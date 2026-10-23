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El petróleo cerró su quinta jornada consecutiva de alzas y tocó máximos de varios meses

Los contratos europeos para diciembre avanzaron un 3,14 % hasta 116,72 dólares, mientras la referencia estadounidense ganó 3,82 % ante el temor inversor a una ofensiva de Washington sobre territorio iraní inminente

El petróleo intermedio de Texas subió un 3,82 % y se situó en 103,27 dólares en el mercado de futuros de diciembre. (REUTERS/Nick Oxford/File Photo)
El petróleo intermedio de Texas subió un 3,82 % y se situó en 103,27 dólares en el mercado de futuros de diciembre. (REUTERS/Nick Oxford/File Photo)
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El petróleo cerró este viernes su quinta jornada consecutiva de alzas y tocó máximos de varios meses, arrastrado por el temor de los inversores a un ataque de Estados Unidos contra Irán que podría producirse en cuestión de horas.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre subió un 3,14 %, hasta 116,72 dólares, su nivel más alto desde finales de abril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para el mismo mes, ganó un 3,82 % y se situó en 103,27 dólares.

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El Brent sumó 3,55 dólares respecto al cierre del jueves, cuando había terminado en 113,17 dólares, y llegó a tocar un máximo intradía de 117,45 dólares durante la sesión, según datos del mercado de futuros de Londres.

La diferencia de precio entre el Brent y el WTI, que cotizaba en torno a los 102 dólares por barril, se acerca a su nivel más alto en once años. Fawad Razaqzada, analista de mercados de FOREX.com, explicó a la agencia que esa brecha refleja el aumento de “la prima de riesgo asociada a la guerra con Irán”.

Razaqzada detalló que el Brent se encarece más por su mayor exposición a las alteraciones del transporte marítimo internacional, mientras que el WTI está más ligado al mercado estadounidense. El analista anticipó que, mientras no haya una salida a la situación actual, “el brent podría mantenerse entre los 110 y los 120 dólares por barril durante un tiempo”, lo que elevaría los riesgos inflacionistas y podría perjudicar a las bolsas y otros activos financieros.

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Las exportaciones petroleras desde el golfo Pérsico superaron los niveles previos a la crisis de febrero, de acuerdo con la plataforma Kpler. (EFE/Luis Tejido)
Las exportaciones petroleras desde el golfo Pérsico superaron los niveles previos a la crisis de febrero, de acuerdo con la plataforma Kpler. (EFE/Luis Tejido)

Si Irán cierra parcial o totalmente el estrecho de Ormuz o si los ataques hutíes dañan infraestructura petrolera saudí, el mercado prevé una prima de riesgo sostenida sobre el crudo, aunque sin un desabastecimiento físico inmediato. Las exportaciones del golfo Pérsico, de hecho, ya volvieron a superar los niveles previos a la guerra desatada a finales de febrero.

La escalada de precios responde a la continuada preocupación por posibles interrupciones del suministro desde el golfo Pérsico, donde persisten los ataques iraníes a buques en torno al estrecho de Ormuz, vía estratégica para el transporte mundial de crudo.

Las tensiones también se intensificaron en Arabia Saudita, blanco de las ofensivas de los rebeldes hutíes de Yemen contra infraestructuras civiles, incluidos sitios petroleros y aeropuertos. La petrolera estatal Saudi Aramco ordenó el jueves evacuar su sede central en Dhahran ante el deterioro de la seguridad en la zona.

El precio del barril de Brent cerró en 116,72 dólares tras registrar cinco jornadas de alzas por el temor a una ofensiva militar contra Irán. (EFE/TATYANA ZENKOVICH)
El precio del barril de Brent cerró en 116,72 dólares tras registrar cinco jornadas de alzas por el temor a una ofensiva militar contra Irán. (EFE/TATYANA ZENKOVICH)

Según la plataforma de seguimiento marítimo Kpler, durante la semana concluida el 18 de octubre los volúmenes de crudo exportados por los países del Golfo volvieron a superar los niveles previos al conflicto. Sin embargo, Ole Hansen, analista de Saxo Bank, señaló que “el mercado está cada vez más preocupado por la posibilidad de que nuevos ataques dañen infraestructuras de producción, procesamiento o exportación, lo que provocaría interrupciones difíciles de resolver”.

En la misma línea, Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank, escribió en una nota que “persisten muchas incertidumbres sobre los volúmenes de petróleo realmente disponibles en el mercado”.

Una prima de riesgo geopolítico, no una crisis de suministro

Kelly Xu, estratega de energía y materias primas de Alpine Macro, coincidió con Razaqzada en que la subida del petróleo “responde a una mayor prima de riesgo geopolítico y no a una pérdida efectiva de suministro”, declaró a EFE.

Xu explicó que las exportaciones de Oriente Medio, excluido Irán, se han recuperado en buena medida gracias a rutas alternativas y ajustes logísticos. No obstante, advirtió que la amenaza de nuevos ataques contra buques e infraestructuras energéticas sigue alimentando la incertidumbre en el mercado.

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