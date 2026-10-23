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Emmanuel Macron calificó el tiroteo cerca de París como un “punto de inflexión” para Francia

El jefe de Estado vinculó la agresión con discursos políticos que, afirmó, crean una atmósfera capaz de justificar conductas de este tipo, y pidió a los residentes no dejarse amedrentar

Emmanuel Macron calificó el tiroteo como un punto de inflexión y condenó el racismo en el discurso público. (REUTERS/Hannah McKay/Pool)
Emmanuel Macron calificó el tiroteo como un punto de inflexión y condenó el racismo en el discurso público. (REUTERS/Hannah McKay/Pool)
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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó este viernes como un “punto de inflexión” el ataque armado que dejó un muerto y cinco heridos en las localidades de Trappes y La Verrière, al suroeste de París, y lo vinculó directamente con el “ambiente de inestabilidad” generado por ciertos discursos políticos.

El mandatario viajó hasta Trappes, a unos 30 kilómetros de la capital, tras conocerse que un hombre abrió fuego desde un automóvil contra personas de origen africano y magrebí. “Es la primera vez en nuestro país que se comete un acto terrorista planificado para matar a nuestros compatriotas, a nuestros niños, solo por su color de piel o por su supuesta religión”, dijo el jefe de Estado, que dejará el poder en mayo.

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El mandatario francés sostuvo que es la primera vez que se planifica un ataque terrorista para matar a compatriotas por su color de piel o religión, y atribuyó el hecho al clima generado por “ciertos discursos” que, sin nombrar partidos, dijo que instalan una atmósfera que puede justificar ese tipo de comportamientos.

Sin mencionar a ninguna fuerza política en particular, el presidente atribuyó el origen del ataque “al discurso ambiente que se instala y que crea una cierta atmósfera”. Insistió en que la postura oficial no cambiará ante ese tipo de narrativas: “No vamos a ceder ante las ideas que se instalan que justifican este tipo de comportamiento o que crean la atmósfera que puede justificarlos”.

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Macron dirigió además un mensaje a los habitantes del departamento, con alto porcentaje de población de origen inmigrante, a quienes pidió no dejarse amedrentar. “Son franceses, son la juventud de Francia y esa es nuestra suerte. No bajen la cabeza, el país los apoyará”, expresó. También defendió que siempre combatió “el racismo que se instala en el discurso público” y denunció “una subida de la tensión” en un país golpeado por atentados que, advirtió, pueden derivar en la estigmatización de religiones enteras.

El ataque armado en Trappes y La Verrière dejó un muerto y cinco heridos al suroeste de París. (REUTERS/Stephanie Lecocq)
El ataque armado en Trappes y La Verrière dejó un muerto y cinco heridos al suroeste de París. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Cronología del ataque y detención del sospechoso

Los disparos se produjeron hacia las 10.30 en Trappes y La Verrière. El atacante, identificado como Kévin T., de 39 años y residente en la localidad cercana de Plaisir, disparó en ráfaga desde un vehículo antes de ser detenido pocos kilómetros después, en Coignères, según informó una fuente policial.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, precisó que cinco agentes “detuvieron” al atacante e “interrumpieron ese periplo asesino”, que habría durado “un poco menos de un cuarto de hora”. El hombre fue hallado en posesión de una pistola ametralladora y granadas de gas lacrimógeno, y contaba con antecedentes policiales.

El mandatario francés vinculó el atentado con el ambiente de inestabilidad generado por ciertas narrativas políticas. (REUTERS/Hannah McKay/Pool)
El mandatario francés vinculó el atentado con el ambiente de inestabilidad generado por ciertas narrativas políticas. (REUTERS/Hannah McKay/Pool)

En su domicilio, el sospechoso había instalado “tres bombonas de gas y llaves eléctricas conectadas a un temporizador” con intención de provocar una explosión, según detalló la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat). El edificio donde residía fue evacuado y su barrio quedó acordonado durante la tarde.

El atacante permanece bajo custodia policial junto a un familiar, según informó la fiscalía, que abrió una investigación por “asesinato en relación con una empresa terrorista” motivada por “una real o pretendida pertenencia a una raza, etnia, nación o religión determinada”.

Entre las víctimas figura una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala, además de dos empleados de limpieza de origen africano, según indicó el alcalde de La Verrière, Nicolas Dainville, a la agencia AFP. El funcionario describió la jornada como “un espanto, un trauma, una pesadilla”.

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