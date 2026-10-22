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Netanyahu dijo que derrocar al régimen de Irán es la única forma de acabar con la amenaza

El primer ministro asegura haber dado la orden al Ejército y al Mossad a seis días de las elecciones del 27 de octubre, con las encuestas divididas y Donald Trump reticente a reanudar la guerra antes de los comicios de Estados Unidos

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con ciudadanos en un centro comercial, antes de las elecciones nacionales de Israel, en Ramla, Israel, el 19 de octubre de 2026. REUTERS/Amir Cohen/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con ciudadanos en un centro comercial, antes de las elecciones nacionales de Israel, en Ramla, Israel, el 19 de octubre de 2026. REUTERS/Amir Cohen/Foto de archivo
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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este miércoles que solo el derrocamiento del régimen iraní pondrá fin a la amenaza de Teherán, y que ya transmitió esa orden al Ejército, al Mossad —el servicio de inteligencia exterior— y al resto de los organismos de seguridad.

Lo dijo en un acto de campaña en Dimona, ciudad del desierto del Néguev donde funciona el principal centro de investigación nuclear del país. “Querían destruirnos y los detuvimos. Querían fabricar bombas nucleares y los detuvimos... Y sin embargo persisten”, declaró. De ahí concluyó que “solo hay una manera de acabar con esto”.

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El ministro de Defensa, Israel Katz, habló en la misma línea durante una ceremonia de graduación de oficiales. Sostuvo que el régimen iraní atraviesa su momento de mayor debilidad y que esa fragilidad puede empujarlo a adoptar medidas extremas. “Si Irán ataca a Israel, Irán arderá”, advirtió. Añadió que los servicios de seguridad detectaron en los últimos días intentos de Irán y sus aliados de preparar ataques capaces de alterar el resultado electoral, sin ofrecer detalles.

FOTO DE ARCHIVO: Una valla publicitaria que muestra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el salón vacío de las Naciones Unidas, sobre un edificio en Teherán, Irán, el 13 de octubre de 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS
FOTO DE ARCHIVO: Una valla publicitaria que muestra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el salón vacío de las Naciones Unidas, sobre un edificio en Teherán, Irán, el 13 de octubre de 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

Las declaraciones ocurrieron en el marco de una guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron el 28 de febrero con ataques que mataron al líder supremo iraní, Ali Khamenei, a quien sucedió su hijo Mojtaba. Un alto el fuego mediado por Pakistán entró en vigor el 8 de abril. Siguieron negociaciones en Islamabad, Suiza y Doha, pero los combates se reactivaron el 8 de julio, cuando Washington bombardeó territorio iraní tras ataques a buques en el estrecho de Ormuz. El régimen no cayó.

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Netanyahu sostiene ese objetivo desde hace semanas. A comienzos de septiembre dijo que el derrocamiento estaba “al alcance de la mano”, aunque en una entrevista con la cadena pública Kan, televisora estatal israelí, admitió que no veía realista que ocurriera antes de las elecciones. Argumenta que la represión interna impide un levantamiento popular y que, por eso, la presión militar externa sigue siendo necesaria.

The Financial Times informó este miércoles que Netanyahu pidió este mes al Ejército que planificara la reanudación de los ataques contra Irán, y que el presidente estadounidense, Donald Trump, se opuso. Trump ha dicho en público que no pretende reiniciar la guerra antes de las elecciones legislativas de su país, previstas para el 3 de noviembre. Esta semana, Netanyahu le agradeció en un video su apoyo electoral y afirmó que ambos tienen “un trabajo por terminar” en Irán.

13/04/2026 El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. POLITICA ESPAÑA EUROPA EXTREMADURA OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL
13/04/2026 El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. POLITICA ESPAÑA EUROPA EXTREMADURA OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

La política exterior pesa en una campaña muy ajustada. Los comicios se celebran el 27 de octubre y la oposición acusa al primer ministro de haber fracasado frente a Irán. Buena parte de la opinión pública israelí vio con recelo el alto el fuego y el acuerdo posterior entre Teherán y Washington, que consideró desfavorable para Israel. A ello se suma el desgaste por los fallos de seguridad del 7 de octubre de 2023.

Las encuestas no despejan el panorama. Un sondeo de Kan publicado el 11 de octubre otorgó 22 escaños a Yashar, el partido del exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, y 20 al Likud, la formación de Netanyahu. El bloque del primer ministro sumaba 53 y el de Eisenkot, 50, lejos de los 61 necesarios en un Parlamento de 120 bancas. Canal 14, afín a Netanyahu, da en cambio 29 escaños al Likud y una mayoría de 61 al oficialismo; es la única de ocho encuestas con ese resultado, según el agregador Israel Votes 2026.

Las urnas israelíes del 27 de octubre y las estadounidenses del 3 de noviembre fijan el calendario en el que se sabrá si la amenaza de Netanyahu pasa del discurso de campaña a una nueva ofensiva.

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