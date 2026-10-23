Una noche de violencia armada en Ciudad de Guatemala deja dos muertos y seis heridos, con la zona 18 como epicentro

Una serie de hechos violentos dejó dos personas fallecidas y al menos seis heridas durante la noche en Ciudad de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una serie de ataques armados y otros hechos violentos dejó al menos seis personas heridas y dos fallecidos durante la noche del 22 de octubre en Ciudad de Guatemala, según los reportes de los cuerpos de socorro.

La mayoría de los episodios con armas de fuego ocurrió en la zona 18, donde hubo agresiones contra peatones y unidades de transporte público. Los ataques ocurrieron en distintos puntos de la capital guatemalteca.

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Las autoridades no informaron detenciones, identidades de los agresores ni posibles móviles de los hechos.

Dos ataques contra buses dejaron cinco personas lesionadas en la zona 18

Uno de los hechos se registró en el bulevar Los Olivos, en el sector El Limón de la zona 18, donde desconocidos dispararon contra un bus extraurbano que cubría la ruta entre San Pedro Ayampuc y la capital.

El piloto y su ayudante resultaron heridos tras el ataque contra la unidad de transporte colectivo. Socorristas atendieron a las víctimas y confirmaron el traslado de dos de ellas a un centro asistencial.

Otro ataque ocurrió en un bus de transporte público en la 16 calle y el bulevar principal, frente a la iglesia católica de la colonia Santa Elena III.

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Personal de Bomberos Voluntarios atendió a dos personas con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.

Desconocidos dispararon contra un bus extraurbano que cubría la ruta a San Pedro Ayampuc en el bulevar Los Olivos. (Bomberos Voluntarios)

Los pacientes fueron estabilizados y trasladados al Hospital General San Juan de Dios. La información disponible no indica si el ataque se produjo durante un asalto, una extorsión u otra circunstancia.

Un hombre murió tras recibir disparos en el asentamiento La Bendición

Un hombre de unos 35 años murió después de un ataque armado en la 23 avenida y 12 calle D del asentamiento La Bendición, El Limón, también en la zona 18.

Bomberos Municipales localizaron a la víctima con heridas de arma de fuego. Los técnicos en urgencias médicas confirmaron que ya no tenía signos vitales al momento de la evaluación. Las autoridades quedaron a cargo de las diligencias en el lugar.

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Un hombre de 35 años murió por impactos de proyectil en el asentamiento La Bendición de la zona 18. (Bomberos Municipales)

En otro punto de la misma zona, César Antonio Lemus Dávila, de 21 años, recibió disparos en la espalda y el costado en la entrada a la colonia Nueva Jerusalén.

Los socorristas informaron que el joven tenía signos vitales alterados, por lo que le administraron soluciones intravenosas y oxigenoterapia antes de trasladarlo al Hospital General San Juan de Dios.

Los hechos armados de la zona 18 concentraron cinco de los lesionados reportados durante la noche, además de una de las muertes confirmadas por disparos.

César Antonio Lemus Dávila requirió auxilio médico tras sufrir impactos de bala en la entrada a la colonia Nueva Jerusalén. (Bomberos Municipales)

Hallaron a un hombre sin vida en la colonia Atlántida

En la 7.ª avenida 13-22 de la colonia Atlántida, zona 18, Bomberos Municipales encontraron el cuerpo de un hombre de 58 años dentro de un cuarto.

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La víctima presentaba un estado avanzado de descomposición. Los socorristas no pudieron establecer de forma inmediata la causa del fallecimiento. S

egún la información recabada en el lugar, el hombre se encontraba en situación de abandono.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.

Los cuerpos de socorro localizaron el cadáver de un hombre de 58 años dentro de una habitación en la colonia Atlántida. (Bomberos Municipales)

Dos heridos más fueron trasladados a hospitales de la capital

Fuera de la zona 18, dos hombres resultaron heridos en ataques armados.

En la colonia Arrivillaga, zona 5, dos víctimas de 20 y 66 años recibieron impactos de bala y fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios.

Dos hombres de 20 y 66 años ingresaron al Hospital General San Juan de Dios tras una agresión armada en la colonia Arrivillaga. (Bomberos Municipales)

En la calzada Roosevelt y 32 calle, zona 11, Edwin Alejandro Jauría Chacón, de 28 años, sufrió una herida de bala en el pie derecho. Bomberos Municipales controlaron la hemorragia y lo trasladaron al Hospital Roosevelt.

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Edwin Alejandro Jauría Chacón recibió atención hospitalaria por una herida de bala en la calzada Roosevelt y 32 calle. (Bomberos Municipales)

Los reportes no atribuyen los ataques a una estructura criminal específica. Aunque la zona 18 es señalada con frecuencia por la presencia de pandillas, lugar que sería liderado por el Barrio 18.

Sin embargo, hasta ahora no se ha dado detalles que les atribuyan los ataque armados a este grupo criminal.