenta denuncias ante el Ministerio Público por incumplimientos de transparencia en municipalidades guatemaltecas

Acción Ciudadana presentó denuncias ante el Ministerio Público por posibles vulneraciones al acceso a la información pública en municipalidades de Guatemala. (Acción Ciudadana)

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Acción Ciudadana presentó denuncias ante el Ministerio Público (MP)por posibles vulneraciones al derecho de acceso a la información pública tras detectar incumplimientos en municipalidades de Guatemala y cuestionar la respuesta institucional frente a esos casos.

La organización señaló que los hallazgos surgieron de sus ejercicios de auditoría social y de fiscalización sobre la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

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El monitoreo nacional de remuneraciones de alcaldes municipales determinó que solo 138 de las 340 municipalidades, equivalentes al 40,9%, contaban con información disponible y actualizada para establecer los ingresos de sus jefes comunales a junio de 2026.

Acción Ciudadana indicó que otras 126 municipalidades tenían datos desactualizados. Además, 75 no disponían de portales funcionales o habían retirado de sus planillas el nombre del alcalde, según el estudio difundido por la entidad.

Los monitoreos departamentales también identificaron 14 municipalidades con incumplimientos parciales o totales en la publicación de información obligatoria. Los datos que debían estar disponibles incluyen remuneraciones, presupuesto, ejecución presupuestaria, contrataciones, obras, compras directas y auditorías.

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Las denuncias alcanzan a la Procuraduría de Derechos Humanos y a autoridades de Zunil y El Palmar

La organización presentó una denuncia relacionada con la actuación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Acción Ciudadana solicitó investigar si se realizaron las acciones correspondientes ante los incumplimientos documentados y planteó posibles delitos de incumplimiento de deberes y omisión de denuncia. También denunció a autoridades y trabajadores municipales de Zunil y El Palmar, ambas del departamento de Quetzaltenango.

La organización solicitó investigar a la Procuraduría de los Derechos Humanos por un probable incumplimiento de deberes y omisión de denuncia. (Prensa Libre)

Según actas obtenidas por la entidad, ambos concejos municipales resolvieron no publicar salarios, honorarios, dietas, bonos, viáticos y otras remuneraciones económicas.

Las decisiones incluyeron instrucciones a las Unidades de Acceso a la Información Pública para que aplicaran esa disposición.

La denuncia señala posibles resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, retención de información e incumplimiento de deberes.

Acción Ciudadana sostuvo que la existencia de portales electrónicos no garantiza por sí sola el cumplimiento de la LAIP.

La entidad pidió que la información de oficio sea accesible, actualizada y completa para permitir la fiscalización ciudadana, y solicitó que los hechos sean investigados con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

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Los 15 alcaldes mejor pagados sumaron Q 1,2 millones en junio

El listado de los 15 alcaldes mejor pagados de Guatemala fue el resultado del análisis de las peticiones de información pública realizada por Acción Ciudadana.

El estudio calculó que ese grupo recibió en conjunto Q1,2 millones, equivalentes a USD 153,8 mil, durante junio de 2026. La investigación, presentada el lunes 10 de agosto, examinó la remuneración total devengada por los alcaldes.

Acción Ciudadana advirtió que la falta de datos impide medir el costo real de las remuneraciones municipales y deja un “Top 15 en la sombra” fuera del cálculo. (Acción Ciudadana Guatemala)

Según el informe, los salarios base se complementan con dietas, gastos de representación y otros pagos que no cuentan con un límite nacional.

Juan Fernando López Fuentes, alcalde de Quetzaltenango, encabezó la lista con Q110.196,88 (USD 14.331) percibidos en junio. La cifra casi triplicó el promedio de Q44.032 (USD 5.718) registrado entre los alcaldes de las municipalidades que publicaron información y superó en ocho veces el menor ingreso reportado, de Q13.750 (USD 1.785), en Santiago Atitlán.

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El caso de Carlos Antonio Kuylen Morales, alcalde de San Benito, Petén, expuso el peso de los pagos adicionales. Su salario base fue de Q6.014,65 (USD 781), pero su remuneración total alcanzó Q58.514,65 (USD 7.599). De ese monto, Q34.750 (USD 4.513) figuraron como “otras remuneraciones”, sin un desglose detallado.