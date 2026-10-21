Guatemala

El Gobierno de Guatemala mantiene cuadrillas en 14 departamentos para recuperar el paso tras las lluvias

La cartera reportó 208 incidencias en la red carretera, donde los equipos despejan calzadas y revisan estructuras para restablecer la conexión entre poblaciones, mercados, empleos y servicios esenciales afectados por el invierno

Un montículo de tierra sobre el asfalto junto a una retroexcavadora amarilla y un camión de carga en una vía rodeada de vegetación
Las lluvias provocaron 208 emergencias viales en 14 departamentos de Guatemala durante la temporada. (CIV Guatemala)
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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) mantiene cuadrillas en las carreteras de Guatemala para recuperar el paso vehicular tras las lluvias que provocaron 208 emergencias viales en 14 departamentos durante la temporada. Las tareas buscan restablecer la conectividad entre comunidades, centros de trabajo, servicios y mercados afectados por derrumbes, deslizamientos y otros daños en la red vial.

Los incidentes más frecuentes fueron los deslizamientos de tierra y piedras, con 127 casos registrados. El resto de las emergencias incluyó 28 situaciones vinculadas con puentes, 17 socavamientos, 14 árboles caídos, tres daños en cunetas o tuberías, tres azolvamientos y 16 hechos de otra naturaleza.

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La atención se concentra en Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Retalhuleu, Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chiquimula, San Marcos, Petén, Izabal, Chimaltenango, Quiché y Baja Verapaz. En esos puntos, las lluvias dejaron materiales sobre la calzada, afectaron carriles y generaron daños que requieren inspecciones específicas.

Un montículo de tierra sobre el asfalto junto a una retroexcavadora amarilla y un camión de carga en una vía rodeada de vegetación
Las lluvias provocaron 208 emergencias viales en 14 departamentos de Guatemala durante la temporada. (CIV Guatemala)

Deslizamientos y puentes entre los daños atendidos

Las brigadas de la Dirección General de Caminos y de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Covial, retiran tierra, piedras, árboles y otros materiales que bloquean las vías. Las intervenciones incluyen el despeje de carriles, la limpieza de cunetas y la evaluación de puentes dañados.

El objetivo inmediato es recuperar condiciones de circulación en los sectores donde se produjeron derrumbes o deslizamientos. La remoción de obstáculos permite habilitar nuevamente los tramos afectados y facilitar el tránsito de vehículos en zonas donde la lluvia alteró la conectividad.

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La Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Provial, participa con la regulación del tránsito y la orientación a los conductores en las áreas intervenidas. Su presencia busca ordenar la circulación mientras las cuadrillas realizan los trabajos de limpieza y reparación.

El restablecimiento del paso también incide en los desplazamientos cotidianos de quienes necesitan llegar a centros de salud, establecimientos educativos o lugares de trabajo. La circulación por carretera resulta necesaria, además, para el traslado de alimentos y otros productos hacia las comunidades y los mercados.

Las acciones forman parte del Plan de Acción Invierno 2026, con el que el CIV atiende los daños ocasionados por las lluvias, protege la infraestructura vial y busca mantener comunicadas las poblaciones afectadas. El plan reúne labores de respuesta en los puntos donde las condiciones climáticas generaron emergencias sobre la red carretera.

Un montículo de tierra sobre el asfalto junto a una retroexcavadora amarilla y un camión de carga en una vía rodeada de vegetación
Las lluvias provocaron 208 emergencias viales en 14 departamentos de Guatemala durante la temporada. (CIV Guatemala)

La red vial y los proyectos para la movilidad nacional

La recuperación de los tramos afectados por el invierno se integra a una estrategia más amplia de modernización de la red vial nacional. El Ministerio también prioriza la reactivación de obras suspendidas y el desarrollo de infraestructura destinada a mejorar la movilidad y fortalecer la actividad económica del país.

Las rutas centroamericanas figuran entre los corredores atendidos por su función en el transporte de personas y mercancías. El CIV prevé complementarlas con mejoras en carreteras del interior de la República, que conectan a las comunidades con esos ejes principales.

Las intervenciones se orientan especialmente a las regiones agrícolas, donde las condiciones de las carreteras influyen en el traslado de productos, el comercio y la comunicación entre las zonas productivas. La mejora de esas rutas busca facilitar el acceso de las comunidades a los principales corredores carreteros.

La reactivación de proyectos que permanecían suspendidos constituye otro de los ejes de trabajo. La cartera procura dar continuidad a las obras y avanzar en la recuperación de una red vial que permita conectar regiones productivas y atender las necesidades de la población.

En el área metropolitana, la estrategia contempla 13 proyectos de infraestructura dirigidos a agilizar la circulación vehicular y reducir el congestionamiento en la ciudad capital. Estas obras se desarrollan en coordinación con las competencias de las autoridades municipales.

El Ministerio también busca mecanismos para ampliar su capacidad de intervención y reforzar la presencia de equipos de trabajo en las carreteras del territorio nacional.

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