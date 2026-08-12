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Los 15 alcaldes mejor pagados de Guatemala sumaron Q 1,2 millones (USD 153.8 mil) en junio de 2026

Un estudio de Acción Ciudadana calculó la remuneración total devengada en ese mes y advirtió que las dietas, los gastos de representación y otros pagos sin techo amplían la brecha entre comunas

El informe propuso reformar el Código Municipal y pidió auditorías e investigaciones sobre dietas, bonos y obstrucción de información en las municipalidades.
Los 15 alcaldes mejor pagados de Guatemala sumaron Q1.200.000 en remuneraciones durante junio de 2026. (Acción Ciudadana Guatemala)
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Los 15 alcaldes mejor pagados de Guatemala sumaron Q1.2 millones (USD 153.8 mil) en remuneraciones durante junio de 2026.

El análisis fue elaborado por la organización Acción Ciudadana, la cual mostró que el sueldo base convive con dietas, gastos de representación y otros pagos sin tope nacional, lo que amplía la brecha salarial entre municipios.

La falta de información debilita el análisis. Según el estudio, solo 138 de las 340 municipalidades, equivalentes al 40,9%, tenían información actualizada a junio de 2026; otras 126 publicaron datos desactualizados y 75 no contaban con portales funcionales o habían eliminado deliberadamente el nombre del alcalde de sus planillas.

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Ese vacío de información impide medir el costo real de las remuneraciones municipales, señaló Acción Ciudadana en el informe que, incluso advierte, sobre un “Top 15 en la sombra”, integrado por alcaldes de municipios que en meses previos registraban ingresos altos, pero no actualizaron sus cifras para el período revisado.

Infografía de Infobae. Mapa de Guatemala con edificio gubernamental y pilas de monedas. Ranking de 15 alcaldes mejor pagados con tres fotos de hombres y salarios.
Una infografía detalla el ranking de los 15 alcaldes mejor pagados en Guatemala, mostrando los tres salarios más altos con las fotografías de los funcionarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se hizo el relevamiento

La investigación fue presentada el lunes 10 de agosto y se concentró en la remuneración total devengada durante junio de 2026.

Edie Cux, asesor de la organización, explicó que no se trató de una auditoría financiera, sino de un ejercicio de transparencia activa realizado entre el 20 y el 29 de julio con base en la información que las propias comunas deben publicar de oficio según la Ley de Acceso a la Información Pública.

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El informe propuso reformar el Código Municipal y pidió auditorías e investigaciones sobre dietas, bonos y obstrucción de información en las municipalidades.
Acción Ciudadana advirtió que la falta de datos impide medir el costo real de las remuneraciones municipales y deja un “Top 15 en la sombra” fuera del cálculo. (Acción Ciudadana Guatemala)

El sueldo base no explica los ingresos más altos

La lista de los alcaldes guatemaltecos mejor remunerados la encabeza Juan Fernando López Fuentes, alcalde de Quetzaltenango, con Q110.196,88 (USD 14.127) percibidos en junio de 2026. Esa cifra casi triplica el promedio nacional de los alcaldes que sí transparentaron y publicaron sus informes, de Q44.032 (USD 5.645), y multiplica por ocho el salario más bajo registrado en el estudio: Q13.750 (USD 1.762) en Santiago Atitlán.

El caso que mejor ilustra la disparidad es el de San Benito, en Petén. Allí, el alcalde Carlos Antonio Kuylen Morales reportó un salario base de Q6.014,65 (USD 771), pero su remuneración total subió a Q58.514,65 (USD 7.502). Eso significa que cobró 9,7 veces su sueldo nominal. El 89,7% de sus ingresos provino de pagos adicionales, entre ellos Q34.750 (USD 4.455) bajo el concepto de “otras remuneraciones”, sin desglose detallado.

El estudio sostiene que el grueso de los ingresos de los alcaldes mejor pagados no proviene del salario base. En algunos municipios predominan las dietas por asistir a sesiones del Concejo Municipal; en otros, los gastos de representación u otras bonificaciones empujan el total devengado.

La distribución geográfica muestra concentración. Escuintla reúne cuatro de los 15 casos; Guatemala, tres; y Quetzaltenango, Chiquimula y Alta Verapaz, dos cada uno.

El Código Municipal permite fijar pagos sin un límite nacional

Cux atribuyó esta situación a la ausencia de un estándar nacional del servicio civil. “Hay una alta discrecionalidad en definir sus propios ingresos personales porque no existe un sistema estandarizado del servicio civil”, dijo.

Según el informe, el artículo 44 del Código Municipal faculta al Concejo Municipal para fijar el sueldo, los gastos de representación y las dietas del alcalde mediante acuerdos que requieren mayoría calificada y deben ser compatibles con las finanzas de cada comuna. La norma, sin embargo, no establece un límite para la remuneración total.

Para el asesor, esa falta de parámetros permite que los concejos “se recetenaumentos y bonificaciones de forma arbitraria. La consecuencia, añade el análisis, es que comparar salarios entre municipios se vuelve difícil y que las diferencias responden más a decisiones discrecionales que a criterios técnicos vinculados con la capacidad financiera local.

Eddie Cux de Acción Ciudadana revela cuáles son los alcaldes mejor pagados en Guatemala. (Emisoras Unidas)

La brecha no solo se observa entre departamentos, sino dentro de ellos. En Quetzaltenango, por ejemplo, la distancia entre el ingreso del alcalde de la cabecera y el de Colomba Costa Cuca alcanza Q 84.201, pese a que ambos pertenecen al mismo departamento.

La opacidad se cruza con el debate por los impuestos municipales

Dos municipios de Quetzaltenango, Zunil y El Palmar, llegaron a emitir cartas oficiales en las que se negaron expresamente a publicar los salarios. Acción Ciudadana considera que esa conducta constituye un uso abusivo de la autonomía municipal para eludir la fiscalización social y una violación a la Ley de Acceso a la Información Pública.

“El que se publique esto ya pone un límite a la corrupción”, afirmó Cux. También advirtió que la ausencia de datos de municipios con antecedentes de sueldos altos, como Mixco o Villa Nueva, sugiere que el costo real de estas remuneraciones podría ser mayor que el proyectado.

El monitoreo coincide con la tensión política generada por la aprobación de la abolición del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) para vivienda. Cux vinculó la recepción positiva de esa medida con una ruptura entre contribuyentes y autoridades locales.

“En otros países, las personas manifiestan cuando quitan impuestos porque saben que eso afectará sus servicios. Aquí, una parte de los guatemaltecos está contenta de que se quiten porque interpretan que los impuestos son una ‘caja chica’ para los alcaldes”, dijo.

Para Acción Ciudadana, cuando un alcalde percibe salarios millonarios mientras los vecinos pagan por separado agua, luz y transporte, se erosiona la legitimidad fiscal de las comunas. “Es corrupción y abuso lo que incide en la gente”, sentenció el asesor.

El informe propuso reformar el Código Municipal y pidió auditorías e investigaciones sobre dietas, bonos y obstrucción de información en las municipalidades.
Juan Fernando López Fuentes, alcalde de Quetzaltenango, encabezó la lista nacional con Q 110.196,88 percibidos en junio de 2026. (Infobae América)

El informe propone una reforma al Código Municipal para establecer límites y criterios objetivos ligados a la capacidad financiera real de cada municipio.

También pide a la Contraloría General de Cuentas incluir auditorías específicas sobre dietas y bonos en su plan anual, a la Procuraduría de los Derechos Humanos actuar jurídicamente frente a las negativas de información y al Ministerio Público iniciar investigaciones penales cuando detecte obstrucción arbitraria para ocultar estos sueldos.

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