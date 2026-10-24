Guatemala

El colombiano Johan Rubio gana la primera etapa y lidera la Vuelta a Guatemala

El corredor de NU Colombia se impuso en el remate de una escapada que pasó de 15 a cinco pedalistas, tras recorrer 215,4 kilómetros entre El Progreso, Zacapa e Izabal

Ciclistas en bicicletas de ruta cruzan la meta frente a vallas rojas con público y un automóvil oficial detrás
El ciclista Johan Rubio ganó la primera etapa de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala y asumió el liderato de la competencia. (Diario de Centroamerica)
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El colombiano Johan Rubio, del equipo NU Colombia, ganó la primera etapa de la 65.ª Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala y asumió el liderato de una competencia de diez jornadas que recorrerá 1.438 kilómetros por distintas regiones del país. La carrera reúne a 20 equipos, entre nacionales y extranjeros, y concluirá en la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con medios locales en Guatemala, Rubio se impuso en el sprint final de una fuga que comenzó con 15 corredores y quedó reducida a cinco ciclistas después de más de dos horas de escapada. La jornada terminó en El Malecón de Puerto Barrios, Izabal, tras un recorrido de 215,4 km que atravesó sectores de El Progreso, Zacapa e Izabal.

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El guatemalteco José Canastuj, del equipo ECA Electricidad Ciclismo, finalizó segundo, mientras que Joseph Ramírez, de Colonos, completó el podio. Entre los cinco fugados que disputaron el triunfo hubo representantes de Guatemala, Costa Rica, México y Colombia.

“Fue una etapa muy sufrida. Jugamos las cartas de la mejor manera posible, todos mis compañeros en la fuga hicieron un gran trabajo. Al principio mucho calor y al final mucho viento, así que fue muy difícil”, afirmó Rubio tras cruzar la meta.

El ciclista colombiano reconoció que llegó ansioso al inicio de la prueba por las exigencias de la competencia. “Lo que Dios nos tenga destinado son sus planes; de ahí, lo que él nos tenga preparado. El ciclismo hay que disfrutarlo”, expresó.

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Ciclistas en bicicletas de ruta cruzan la meta frente a vallas rojas con público y un automóvil oficial detrás
El ciclista Johan Rubio ganó la primera etapa de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala y asumió el liderato de la competencia. (Diario de Centroamerica)

Una fuga de cinco corredores y dos caídas en Puerto Barrios

La definición se produjo bajo el intenso sol de la ciudad porteña, en una etapa rápida que registró dos caídas. Canastuj explicó que los corredores conocían de antemano que el cruce final era hacia la izquierda.

“En la llegada todos sabíamos que el cruce era a la izquierda, por eso todo está por escrito. Como ciclistas siempre es responsabilidad de cada uno ver esa guía técnica”, dijo el guatemalteco, quien agradeció a la afición y a su equipo.

La segunda etapa partirá de Morales, Izabal, y pasará por Los Amates, Gualán, Santa Cruz, Teculután, El Rancho, Guastatoya y Sanarate antes de terminar en San Antonio La Paz. El trazado tendrá 212 km.

La tercera jornada irá desde Antigua hasta Coatepeque, con pasos por Escuintla, Siquinalá, Santa Lucía Cotzumalguapa, San Antonio, San Bernardino, Mazatenango, Cuyotenango y Retalhuleu, sobre 196,6 km. La cuarta etapa unirá San Felipe Retalhuleu con San Rafael Pie de la Cuesta a lo largo de 119,3 km, mediante Coatepeque, Pajapita, Cruce La Virgen, Catarina y El Rodeo.

La quinta fecha saldrá de Catarina, San Marcos, y llegará a Quetzaltenango después de atravesar Cruce de la Virgen, Pajapita, Coatepeque, Las Victorias, Retalhuleu, Santa María de Jesús, El Túnel, Zunil y Cantel. El recorrido será de 139,4 km.

La sexta jornada tendrá 129,6 km entre San Cristóbal y San Pedro San Marcos, con cinco vueltas entre El Migrante, la autopista Salcajá y Paxtocá, además de pasos por Quetzaltenango y Palestina de los Altos. La séptima partirá de La Esperanza y combinará cinco vueltas en un circuito de Quetzaltenango con los ascensos de Salcajá, Alaska, Nahualá, La Cuchilla, Los Encuentros y Piedra María Tecún, hasta completar 142,5 km.

La octava etapa será una cronoescalada de 22,6 km entre San Juan La Laguna, San Pablo, Santa Clara y Pamezabal. La novena unirá Sololá con Ciudad Vieja en 139,1 km, por La Cuchilla, Pamezabal, Los Encuentros, Chupol, Tecpán, Patricia, Libramiento y El Tejar.

La competencia terminará con una décima etapa de 121,3 km desde Villa Linda hasta un circuito de siete vueltas en el Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala.

Ciclistas en bicicletas de ruta cruzan la meta frente a vallas rojas con público y un automóvil oficial detrás
El ciclista Johan Rubio ganó la primera etapa de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala y asumió el liderato de la competencia. (Diario de Centroamerica)

Veinte equipos y un recorrido entre ascensos y velocidad

La Vuelta se disputará entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre con diez equipos extranjeros y diez guatemaltecos. El itinerario contempla pasos por Zacapa, Escuintla, Retalhuleu, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango y Guatemala, con una combinación de montaña, velocidad y tramos de resistencia.

Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, México, Bolivia, Estados Unidos, Panamá y Bélgica tendrán representación en la prueba. Las escuadras internacionales confirmadas son NU Colombia, Best PC de Ecuador, Colono Bikestation Kolbi de Costa Rica, Banco Industrial 4WD Rentacar de Honduras, Canel’s Java y Arenas Tlax_Mex de México, Pio Rico Cyclin Team de Bolivia, Momentum Racing Aguaroni de Estados Unidos, la Selección de Panamá y Team King of the Flemish Mountains de Bélgica.

El pelotón local estará compuesto por Hino One La Red Suzuki, ECA Electricidad Ciclismo, Decorabaños Bantrab de Quetzaltenango, Cerámicas Castelli-Ópticas Deluxe-Redhook Guatemala, ADD Sololá Intercope RL, ADD Quiché Frank Sport Wear, ADD San Marcos Quici, Copeba-Muni Toto-FAC, Fronterizos Cooperativa Yaman Kutx Elite Bike de Huehuetenango y Master Xela.

La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala organiza la carrera. Mayte Ruano, gerente interina de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, sostuvo que el diseño busca exigir a los especialistas de cada modalidad: “Hemos diseñado un recorrido exigente que permitirá demostrar el talento de los mejores corredores nacionales e internacionales para celebrar el deporte y promover el orgullo nacional”.

La competencia cuenta con el respaldo de patrocinadores como Malta Gallo. Ricardo Pontaza, gerente de la marca, afirmó que la Vuelta “conecta a los guatemaltecos a través del deporte” y que inspira a miles de personas, impulsa el desarrollo y refleja valores como la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia.

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