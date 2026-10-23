Guatemala

Agricultura aprueba medidas para reforzar las reservas alimentarias en Guatemala ante la sequía de este y próximo año

La planificación contempla mejoras en bodegas y transporte para conservar los productos destinados a hogares guatemaltecos cuando la falta de lluvias afecte la disponibilidad, según lo discutido por las autoridades

Personas sentadas en sillas de oficina alrededor de mesas con computadoras portátiles bajo una estructura de madera y paja
El MAGA y el INDECA aprobaron medidas para reforzar el almacenamiento y resguardo de alimentos ante la emergencia por sequía. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala)
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El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación aprobó junto con Instituto Ncional de Comercialización Agrícola medidas para reforzar el almacenamiento y resguardo de alimentos ante la emergencia por sequía durante este y el próximo año, con el objetivo de mantener una respuesta institucional preparada para atender las necesidades de la población guatemalteca.

Las disposiciones fueron avaladas por la Junta Directiva de INDECA durante una sesión celebrada en la sede del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. La planificación contempla mejoras en las operaciones de almacenamiento y en la logística requerida para conservar los productos bajo condiciones adecuadas.

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La cartera agrícola busca que las reservas destinadas a la atención de familias puedan mantenerse disponibles ante situaciones que afecten el acceso a los alimentos. Las medidas también apuntan a fortalecer la capacidad de las instituciones para responder con oportunidad a los efectos que pueda generar la falta de lluvias.

En paralelo con esa preparación, el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional distribuye de forma gratuita 11.166 raciones de alimentos entre familias en situación de inseguridad alimentaria de tres municipios del país.

Personas sentadas en sillas de oficina alrededor de mesas con computadoras portátiles bajo una estructura de madera y paja
El MAGA y el INDECA aprobaron medidas para reforzar el almacenamiento y resguardo de alimentos ante la emergencia por sequía. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala)

Almacenamiento y logística ante la emergencia por sequía

La ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera Dávila, participó de la reunión junto con la viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Dinorah Herrera, directores y equipos técnicos de ambas entidades. Durante la jornada se revisaron las disposiciones generales dirigidas a fortalecer los mecanismos de resguardo.

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Rivera Dávila sostuvo que las acciones permitirán optimizar la capacidad institucional y mejorar la logística para garantizar la conservación eficiente de los alimentos destinados a la población. Las autoridades analizaron la forma de adecuar las operaciones de almacenamiento a las necesidades que surjan durante la emergencia.

El fortalecimiento de INDECA se integra a las medidas impulsadas por el Ministerio para contar con mecanismos de atención cuando las condiciones climáticas afecten la disponibilidad de productos alimenticios y la situación de las familias guatemaltecas. La coordinación incluye a las áreas técnicas encargadas de planificar y ejecutar las tareas de resguardo.

De acuerdo con el MAGA, el trabajo conjunto entre sus dependencias y el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola permitirá sostener una capacidad de respuesta a nivel nacional. La institución prevé continuar con estrategias orientadas a atender a las familias y enfrentar los desafíos asociados con la sequía.

La preparación logística busca que los alimentos puedan conservarse correctamente antes de ser requeridos para la asistencia. Las medidas aprobadas se enfocan en que la respuesta institucional cuente con operaciones de almacenamiento fortalecidas y una coordinación activa entre las entidades involucradas.

Personas sentadas en sillas de oficina alrededor de mesas con computadoras portátiles bajo una estructura de madera y paja
El MAGA y el INDECA aprobaron medidas para reforzar el almacenamiento y resguardo de alimentos ante la emergencia por sequía. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala)

Más de 11 mil raciones para tres municipios

Las entregas de asistencia alimentaria se realizan de manera simultánea en San Andrés Sajcabajá, Quiché; Atescatempa, Jutiapa; y La Gomera, Escuintla. El municipio quichelense recibió 7.151 raciones, la mayor cantidad de las tres jornadas de distribución.

Atescatempa recibió 1.141 raciones, mientras que en La Gomera se entregaron 2.874. La ayuda está dirigida a hogares que atraviesan condiciones de inseguridad alimentaria y forma parte de las acciones desarrolladas por el MAGA mediante el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Cada ración contiene productos básicos para complementar la dieta familiar: arroz, maíz o harina de maíz nixtamalizada, frijol, aceite vegetal, avena, azúcar y una mezcla fortificada de harina de maíz y soya. Los alimentos están destinados a apoyar a los hogares en lugares donde el acceso a productos alimenticios es limitado.

La Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, dependiente del Viceministerio, está a cargo de la logística, coordinación y distribución. Su personal da seguimiento al proceso para que la asistencia llegue de forma ordenada y oportuna a las familias beneficiarias.

Las jornadas cuentan con la presencia de la Contraloría General de Cuentas, que fiscaliza la entrega de las raciones como parte de los controles aplicados a la asistencia alimentaria.

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