Avanzan los preparativos para la reunión trilateral entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping

China prepara una cumbre inédita entre Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping durante el foro de la APEC en Shenzhen.

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China comenzó los preparativos para una reunión inédita entre Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping, que podría celebrarse en el marco de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre. El encuentro, que reuniría por primera vez a los líderes de tres de las mayores potencias del mundo, depende todavía de que las circunstancias resulten favorables para incluirlo en el programa oficial.

La confirmación llegó de parte del Kremlin, luego de una serie de encuentros diplomáticos en San Petersburgo que incluyeron una reunión entre Putin y el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y otra entre el mandatario ruso y el primer ministro chino, Li Qiang.

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El asesor del Kremlin para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, informó en una rueda de prensa telefónica que “nuestros amigos chinos, anfitriones de la cumbre de la APEC, ya la están preparando” y que, si las circunstancias son favorables, incluirán el encuentro trilateral en el programa de eventos de Shenzhen, donde la cumbre se celebrará el 18 y 19 de noviembre.

El funcionario explicó que la posibilidad de una reunión entre los líderes ruso, estadounidense y chino, que ninguno de estos países rechaza, fue uno de los temas abordados por Putin y Witkoff durante el encuentro en San Petersburgo. Según Ushakov, la parte rusa expuso algunas “consideraciones prácticas” sobre el posible contenido de las negociaciones trilaterales.

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Más tarde, en declaraciones a la televisión pública, Ushakov precisó que los tres líderes “han confirmado su disposición” a reunirse y que los expertos de las partes ya realizaron el trabajo previo. “Ahora es necesario que todos los líderes estén en el mismo lugar al mismo tiempo”, indicó, y subrayó que, de celebrarse, sería “la primera vez que se reúnen los líderes de países tan grandes”.

Donald Trump planteó que la reunión en Shenzhen debe centrarse en el desarme nuclear con la participación de Pekín y no en el conflicto en Ucrania. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Mientras Pekín mantuvo silencio sobre la propuesta, Trump expresó esta semana su disposición a participar en la cumbre en Shenzhen. El mandatario estadounidense sostuvo, sin embargo, que la reunión debería centrarse en la reanudación de las negociaciones de desarme nuclear con participación china, y no tanto en el arreglo del conflicto en Ucrania.

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El Kremlin respaldó la propuesta de Trump sobre la necesidad de firmar un nuevo tratado de desarme, aunque en sus declaraciones no mencionó el arsenal nuclear chino y sí hizo referencia a los de Francia y el Reino Unido.

El encuentro entre Putin y el primer ministro chino en San Petersburgo

El asesor del Kremlin Yuri Ushakov confirmó que los tres mandatarios manifestaron su disposición para concretar el encuentro. (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Tras las conversaciones con Witkoff, Putin se reunió con el primer ministro chino, Li Qiang, en San Petersburgo. “Nuestras relaciones no dependen de la situación internacional ni están dirigidas contra nadie”, dijo el mandatario ruso al dirigente chino, según recogieron agencias de noticias rusas.

El jefe del Kremlin destacó el alto nivel de las relaciones entre Moscú y Pekín y aseguró que la cooperación seguirá ampliándose “en todos los ámbitos clave”. “Seguiremos ampliando el alcance de la cooperación práctica en todos los ámbitos clave. Estamos trabajando en energía, tecnología de la información, espacio y energía nuclear con fines pacíficos”, dijo, según recogió la agencia Interfax.

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Putin recordó que durante las conversaciones mantenidas con Xi Jinping se alcanzaron acuerdos clave para el desarrollo de las relaciones ruso-chinas, y que ambos Gobiernos realizan esfuerzos para implementarlos. “Quisiera pedirle que transmita mis mejores deseos a mi amigo, el presidente chino Xi Jinping. Ya nos hemos reunido tres veces este año y, como acordamos, existe la oportunidad de verlo nuevamente en la cumbre de la APEC en noviembre”, concluyó el mandatario ruso.

El Kremlin respaldó la propuesta de firmar un nuevo tratado de desarme e incluyó en el debate a los arsenales de Francia y el Reino Unido. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Li, por su parte, afirmó que los buenos lazos entre Moscú y Pekín son un “valioso factor estabilizador en un mundo turbulento” y agregó: “La parte china está dispuesta, junto con la parte rusa, a profundizar continuamente la confianza mutua y ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa en beneficio de nuestros pueblos y sobre la base de los acuerdos alcanzados al alto nivel”.

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Antes del encuentro con Putin, Li se había reunido en San Petersburgo con su homólogo ruso, Mijaíl Mishustin. Ambos encuentros se produjeron en un momento en el que se intensifican las conversaciones sobre la cumbre entre los líderes de Rusia, Estados Unidos y China en los márgenes de la cumbre de la APEC de noviembre, que tendrá lugar en Shenzhen.