El Banco Centroamericano de Integración Económica eleva a USD 38,8 millones la línea de crédito para medianas empresas de Guatemala

Los datos del BCIE detallan la ampliación a 38,8 millones de dólares en la línea de crédito otorgada a Cofinsa para respaldar a medianas empresas en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó el 23 de octubre de 2026 un tercer incremento de USD 8,8 millones para Financiera Consolidada S. A. (Cofinsa), entidad de CMI Capital, y elevó a USD 38,8 millones la Línea Global de Crédito destinada a medianas empresas y actividades productivas de Guatemala.

La nueva disponibilidad de recursos estará orientada a empresas que necesiten sostener sus operaciones, ampliar su capacidad productiva o realizar inversiones. El financiamiento también incluirá actividades vinculadas con el comercio exterior y compañías con liderazgo femenino.

PUBLICIDAD

El mecanismo funciona desde 2022, cuando se formalizó la alianza entre el banco regional y Cofinsa. Desde entonces se otorgaron 62 créditos a medianas empresas guatemaltecas, operaciones que contribuyeron a generar 1.832 empleos en distintos sectores de la economía.

El alcance de la línea abarca a empresas de la industria, la logística, el comercio, las actividades inmobiliarias, la enseñanza superior y los servicios. De acuerdo con el BCIE, la intermediación mediante instituciones financieras permite dirigir recursos hacia compañías que integran el sector productivo del país.

Dos empleados de la empresa Bartlett Cocke con cascos de protección y uniformes de seguridad examinan un proyecto en una tableta electrónica dentro de una nave industrial. (Banco Centroaméricano de Integración Económica)

Capital de trabajo e inversión para medianas empresas

El tercer incremento será canalizado principalmente a través del Programa de Apoyo a la Mediana Empresa del BCIE. Los fondos podrán utilizarse para capital de trabajo, adquisición de activos fijos, actividades productivas y operaciones relacionadas con el intercambio comercial con otros mercados.

PUBLICIDAD

El capital de trabajo puede cubrir necesidades vinculadas con el funcionamiento cotidiano de las empresas. Los recursos destinados a activos fijos, en cambio, pueden financiar inversiones que fortalezcan las capacidades productivas de las compañías beneficiarias.

La ampliación incrementa la disponibilidad de financiamiento para el ecosistema empresarial vinculado con Corporación Multi Inversiones, grupo al que pertenece CMI Capital. La operación incorpora alternativas para empresas encabezadas por mujeres dentro de las opciones de crédito previstas.

Cofinsa actuará como intermediaria para acercar los recursos a las medianas empresas guatemaltecas. La línea permite atender requerimientos de financiamiento de firmas pertenecientes a diversas actividades económicas, con necesidades de liquidez para sus operaciones o de fondos para expandir sus inversiones.

PUBLICIDAD

El BCIE canaliza financiamiento hacia el sector productivo de sus países miembros mediante programas de intermediación y alianzas con entidades financieras. En Guatemala, el acuerdo con Cofinsa da continuidad a ese esquema de movilización de recursos para empresas que generan actividad económica y empleo.

Una red regional con 15 países miembros

El Banco Centroamericano de Integración Económica es un banco multilateral de desarrollo con 66 años de trayectoria y 15 países miembros. Su integración incluye a todos los países de Centroamérica, Panamá, República Dominicana, Belice, México, Colombia, Argentina y Cuba en el continente americano; España en Europa; y República de Corea y República de China (Taiwán) en Asia.

PUBLICIDAD

Los proyectos financiados por la institución durante los últimos 20 años representan aproximadamente el 50% de los fondos provenientes de la banca multilateral de desarrollo para la región centroamericana. Esa participación forma parte de su actividad de financiamiento en los países que integran el organismo.

La entidad cuenta con las calificaciones AA+ Estable y A-1+ de S&P, otorgadas en octubre de 2026; Aa2 Positiva y P-1 de Moody’s, de julio de 2026; AA Positiva y F1+ de Fitch Ratings, también de octubre de 2026; y AA+ Estable de JCR, de enero de 2026.

Con esta nueva ampliación, la Línea Global de Crédito de Cofinsa alcanzará un tope de USD 38,8 millones para financiar capital de trabajo, activos fijos, comercio exterior y actividades productivas de medianas empresas en Guatemala.

PUBLICIDAD