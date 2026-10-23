Guatemala

La Asociación de Gerentes de Guatemala premia a seis líderes por innovaciones y trayectoria empresarial

La vigésima edición del certamen reconoció proyectos de gestión comercial, organizacional y productiva, además de emprendimiento y dirección corporativa, mediante decisiones de la Junta Directiva y votación de socios en línea

Ilustración de varias personas vestidas de gala sobre un escenario con trofeos y diplomas frente a un fondo del Premio Gerente del Año.
La Asociación de Gerentes de Guatemala celebró la vigésima edición del premio Gerente del Año con doce finalistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG) otorgó el reconocimiento Gerente del Año 2026 a Luis Lara Grojec, gerente general y director corporativo de Banco Industrial.

La ceremonia se llevó a cabo este jueves 22 de octubre en el hotel Westin Camino Real, en la ciudad de Guatemala, con la participación de 12 finalistas.

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La vigésima edición del galardón reunió a representantes empresariales, gerentes, emprendedores, medios de comunicación y referentes de distintos sectores productivos.

La entidad distinguió a seis líderes en categorías vinculadas con la gestión comercial, organizacional y productiva, además de emprendimiento, trayectoria empresarial y dirección corporativa.

Luis Lara Grojec recibió la principal distinción de la AGG

La AGG concedió a Luis Lara Grojec su máximo reconocimiento por su desempeño al frente de Banco Industrial y por una trayectoria que, según los criterios de la asociación, refleja visión estratégica, ética y capacidad de transformación con incidencia en el desarrollo económico y social del país.

El premio Gerente del Año es definido por la Junta Directiva de la AGG, al igual que el reconocimiento a la trayectoria empresarial. Las otras cuatro categorías se resolvieron mediante una votación de los socios de la organización a través del sitio web del certamen.

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La Asociación de Gerentes de Guatemala celebró la vigésima edición del premio Gerente del Año con doce finalistas.
Luis Lara Grojec, director corporativo de Banco Industrial, obtuvo el galardón principal de Gerente del Año 2026. (Asociación de Gerentes de Guatemala)

La distinción sucede a la otorgada en 2025 a Edward Quirin, de Quality Group. En ediciones anteriores, el galardón fue recibido por figuras como Juan José Gutiérrez, Yolanda de Cofiño, Diego Pulido, Diana Canella, Enrique Neutze Aycinena, Carlos Guzmán, Roberto Way Menéndez y Tomás Rodríguez Schlesinger.

Seis reconocimientos para liderazgos empresariales

En la categoría Innovación comercial, la ganadora fue Marie Bell Archila, gerente general de Grupo Emisoras Unidas.

La ejecutiva impulsó Universo Fútbol, una propuesta comercial y de contenidos diseñada ante la cercanía del Mundial de Fútbol 2026, pese a que el grupo no cuenta con derechos oficiales para emitir los partidos.

El proyecto reúne radio, contenidos digitales, podcasts, videos, publicaciones en TikTok, concursos e instancias de interacción con el público. La iniciativa buscó ofrecer a los anunciantes combinaciones de canales según sus objetivos y audiencias.

La Asociación de Gerentes de Guatemala celebró la vigésima edición del premio Gerente del Año con doce finalistas.
Marie Bell Archila ganó en la categoría Innovación comercial con la propuesta Universo Fútbol de Grupo Emisoras Unidas. (Asociación de Gerentes de Guatemala)

El premio de Innovación organizacional fue para María Cristina Quiñónez, fundadora y directora general de Vedanta Center. Su modelo incorpora el bienestar a la estrategia de las empresas a partir de tres ejes: gestión estratégica, cultura organizacional y desarrollo personal.

Vedanta Center reunió una red de 34 especialistas y creó una certificación en bienestar corporativo. En menos de tres años, la organización trabajó con más de 75 empresas y 2.500 personas, de acuerdo con la información presentada durante la ceremonia.

La Asociación de Gerentes de Guatemala celebró la vigésima edición del premio Gerente del Año con doce finalistas.
María Cristina Quiñónez recibió la distinción de Innovación organizacional por el modelo de bienestar corporativo de Vedanta Center. (Asociación de Gerentes de Guatemala)

Multitubo y OSMO fueron reconocidas por sus innovaciones

La categoría Innovación productiva distinguió a Patty Díaz, gerente general de Multitubo. Durante sus 15 años de gestión, la empresa multiplicó su capacidad de producción y avanzó en la profesionalización de sus procesos.

Entre las medidas implementadas figuran nuevas formulaciones, automatización y análisis de datos en tiempo real. La compañía elevó su eficiencia productiva en más de 10% y utiliza materiales sin metales pesados en la totalidad de su producción de tuberías y accesorios de PVC.

La Asociación de Gerentes de Guatemala celebró la vigésima edición del premio Gerente del Año con doce finalistas.
Patty Díaz alcanzó el premio de Innovación productiva tras elevar la eficiencia de los procesos en Multitubo. (Asociación de Gerentes de Guatemala)

En Start Up, el premio fue para Piero Coen Dávila, cofundador y CEO de OSMO. La compañía, creada en 2022 junto con Víctor Echeverría, utiliza la red de Bitcoin para conectar sistemas financieros de distintos países y facilitar transferencias de dinero en segundos.

OSMO comenzó con la venta de Bitcoin a través de WhatsApp y hoy supera los 300 mil usuarios en 18 países. La empresa mantiene operaciones propias en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, con un equipo de 21 personas distribuido en varios mercados.

La Asociación de Gerentes de Guatemala celebró la vigésima edición del premio Gerente del Año con doce finalistas.
Piero Coen Dávila triunfó en el segmento Start Up con la empresa de transferencias financieras OSMO. (Asociación de Gerentes de Guatemala)

Enrique Neutze Aycinena fue distinguido por su trayectoria

El reconocimiento a la Trayectoria empresarial fue para Enrique Neutze Aycinena, presidente del Consejo de Administración de Aseguradora General, S.A. y Seguros Privanza, S.A.

Neutze inició su carrera en el sector asegurador hace casi siete décadas en la empresa de su padre. Tras la creación de Aseguradora General en 1968, asumió la Gerencia General y permaneció en ese cargo durante 47 años. En 2018 cedió esa función a su hijo Enrique y pasó a presidir el Consejo de Administración.

La Asociación de Gerentes de Guatemala celebró la vigésima edición del premio Gerente del Año con doce finalistas.
Enrique Neutze Aycinena sumó el reconocimiento a la Trayectoria empresarial por sus décadas de gestión en Aseguradora General. (Asociación de Gerentes de Guatemala)

El empresario ya había recibido el premio Gerente del Año en 2014. La AGG destacó su participación en organizaciones empresariales y su vínculo con la asociación, que también presidió.

Fundada en 1959, la AGG cumplió 67 años de actividad dedicada a la formación, vinculación y reconocimiento de líderes empresariales en Guatemala.

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