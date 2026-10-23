Al menos un muerto y 170 heridos tras el paso del tifón Champi por Taiwán

Al menos un muerto, 163 heridos y casi 1.000 vuelos cancelados

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El tifón Champi dejó al menos una persona fallecida y 171 heridos en Taiwán, según el último balance difundido el viernes, mientras la isla permanecía prácticamente paralizada por los fuertes vientos y las lluvias torrenciales asociadas.

La tormenta, que llegó a ser catalogada como una de las más potentes registradas este año en el Pacífico, obligó a cancelar cerca de un millar de vuelos, suspendió las clases y la actividad laboral, y provocó el cierre de los mercados financieros taiwaneses.

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Al menos un muerto, 163 heridos y casi 1.000 vuelos cancelados

Según el Centro Central de Operaciones de Emergencia (CEOC), replicado por el periódico local Liberty Times, la víctima mortal fue un hombre arrastrado por las olas en la isla de Xiaoliuqiu, en el condado sureño de Pingtung. La mayoría de los heridos sufrieron caídas en moto o accidentes de tráfico vinculados al temporal.

El organismo registró además 1.726 incidentes de distinta gravedad en todo el territorio insular, relacionados en su mayoría con servicios básicos, infraestructuras y caída de árboles.

El Centro Central de Respuesta a Desastres de Taiwán informó de que, hasta las 14.00 hora local (06.00 GMT) del viernes, se había evacuado a 2.639 personas, la mayoría de ellas (934) procedentes de la ciudad norteña de Nuevo Taipéi, en su mayoría desde zonas montañosas.

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El tifón Champi provocó la muerte de un hombre y causó lesiones a 171 personas en Taiwán. (REUTERS/Ann Wang)

La eléctrica estatal Taipower indicó que más de 100.000 hogares se quedaron sin suministro eléctrico en algún momento de la tormenta, aunque más del 75 % había recuperado el servicio al final de la tarde del viernes, de acuerdo con cifras recopiladas por la agencia CNA. Un balance previo de la propia compañía había situado en 77.000 el número de viviendas afectadas por los cortes.

Trayectoria y fuerza del tifón

Las autoridades de Taiwán evacuaron a 2.639 personas de zonas de riesgo ante la amenaza del tifón Champi. (REUTERS/Ann Wang)

A las 19.15 hora local (11.15 GMT) del viernes, Champi se encontraba a unos 130 kilómetros al este del condado oriental de Yilan y avanzaba en dirección norte-noreste con vientos máximos sostenidos de unos 155 km/h cerca de su centro, según la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán. Horas antes, la tormenta se ubicaba a 220 kilómetros al este de la isla con rachas de alrededor de 191 km/h.

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El meteorólogo de la CWA Liu Pei-teng explicó a Reuters que no se podía descartar que el tifón tocara tierra directamente si “se estancara, diera vueltas u oscilara de un lado a otro” al acercarse a Taiwán. “El radio de los vientos de la tormenta es bastante amplio, uno de los más grandes de los últimos años”, señaló Liu, quien agregó: “Si la tormenta reduce su velocidad, los fuertes vientos afectarán a Taiwán durante más tiempo”.

Meteorólogos taiwaneses calcularon el radio de la tormenta en unos 320 kilómetros, una extensión suficiente para cubrir la mayor parte de la isla, por lo que los expertos advirtieron que su impacto podría prolongarse durante casi dos días.

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La CWA mantuvo la alerta marítima y terrestre por tifón para todo el territorio insular, con la única excepción del archipiélago periférico de Kinmen, y advirtió además sobre posibles “lluvias torrenciales extremas” (el nivel máximo de su escala) en las zonas montañosas de Yilan.

Champi se había convertido a principios de semana en una de las tormentas más potentes registradas en el planeta en lo que va del año, con vientos sostenidos que, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones (JTWC) de Estados Unidos, rondaron los 300 km/h a su paso por el mar de Filipinas.

Transporte y actividad económica interrumpidos

La eléctrica estatal Taipower registró cortes del suministro en más de 100.000 hogares debido al temporal. (REUTERS/Ann Wang)

La Administración de Aeronáutica Civil confirmó la cancelación de 262 vuelos domésticos y 715 internacionales y a través del Estrecho, cifras recogidas por CNA, mientras que el Ministerio de Transporte había informado previamente de 717 vuelos internacionales suspendidos junto con la totalidad de los nacionales previstos para el viernes.

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También se suspendieron cerca de un centenar de trayectos en ferry en diez rutas distintas. El ferrocarril convencional canceló todos sus trenes con reserva de asiento, aunque el tren de alta velocidad norte-sur continuó operando con normalidad.

En la capital, Taipéi, se registraron chubascos intensos, pero el transporte público, incluido el metro, siguió funcionando con servicio reducido. Los mercados financieros de la isla permanecieron cerrados el viernes, aunque en las islas de Kinmen, controladas por Taiwán y situadas junto a la costa china, las escuelas y oficinas abrieron con normalidad.

El fabricante de semiconductores TSMC, el mayor productor de chips por encargo del mundo, señaló que sus operaciones se mantenían sin alteraciones y que no se habían producido repercusiones significativas por el paso del tifón.

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El rumbo de Champi hacia Japón

La Agencia Meteorológica Central calculó que el radio del tifón Champi alcanzó los 320 kilómetros sobre el territorio insular. (CSU/CIRA and JMA/JAXA /Handout via REUTERS)

Según la plataforma de seguimiento meteorológico Zoom Earth, el centro de Champi rozaría el extremo nororiental de Taiwán entre la noche del viernes y la madrugada del sábado con vientos de entre 140 y 155 km/h, antes de poner rumbo hacia Japón, país al que llegaría el lunes convertido en un ciclón extratropical.

La trayectoria prevista indicaba que la tormenta pasaría justo al noreste de Taiwán, giraría hacia el norte en dirección a la costa china y finalmente se adentraría en el sur de Japón, donde se esperaba que primero pasara sobre la isla habitada más occidental del archipiélago, Yonaguni, en la prefectura de Okinawa.

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Taiwán suele estar bien preparado para enfrentar tifones, lo que contribuye a mantener bajo el número de víctimas pese a la magnitud de las tormentas. Si bien son más frecuentes durante el verano boreal, estos fenómenos también pueden azotar la región en otoño, cuando las aguas todavía cálidas del Pacífico favorecen la formación de ciclones tropicales.