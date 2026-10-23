Odio, tortura y encubrimiento: la historia del crimen contra una pareja gay que sacudió a Guatemala y terminó en condenas a expolicías

Milton Santamaría y Eldin Choc mantenían una relación en reserva y planeaban desarrollar un proyecto agrícola en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Eldin Choc y Milton Santamaría eran pareja y proyectaban una vida juntos en Guatemala. Sin embargo, todos sus planes se derrumbaron cuando el 18 de abril de 2024, fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Horas después, Santamaría murió producto de una golpiza y Choc fue sacado de la subestación, estrangulado y abandonado en un barranco.

El hecho sangriento ocurrió en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.Familiares y allegados sostuvieron desde el inicio que el caso tuvo elementos de un crimen de odio.

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Los dos hombres eran homosexuales y habían mantenido su relación en reserva, aunque ya compartían planes para alquilar una casa, comprar un terreno y emprender un proyecto agrícola.

Milton Santamaría, ciudadano canadiense de origen salvadoreño, tenía 45 años. Eldin Leonel Choc Xi, de 28, era originario de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

El canadiense Nelson Santamaría y el guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi fueron asesinados por agentes de la policía en Guatemala. (Infobae América)

Según el expediente del Ministerio Público (MP), ambos fueron arrestados después de una discusión en una tienda de San Andrés Itzapa, donde habían llegado a comprar bebidas. Hecho que más tarde fue desmentido durante el juicio que llevó a siete agentes de la policía a condenas que van desde los 11 hasta 60 años de prisión.

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Una detención sin causa legal que terminó en tortura

La Fiscalía de Derechos Humanos sostuvo que la intervención policial careció de fundamento. Los agentes alegaron que la pareja provocaba escándalo en la vía pública, aunque la investigación concluyó que no existía una falta o delito que justificara las capturas.

Tras la detención, los dos fueron trasladados a la subestación 73-15 de la Policía Nacional Civil. Allí, de acuerdo con la acusación, quedaron esposados con las manos hacia atrás y recibieron golpes en distintas partes del cuerpo.

Video grabado por testigos revelan cómo fue la detención de Nelson Santamaría por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en una calle de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, Guatemala. El ciudadano canadiense falleció posteriormente tras ser puesto bajo custodia. (Redes Sociales)

La Fiscalía obtuvo audios en los que se escuchaban pedidos de auxilio. En uno, Choc gritaba: “¡Ayuda, ayuda por favor! ¡Milton!”. El expediente incorporó además testimonios de agentes que señalaron al entonces subinspector Edy Leonel Vásquez Rabanales como responsable de dirigir las agresiones.

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Santamaría sufrió lesiones internas graves y murió poco después. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que falleció por una ruptura de la aorta abdominal, tras una hemorragia masiva.

Los investigadores establecieron que los agentes intentaron presentar su muerte como consecuencia de un accidente de tránsito.

Eldin fue hallado seis días después en un barranco

Choc permaneció retenido varias horas después de la muerte de su pareja. La Fiscalía señaló que fue trasladado en un vehículo particular hacia una zona apartada entre Chimaltenango y Sacatepéquez.

Su familia comenzó una búsqueda por aldeas, carreteras y barrancos. El 24 de abril de 2024, seis días después de su detención, Henry Choc encontró el cuerpo de su hermano en un área de matorrales.

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El informe forense estableció que Eldin Choc murió por asfixia provocada por estrangulamiento. Su cuerpo presentaba señales de tortura: tenía amputada la mano derecha y había perdido dedos de la izquierda. Cuando fue localizado, tenía parte de la ropa bajada.

El cuerpo de Eldin Choc apareció seis días después de su detención con señales de tortura y asfixia por estrangulamiento. (Infobae América)

Para Henry Choc, la secuencia de hechos no dejaba dudas. “A don Milton lo golpean por ser gay y a mi hermano Eldin lo matan por ser el único testigo”, afirmó al recordar la noche en que ambos fueron detenidos.

Los insultos contra la pareja reforzaron la hipótesis de odio

La investigación del MP recogió testimonios sobre insultos que los agentes habrían dirigido contra los dos hombres durante las agresiones. Según la acusación, los policías se burlaron de su orientación sexual y les lanzaron expresiones homofóbicas.

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Eldin habría revelado que Santamaría era su pareja en un intento por frenar los golpes. Esa confesión, que hasta entonces solo conocían familiares cercanos, quedó expuesta en la subestación.

Los pobladores de San Andrés Itzapa quemaron la subestación policial durante las manifestaciones por la muerte de los dos hombres. (Noticias Chimaltenango)

Para la organización de derechos humanos Cristosal, querellante en el proceso, esos insultos mostraron que la violencia tuvo un componente de discriminación.

La muerte de la pareja provocó protestas en San Andrés Itzapa. Vecinos exigieron explicaciones por la desaparición de Choc y por el fallecimiento de Santamaría. La indignación derivó en el incendio de la subestación policial donde habían estado detenidos.

La Subestación de la PNC de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, fue quemada por vecinos, tras la muerte de un canadiense y la desaparición de un guatemalteco. (Redes Sociales)

Jefe de la subestación se fugó a Estados Unidos pero fue capturado

El exsubinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Edy Leonel Vásquez Rabanales, se dio a la fuga tras verse involucrado en los trágicos hechos ocurridos contra Santamaría y Choc.

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Tras el hecho, las autoridades guatemaltecas activaron una alerta roja internacional con la Interpol para lograr su localización.

El oficial y jefe de la subestación policial en ese momento, Edy Leonel Vásquez Rabanales, trató de darse a la fuga y se activó una alerta en Interpol con la que se logró su detención. (PNC de Guatemala)

Luego de varias semanas prófugo de la justicia, Vásquez Rabanales fue interceptado y arrestado en Estados Unidos por agentes de la Patrulla Fronteriza en junio de 2024.

En agosto de ese mismo año, el exoficial fue extraditado a Guatemala bajo fuertes medidas de seguridad. A su llegada al país, quedó formalmente a disposición de los tribunales correspondientes para responder por los delitos imputados.

Edy Leonel Vásquez Rabanales fue jefe de la subestación de San Andrés Itzapa, huyó a Estados Unidos y fue capturado en 2024. (PNC de Guatemala)

Las condenas contra siete expolicías por el caso

El Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a siete exagentes por los hechos. Edy Leonel Vásquez Rabanales y Freddy Santiago Velásquez Pérez recibieron penas de 60 años de prisión inconmutables, 30 por cada víctima, por ejecución extrajudicial.

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Los exagentes de la PNC Freddy Santiago Velásquez Pérez y Yorleni Lisbeth Macario Ramos sentados en el Tribunal. (Diario La Hora)

Mauricio Abraham Contreras Salán fue condenado a 30 años por la muerte de Santamaría. Las expolicías Yorleni Lisbeth Macario Ramos y Yulisa Nabely Ayala Yol recibieron 11 años por incumplimiento de deberes y discriminación.

Ángel Mario Roquel Sajbochol fue sentenciado a 10 años por obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes. Jeremías Jacobo Rojas recibió ocho años por abuso de autoridad y detención ilegal. El tribunal programó para el 23 de octubre la audiencia de reparación digna para los familiares de las víctimas.