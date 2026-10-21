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Zelensky señaló que Estados Unidos propuso una cita trilateral con Rusia “lo antes posible”

El mandatario afirmó que las conversaciones deben centrarse en detener la guerra, avanzar hacia la paz y dejar preparado un eventual encuentro entre los líderes de los países involucrados

Volodimir Zelensky aceptó la posibilidad de paralizar las operaciones militares sobre la línea actual del frente como medida inicial (Europa Press)
Volodimir Zelensky aceptó la posibilidad de paralizar las operaciones militares sobre la línea actual del frente como medida inicial (Europa Press)
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Volodimir Zelensky señaló que Estados Unidos propuso una cita trilateral con Rusia “lo antes posible” para reactivar las conversaciones de paz, después de que el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, en San Petersburgo.

“Recibimos una respuesta de que Rusia, por lo que entendemos de la reunión, apoya un encuentro trilateral a nivel de equipos”, declaró Zelensky durante su regreso a Kiev desde Noruega. “La parte estadounidense propuso celebrarlo lo antes posible y nosotros lo apoyamos”, añadió.

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El mandatario ucraniano planteó que la reunión debería realizarse en noviembre y dijo que esperaba que ocurriera, como máximo, durante los primeros días de ese mes. “Nuestros socios estadounidenses harán todo lo posible para que el encuentro se celebre lo antes posible”, afirmó.

Zelensky explicó que el objetivo de la próxima ronda consistiría en establecer medidas para detener los combates y preparar una eventual reunión entre los líderes de los tres países. “La agenda está clara: detener la guerra, acercar la paz y preparar todo para una reunión a nivel de líderes”, manifestó.

El Kremlin, por su parte, confirmó que Putin aceptó retomar las conversaciones mediadas por Estados Unidos. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov sostuvo que una nueva ronda podría celebrarse alrededor del 10 de noviembre en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos.

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Rusia aceptó reanudar conversaciones de paz con Ucrania (Sputnik/Evgeny Messman/Pool via REUTERS)
Rusia aceptó reanudar conversaciones de paz con Ucrania (Sputnik/Evgeny Messman/Pool via REUTERS)

Ushakov señaló que Moscú busca concentrar las negociaciones en la construcción de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania tras el final de la guerra. También transmitió a Witkoff la posición de Putin sobre la situación militar, al asegurar que las tropas rusas conservaron la iniciativa en el frente. Ucrania y sus aliados europeos cuestionaron esa versión y señalaron que los combates permanecieron estancados en varios sectores.

La propuesta para reanudar el diálogo llegó luego de una serie de encuentros diplomáticos en Oslo. El martes, Zelensky se reunió en la capital noruega con Witkoff, el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Además, Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, participó de manera remota.

Støre calificó la reunión como “buena y constructiva” y aseguró que los equipos de Estados Unidos y Europa realizaron trabajo sustancial junto a Ucrania sobre asuntos centrales. Stubb sostuvo que “fue un buen día para la paz” y anticipó entonces que Witkoff viajaría a San Petersburgo para presentar a las autoridades rusas los asuntos debatidos en Oslo.

Después de ese encuentro, Zelensky afirmó que Ucrania apoyaba propuestas para un alto el fuego, el final de la guerra, una tregua en los ataques contra infraestructuras energéticas y medidas humanitarias. El presidente ucraniano también dijo que aceptaría una paralización de la guerra sobre la línea actual del frente como paso inicial.

“Lo llamamos alto el fuego o detener las muertes, como lo llamó el presidente Trump. Congelar y detener. Y, por supuesto, eso es lo mínimo que necesitamos de Rusia hoy”, expresó Zelensky. Añadió que las garantías de seguridad para Ucrania podrían debatirse después de que cesaran los ataques.

Trump declaró el miércoles que el conflicto estaba próximo a una posible resolución. “El otro día hablé con Vladimir Putin sobre resolver su guerra con Ucrania, y creo que estamos más cerca, tal vez más cerca que nunca”, sostuvo el presidente estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya habia exigido este martes a su par ucraniano, Volodímir Zelensky, que acepte un acuerdo de paz con el ruso Vladímir Putin (Reuters)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya habia exigido este martes a su par ucraniano, Volodímir Zelensky, que acepte un acuerdo de paz con el ruso Vladímir Putin (Reuters)

La reunión de Witkoff y Putin se produjo mientras Kiev enfrenta nuevos ataques rusos. Varias viviendas de la capital ucraniana resultaron alcanzadas por misiles durante la noche del miércoles y seis personas sufrieron heridas, según informó el alcalde Vitali Klitschko.

El ataque ocurrió horas después de que Moscú se declarara dispuesto, “en principio”, a retomar el diálogo. Las conversaciones trilaterales quedaron suspendidas en febrero, mientras Rusia incrementó sus ofensivas aéreas y Ucrania afrontó dificultades para disponer de interceptores occidentales contra misiles.

Durante su visita a Noruega, Zelensky también abordó la cooperación de inteligencia con Estados Unidos. El presidente ucraniano sostuvo que recibió una llamada del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y aseguró que Kiev volvió a contar con alertas tempranas sobre ataques rusos.

“Agradecemos que la inteligencia funcione ahora. Hablo de alerta temprana, que es muy importante para nuestra gente, para los niños, los adultos y los civiles, porque podemos escuchar cuándo viene un misil balístico”, declaró Zelensky.

(Con información de AFP, BBC, EFE y Reuters)

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