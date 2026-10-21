Guatemala

Gobierno de Guatemala amplia presupuesto por 3.27 millones de dólares para promoción turística en 2026

La autorización gubernativa, publicada el miércoles, permitirá al instituto destinar recursos acumulados de ejercicios previos a campañas, ferias y actividades publicitarias dentro y fuera del país durante el próximo año fiscal

Una mujer con gorra sostiene unos prismáticos frente a sus ojos y mira hacia arriba, rodeada de varias personas entre árboles verdes
El Instituto Guatemalteco de Turismo recibirá una ampliación de 25 millones de quetzales para promoción durante 2026. (Inguat)
Guardar

El Instituto Guatemalteco de Turismo contará en el ejercicio fiscal 2026 con USD 3.27 millones adicionales, equivalentes a 25 millones de quetzales, para financiar campañas, ferias y eventos de promoción turística dentro y fuera de Guatemala. La ampliación usará saldos acumulados de años fiscales anteriores y no implicará una transferencia nueva del presupuesto general del Estado.

La mayor asignación será para divulgación e información, que recibirá 17,560,000 quetzales (USD 2.3 millones): el renglón individual más alto dentro de los recursos autorizados. La conversión a dólares se calculó con el tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala.

PUBLICIDAD

La medida fue aprobada mediante el Acuerdo Gubernativo Número 168-2026, publicado el miércoles en el Diario de Centro América. El presidente Bernardo Arévalo de León firmó la disposición el 14 de octubre, con el objetivo de ampliar los ingresos y egresos del Instituto Guatemalteco de Turismo.

La solicitud había sido presentada por el propio instituto a través del Acuerdo de Dirección General Número 0374-2026, suscrito el 3 de agosto por la directora general en funciones. La ampliación deberá ejecutarse durante el resto del ejercicio fiscal, según la programación que defina la entidad.

Una mujer con gorra sostiene unos prismáticos frente a sus ojos y mira hacia arriba, rodeada de varias personas entre árboles verdes
El Instituto Guatemalteco de Turismo recibirá una ampliación de 25 millones de quetzales para promoción durante 2026. (Inguat)

Reservas acumuladas para financiar la promoción turística

Los fondos provendrán de disponibilidades ya existentes en caja y bancos. En el presupuesto de ingresos, los 25 millones de quetzales fueron registrados como una disminución de otros activos financieros, dentro del concepto de reducción de disponibilidades en caja y bancos.

PUBLICIDAD

La misma fuente de financiamiento figura en el presupuesto de egresos, donde los recursos se clasifican como una disminución de caja y bancos correspondiente a fondos del tesoro. De esta manera, el Inguat utilizará reservas acumuladas en períodos fiscales previos.

La asignación se concentrará en el programa de Promoción del Potencial Turístico de Guatemala, que dispondrá de 24,139,500 quetzales (USD 3.2 millones), más del 96% de la ampliación. El resto se repartirá entre Servicios de Turismo, con 798,000 quetzales (USD 104,416), y Actividades Centrales, con 62,500 quetzales (USD 8,178).

El acuerdo indica que los recursos permitirán incrementar gastos de funcionamiento en distintas categorías programáticas. Las acciones previstas incluyen ferias, campañas y eventos publicitarios programados por la Dirección de Mercadeo para difundir la oferta turística guatemalteca en el país y en mercados internacionales.

La totalidad de la ampliación fue clasificada como gasto de funcionamiento. Los servicios no personales absorberán 24,937,500 quetzales (USD 3.3 millones), una categoría que reúne la mayor parte de los recursos destinados a la promoción y a las actividades vinculadas con ella.

Además de la partida para divulgación, se asignaron 4,440,000 quetzales (USD 580,962) para servicios de atención y protocolo. El transporte de personas contará con 1,227,000 quetzales (USD 160,550), mientras que los viáticos en el exterior sumarán 390,000 quetzales (USD 51,030).

El presupuesto incorpora 142,500 quetzales (USD 18,646) para reconocimiento de gastos, 861,000 quetzales (USD 112,659) para otros estudios o servicios y 227,000 quetzales (USD 29,702) para otros servicios. También se incluyen 62,500 quetzales (USD 8,178) en transferencias corrientes destinadas a servicios gubernamentales de fiscalización.

Una mujer con gorra sostiene unos prismáticos frente a sus ojos y mira hacia arriba, rodeada de varias personas entre árboles verdes
El Instituto Guatemalteco de Turismo recibirá una ampliación de 25 millones de quetzales para promoción durante 2026. (Inguat)

El aval de Finanzas y el control de la Contraloría

La ampliación requirió la opinión previa del Ministerio de Finanzas Públicas porque el Inguat es una entidad descentralizada. Ese requisito está contemplado en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República.

El Gobierno respaldó la autorización con el Dictamen Número 312, emitido el 30 de septiembre de 2026 por la Dirección Técnica del Presupuesto. También se basó en la Resolución Número 280-2026, firmada el 5 de octubre por el Ministerio de Finanzas Públicas.

El acuerdo lleva las firmas de la ministra de Finanzas Públicas, Débora Alvarado Franco, y de la ministra de Economía, Silvana Gabriela García Pacheco. La disposición entró en vigencia inmediatamente después de su publicación oficial.

Las autoridades superiores del Instituto Guatemalteco de Turismo deberán programar y ejecutar los recursos de acuerdo con los registros establecidos en el Sistema de Contabilidad Integrada, desagregados por programa, subprograma, proyecto, actividad y renglón de gasto. La fiscalización corresponderá a la Contraloría General de Cuentas, conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

La autorización presupuestaria no obliga al Inguat a gastar la totalidad de los recursos. La ejecución efectiva dependerá de las decisiones de programación que adopte la institución durante el período fiscal 2026.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloInguatMinecoturismo guatemalteco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres muertos y cuatro heridos en una noche de balaceras en la Metrópoli de Guatemala

Varios ataques armados sacudieron distintos sectores de la capital guatemalteca en cuestión de horas. Uno de los hechos más letales ocurrió en la colonia Manuel Colom Argueta, donde los bomberos respondieron a múltiples alertas vecinales.

Tres muertos y cuatro heridos en una noche de balaceras en la Metrópoli de Guatemala

Guatemala: la Municipalidad de Mixco subastará vehículos incautados y en abandono en dos eventos el próximo 6 de noviembre

El Concejo Municipal aprobó el procedimiento que permite rematar bienes no reclamados tras seis meses de publicación oficial, con condiciones estrictas de pago y sin posibilidad de reclamos posteriores por parte de los adjudicatarios

Guatemala: la Municipalidad de Mixco subastará vehículos incautados y en abandono en dos eventos el próximo 6 de noviembre

Guatemala habilita las alertas sísmicas de Android para anticipar temblores en teléfonos móviles

La herramienta gratuita diseñada por Google utiliza sensores de los celulares para identificar vibraciones y enviar avisos sonoros y visuales cuando confirma un evento de consideración, sin requerir suscripción ni aplicaciones adicionales

Guatemala habilita las alertas sísmicas de Android para anticipar temblores en teléfonos móviles

Crisis en la seguridad de Guatemala: el Ejecutivo auditará los mandos y operativos de la Policía Nacional Civil

La evaluación examinará mandos, protocolos operativos y mecanismos de supervisión para definir acciones administrativas y organizativas conforme a la ley, cuyos resultados serán comunicados a la población en los próximos días

Crisis en la seguridad de Guatemala: el Ejecutivo auditará los mandos y operativos de la Policía Nacional Civil

Agricultura alerta que el frío amenaza cultivos jóvenes en cuatro departamentos del occidente guatemalteco

La cartera agrícola prevé descensos térmicos nocturnos y humedad, con mayor exposición para semilleros de maíz, frijol y hortalizas en San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Sololá, según el análisis agroclimático oficial

Agricultura alerta que el frío amenaza cultivos jóvenes en cuatro departamentos del occidente guatemalteco

TECNO

Elon Musk y Anthropic tienen ideas opuestas sobre quién debe beneficiarse de la riqueza creada por la IA

Elon Musk y Anthropic tienen ideas opuestas sobre quién debe beneficiarse de la riqueza creada por la IA

Tesla y SpaceX estudian una fusión por USD 3,5 billones, la mayor de la historia corporativa

OpenAI quiere probar implantes cerebrales que puedan detectar y tratar el cáncer

Muse, app de IA de Meta, superó los 10 millones de descargas en EE.UU. en solo 40 días

Un agente de IA entró sin permiso a un foro de expertos en internet y tuvo que ser expulsado

ENTRETENIMIENTO

La boda de Chandler en “Friends” escondía una realidad dolorosa en la vida de Matthew Perry

La boda de Chandler en “Friends” escondía una realidad dolorosa en la vida de Matthew Perry

Creador del popular juego ‘Stick Run’ murió durante una transmisión en vivo

‘Glee’ vuelve a la pantalla 11 años después de su final: los detalles del reboot

Colleen Hoover admitió que el final de “Verity” la confundió tanto como a sus lectores

Alarma en “la expedición más peligrosa del mundo”: qué se sabe del tiktoker Ash Dykes tras más de 16 horas sin contacto en la selva del Congo

MUNDO

El Servicio de Seguridad de Rusia arrestó a un ciudadano alemán acusado de ejercer actividades mercenarias en Ucrania

El Servicio de Seguridad de Rusia arrestó a un ciudadano alemán acusado de ejercer actividades mercenarias en Ucrania

Nigeria confirmó un caso importado de ébola en Abuya en una paciente procedente de Uganda

Cómo el pez elefante silencia su propio ruido para encontrar alimento

Japón cierra otra vez el acceso a un lago volcánico tras reabrirlo por primera vez en ocho años

Visita sorpresa de Macron a Arabia Saudita en plena ofensiva de los rebeldes hutíes: Bin Salman le garantizó diésel para Francia