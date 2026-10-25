El sector exportador de Guatemala mantendrá en 2027 la presión para reducir cuatro barreras que encarecen las ventas externas

Un conjunto de fotografías reúne el transporte marítimo de carga, el traslado terrestre en camión, paneles solares industriales y la gestión digital en una computadora portátil. (Agexport Guatemala)

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La Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, continuará en 2027 la incidencia para reducir cuatro obstáculos que encarecen las exportaciones de Guatemala: las demoras portuarias, las deficiencias de infraestructura, los costos de energía y la complejidad de los trámites. La entidad busca que las empresas puedan producir, transportar y vender al exterior con conexiones viales operativas, servicios portuarios previsibles y procesos administrativos más ágiles.

La agenda internacional de la organización contempla más de 40 eventos en América, Europa y Asia, entre ferias, misiones comerciales y congresos. El programa Ruta 2026 apunta a generar empleo formal, captar divisas y superar los resultados obtenidos al cierre de 2025 mediante una mayor internacionalización de la oferta guatemalteca.

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La actividad exportadora depende de condiciones internas que permitan cumplir las entregas a los compradores. Una carretera transitable, un puerto que responda a tiempo y procedimientos que no acumulen expedientes forman parte de los factores que inciden sobre la planificación empresarial y los costos operativos.

Una infografía detalla las barreras logísticas, energéticas y burocráticas señaladas por AGEXPORT que elevan los costos de las exportaciones de Guatemala hacia 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puertos, carreteras y energía como condiciones para exportar

La modernización del sistema portuario ocupa uno de los ejes centrales de la agenda de AGEXPORT. La aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional por el Congreso representa un avance para dar certeza a las inversiones y orientar el desarrollo del sector, aunque sus efectos operativos deberán materializarse de manera gradual.

La organización también concentró su atención en las conexiones que requiere la producción. El foro Infraestructura para Competir: Avance de Proyectos Viales y Portuarios reunió a empresarios y autoridades para conocer las inversiones previstas y discutir las necesidades logísticas del país.

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Los precios de la energía constituyen otra preocupación para los exportadores. La entidad plantea la necesidad de una oferta suficiente, estable y con valores competitivos a largo plazo, en un escenario donde los costos energéticos se suman al deterioro de la infraestructura vial y aeroportuaria.

La simplificación administrativa completa el grupo de prioridades. Las propuestas incluyen automatizar procedimientos, reducir la acumulación de expedientes y supervisar el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre simplificación de trámites.

Francisco Ralda, presidente de AGEXPORT, cuestionó que las empresas deban absorber de forma permanente esas limitaciones. Durante la inauguración del Apparel Sourcing Show afirmó: “La resiliencia de las empresas no puede seguir utilizándose para compensar indefinidamente los obstáculos que le pone el país”.

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Misiones comerciales y mercados estratégicos para Guatemala

La programación internacional incluyó una misión comercial del DDEC de Puerto Rico, prevista del 13 al 17 de abril, orientada a los sectores de tecnología, alimentos, energía y salud. También una misión multisectorial organizada por Asturex hacia Jamaica y República Dominicana, enfocada en construcción, turismo y energías renovables.

El Caribe, y particularmente República Dominicana, conserva un lugar estratégico para exportadores e inversionistas internacionales. La Misión Comercial a República Dominicana 2026 busca abrir oportunidades de negocios y fortalecer la presencia guatemalteca en mercados donde la diversificación resulta determinante.

Aida Fernández, directora de Crecimiento del Sector Exportador de AGEXPORT, sostuvo que “la vinculación comercial efectiva y el uso estratégico de la inteligencia de mercados es clave para conectar la oferta guatemalteca con la demanda global, anticipar tendencias y convertir datos en decisiones”. También planteó la necesidad de elevar la competitividad sistémica ante la volatilidad internacional y las exigencias regulatorias, incluido el reto del 10% en el mercado de Estados Unidos.

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Para 2027, la Dirección de Incidencia del Entorno Exportador mantendrá el seguimiento de las cuatro barreras identificadas y buscará que las propuestas se traduzcan en mejoras en la operación de las compañías. Claudia de Del Águila, directora del área, resumió esa continuidad: “El cierre de 2026 deja una tarea abierta: sostener el diálogo, acompañar los avances y mantener la atención sobre lo pendiente. Para nosotros, abrir oportunidades en el mundo también exige seguir despejando el camino dentro de Guatemala”.