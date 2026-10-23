Guatemala

De lavado de dinero a conspiración: cómo un exfuncionario del gobierno de Giammattei en Guatemala redujo su condena y pagará USD 52 mil en lugar de USD 1.9 millones

La acusación contra Melvin Quijivix cambió de figura delictiva meses después de que la Sala de Apelaciones le revocara las medidas sustitutivas. Esa modificación fue clave para que aceptara cargos y negociara la reparación.

El juez Arnulfo Carrera fijó en Q400 mil el pago por reparación digna que Melvin Quijivix debe cumplir en el caso Red Q.
Melvin Quijivix integró el Centro de Gobierno antes de presidir el Consejo Directivo del INDE durante la administración de Alejandro Giammattei. (INDE)
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El exdirector y expresidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix, deberá pagar Q400 mil (unos USD 52.000) por reparación digna dentro del caso Red Q, una cifra muy inferior a los Q15 millones (USD 1.9 millones) que había solicitado la entidad afectada.

La decisión fue tomada por el juez Arnulfo Carrera, titular del Juzgado Quinto Penal, después de que Quijivix se acogiera a la Ley de Aceptación de Cargos por el delito de conspiración para el lavado de dinero.

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La audiencia de reparación digna completó la resolución contra el exfuncionario, quien inicialmente enfrentó un proceso por lavado de dinero u otros activos.

La modificación de la imputación le permitió aceptar responsabilidad penal y obtener una reducción de la pena que le correspondía.

INDE y PGN reclamaban pagos millonarios

El INDE pidió que Quijivix pagara Q15 millones (USD 1,9 millones) como reparación por los daños atribuidos al manejo irregular de recursos de la institución. La entidad figura como una de las principales agraviadas en el expediente.

El juez Arnulfo Carrera fijó en Q400 mil el pago por reparación digna que Melvin Quijivix debe cumplir en el caso Red Q.
Melvin Quijivix dirigió el INDE durante la administración de Alejandro Giammattei. (INDE)

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó Q14 millones (unos USD 1.8 millones) al considerar que el Estado de Guatemala también resultó afectado por los fondos que, según la investigación, habrían sido extraídos de manera anómala.

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El Ministerio Público (MP) sostiene que el exfuncionario habría contribuido a ocultar el origen de recursos que salieron del INDE.

La investigación vincula a Quijivix con operaciones financieras por al menos Q85 millones, al rededor de USD 11 millones, que habrían pasado por distintas cuentas antes de llegar a cuentas relacionadas con él.

La defensa argumentó ante el juzgado que Quijivix no podía asumir por sí solo la totalidad de una reparación económica vinculada con un caso que, según su postura, involucra a más personas. Los abogados solicitaron que el monto se limitara a Q150 mil (USD 19,480).

Tras escuchar los planteamientos de las partes, Carrera fijó la suma final en Q400 mil (unos USD 52,000), por debajo de los montos reclamados tanto por el INDE como por la PGN.

El caso pasó de lavado de dinero a conspiración

Quijivix fue capturado el 3 de julio de 2025, en un caso que el MP presentó con base en movimientos financieros que consideró irregulares.

El 11 de julio de ese año quedó ligado a proceso por lavado de dinero u otros activos y obtuvo medidas sustitutivas.

El juez Arnulfo Carrera fijó en Q400 mil el pago por reparación digna que Melvin Quijivix debe cumplir en el caso Red Q.
Melvin Quijivix fue capturado el 3 de julio de 2025, en un caso que del Ministerio Público por lavado de activos. (PNC de Guatemala)

La Sala Tercera de Apelaciones de Mayor Riesgo revocó esas medidas el 19 de septiembre de 2025 y ordenó que cumpliera prisión preventiva. Meses después, el 4 de marzo de 2026, la acusación fue modificada a conspiración para el lavado de dinero.

Con ese cambio, Melvin Quijivix aceptó cargos ante el Juzgado Quinto Penal. La condena quedó pendiente de completarse con la audiencia destinada a establecer la reparación digna, que ahora fue resuelta.

La notificación escrita de la sentencia será determinante para que el MP, el INDE y la PGN evalúen si presentan recursos contra el monto fijado por el juzgador.

Quijivix presidió el INDE durante el gobierno de Giammattei

Quijivix presidió el Consejo Directivo del INDE durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.

El juez Arnulfo Carrera fijó en Q400 mil el pago por reparación digna que Melvin Quijivix debe cumplir en el caso Red Q.
El Instituto Nacional de Electrificación solicitó Q15 millones de resarcimiento por daños atribuidos al manejo irregular de sus recursos. (Gobierno de Guatemala)

Antes de llegar a esa institución, formó parte del extinto Centro de Gobierno, dirigida por Miguel Martínez, “Miguelito, entidad que fue desintegrada tras señalamientos de suplir la función de la Vicepresidencia de Guatemala.

El expediente también incluye señalamientos sobre adjudicaciones y contrataciones realizadas durante su gestión. Entre las compañías mencionadas figura MINE, S. A., que recibió contratos por Q1.5 millones (USD 195 mil) entre 2022 y 2023, según los datos incorporados al caso.

La investigación deberá continuar para establecer la posible participación de otras personas y empresas en las operaciones financieras bajo análisis.

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