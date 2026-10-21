Gobierno de Guatemala amplia presupuesto por 3.27 millones de dólares para promoción turística en 2026

El Instituto Guatemalteco de Turismo recibirá una ampliación de 25 millones de quetzales para promoción durante 2026. (Inguat)

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El Instituto Guatemalteco de Turismo contará en el ejercicio fiscal 2026 con USD 3.27 millones adicionales, equivalentes a 25 millones de quetzales, para financiar campañas, ferias y eventos de promoción turística dentro y fuera de Guatemala. La ampliación usará saldos acumulados de años fiscales anteriores y no implicará una transferencia nueva del presupuesto general del Estado.

La mayor asignación será para divulgación e información, que recibirá 17,560,000 quetzales (USD 2.3 millones): el renglón individual más alto dentro de los recursos autorizados. La conversión a dólares se calculó con el tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala.

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La medida fue aprobada mediante el Acuerdo Gubernativo Número 168-2026, publicado el miércoles en el Diario de Centro América. El presidente Bernardo Arévalo de León firmó la disposición el 14 de octubre, con el objetivo de ampliar los ingresos y egresos del Instituto Guatemalteco de Turismo.

La solicitud había sido presentada por el propio instituto a través del Acuerdo de Dirección General Número 0374-2026, suscrito el 3 de agosto por la directora general en funciones. La ampliación deberá ejecutarse durante el resto del ejercicio fiscal, según la programación que defina la entidad.

El Instituto Guatemalteco de Turismo recibirá una ampliación de 25 millones de quetzales para promoción durante 2026. (Inguat)

Reservas acumuladas para financiar la promoción turística

Los fondos provendrán de disponibilidades ya existentes en caja y bancos. En el presupuesto de ingresos, los 25 millones de quetzales fueron registrados como una disminución de otros activos financieros, dentro del concepto de reducción de disponibilidades en caja y bancos.

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La misma fuente de financiamiento figura en el presupuesto de egresos, donde los recursos se clasifican como una disminución de caja y bancos correspondiente a fondos del tesoro. De esta manera, el Inguat utilizará reservas acumuladas en períodos fiscales previos.

La asignación se concentrará en el programa de Promoción del Potencial Turístico de Guatemala, que dispondrá de 24,139,500 quetzales (USD 3.2 millones), más del 96% de la ampliación. El resto se repartirá entre Servicios de Turismo, con 798,000 quetzales (USD 104,416), y Actividades Centrales, con 62,500 quetzales (USD 8,178).

El acuerdo indica que los recursos permitirán incrementar gastos de funcionamiento en distintas categorías programáticas. Las acciones previstas incluyen ferias, campañas y eventos publicitarios programados por la Dirección de Mercadeo para difundir la oferta turística guatemalteca en el país y en mercados internacionales.

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La totalidad de la ampliación fue clasificada como gasto de funcionamiento. Los servicios no personales absorberán 24,937,500 quetzales (USD 3.3 millones), una categoría que reúne la mayor parte de los recursos destinados a la promoción y a las actividades vinculadas con ella.

Además de la partida para divulgación, se asignaron 4,440,000 quetzales (USD 580,962) para servicios de atención y protocolo. El transporte de personas contará con 1,227,000 quetzales (USD 160,550), mientras que los viáticos en el exterior sumarán 390,000 quetzales (USD 51,030).

El presupuesto incorpora 142,500 quetzales (USD 18,646) para reconocimiento de gastos, 861,000 quetzales (USD 112,659) para otros estudios o servicios y 227,000 quetzales (USD 29,702) para otros servicios. También se incluyen 62,500 quetzales (USD 8,178) en transferencias corrientes destinadas a servicios gubernamentales de fiscalización.

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El Instituto Guatemalteco de Turismo recibirá una ampliación de 25 millones de quetzales para promoción durante 2026. (Inguat)

El aval de Finanzas y el control de la Contraloría

La ampliación requirió la opinión previa del Ministerio de Finanzas Públicas porque el Inguat es una entidad descentralizada. Ese requisito está contemplado en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República.

El Gobierno respaldó la autorización con el Dictamen Número 312, emitido el 30 de septiembre de 2026 por la Dirección Técnica del Presupuesto. También se basó en la Resolución Número 280-2026, firmada el 5 de octubre por el Ministerio de Finanzas Públicas.

El acuerdo lleva las firmas de la ministra de Finanzas Públicas, Débora Alvarado Franco, y de la ministra de Economía, Silvana Gabriela García Pacheco. La disposición entró en vigencia inmediatamente después de su publicación oficial.

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Las autoridades superiores del Instituto Guatemalteco de Turismo deberán programar y ejecutar los recursos de acuerdo con los registros establecidos en el Sistema de Contabilidad Integrada, desagregados por programa, subprograma, proyecto, actividad y renglón de gasto. La fiscalización corresponderá a la Contraloría General de Cuentas, conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

La autorización presupuestaria no obliga al Inguat a gastar la totalidad de los recursos. La ejecución efectiva dependerá de las decisiones de programación que adopte la institución durante el período fiscal 2026.