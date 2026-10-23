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Austria expulsó a cuatro diplomáticos rusos por presunto espionaje

La cancillería declaró personas non gratas a tres miembros de la embajada en Viena y a un representante ante la OSCE, tras las conclusiones de los organismos nacionales de seguridad

Austria elevó a dieciocho las salidas forzadas de rusos desde 2020 (AP foto/Ronald Zak)
Austria elevó a dieciocho las salidas forzadas de rusos desde 2020 (AP foto/Ronald Zak)
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Austria expulsó a cuatro diplomáticos rusos acusados de espionaje y les ordenó abandonar el país en los próximos días, después de que las autoridades de seguridad concluyeron que realizaron actividades incompatibles con su condición diplomática.

El Ministerio de Exteriores austríaco declaró personas non gratas a tres integrantes de la embajada de Rusia en Viena y a un miembro de la misión rusa ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). La medida elevó a 18 la cantidad de diplomáticos rusos expulsados por Austria desde 2020.

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Además, la cancillería informó que actuó a partir de conclusiones de los organismos de seguridad nacionales. En su comunicado, sostuvo que los funcionarios rusos “participaron en actividades incompatibles con su estatus diplomático”, fórmula utilizada habitualmente por los gobiernos europeos al referirse a operaciones de inteligencia efectuadas bajo cobertura diplomática.

Sin embargo, Rusia anticipó represalias. El viceministro de Exteriores, Dmitry Lyubinsky, declaró que “una reacción es inevitable” ante la decisión austríaca. La embajada rusa en Viena calificó las expulsiones como “un nuevo paso inamistoso” y afirmó que las autoridades austríacas siguieron “sin pensar” una política occidental contraria a Moscú.

Dmitry Lyubinsky, viceministro de Exteriores de Rusia
El viceministro de Exteriores ruso Dmitry Lyubinsky advirtió que Moscú aplicará represalias tras la decisión del gobierno austríaco

La representación diplomática rusa también sostuvo que Austria no presentó pruebas sobre las supuestas infracciones. En mayo, cuando Viena expulsó a otros tres empleados vinculados con la embajada y la misión rusa ante la OSCE, la embajada de Moscú cuestionó que no se hubiera exhibido “ninguna evidencia, y mucho menos prueba” de violaciones a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

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La nueva decisión ocurrió cinco meses después de aquella ronda de expulsiones. En esa ocasión, el Ministerio de Exteriores austríaco indicó que los tres empleados estaban bajo sospecha de espionaje por el uso de antenas instaladas en edificios diplomáticos rusos.

La radiotelevisión pública austríaca informó entonces que esas instalaciones permitían interceptar datos transmitidos mediante internet satelital por organizaciones internacionales con sede en Viena. Las autoridades no relacionaron públicamente esos hechos con la expulsión de los cuatro diplomáticos anunciada el viernes.

Viena concentró durante décadas una presencia diplomática elevada por ser sede de organismos internacionales. La capital alberga oficinas de las Naciones Unidas, entre ellas el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. También acoge a la OSCE y a la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Esa concentración de misiones permitió que países como Rusia y Estados Unidos mantuvieran representaciones separadas ante Austria, la OSCE y las organizaciones del sistema de Naciones Unidas. La ciudad, dividida en sectores aliados después de la Segunda Guerra Mundial, conservó además una prolongada reputación como centro de actividades de inteligencia.

Desde febrero de 2022, los países europeos expulsaron a más de 700 funcionarios rusos de embajadas, consulados y otras representaciones diplomáticas, según cálculos del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. En Austria, una investigación de Agenstvo estimó que casi el 20 % de los diplomáticos rusos acreditados en el país mantenía vínculos con los servicios de inteligencia del Kremlin.

(Con información de AP y Reuters)

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