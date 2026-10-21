Guatemala

Aeródromo de Quetzaltenango en Guatemala podría recibir vuelos internacionales en marzo de 2029

La meta requiere ampliar la terminal, construir una torre de control y un edificio para emergencias, además de sumar equipo, especialistas, capacitación y certificaciones técnicas, operativas necesarias para elevar la categoría de la instalación

Edificio blanco de una planta con tejado, césped delantero y una pista de asfalto con señalización vial junto a montañas al fondo
La Dirección General de Aeronáutica Civil proyecta habilitar vuelos internacionales en el aeródromo de Quetzaltenango para marzo de 2029. (CIV Guatemala)
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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) proyecta que el aeródromo de Quetzaltenango reciba vuelos internacionales en marzo de 2029, una meta que exige ampliar su infraestructura, reforzar los servicios aeroportuarios y cumplir requisitos técnicos, operativos y de certificación para atender a más pasajeros.

La terminal registró 3.262 operaciones aéreas y recibió 10.081 pasajeros entre enero y septiembre de 2026. Actualmente atiende aeronaves Cessna y Twin Otter, y cuenta con cuatro estaciones para aviones de ala fija, cuatro helipuertos normales y uno destinado a emergencias.

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La pista, la plataforma, el sistema de ayudas visuales eléctricas y los drenajes pluviales se mantienen en buenas condiciones. Estas instalaciones constituyen la base operativa sobre la que se plantean las obras necesarias para elevar la categoría del aeródromo.

Entre los proyectos prioritarios figuran un edificio para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, una nueva torre de control y la ampliación de la terminal aérea. El plan también contempla equipamiento adicional, incorporación de personal especializado, capacitaciones y la elaboración de los manuales operativos requeridos.

Los expedientes de los proyectos de infraestructura deberán completarse para su presentación ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia durante la primera quincena de noviembre. El cumplimiento de las condiciones de infraestructura, equipamiento, personal y certificación definirá la posibilidad de que Quetzaltenango avance hacia su conversión en aeropuerto internacional.

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Lisbeth López, administradora de la terminal aérea, sostuvo que el movimiento registrado respalda la necesidad de invertir en la aviación nacional. “Al ver los datos estadísticos, constatamos la importancia de invertir en la aviación nacional. Quetzaltenango es la segunda ciudad más importante del país. Derivado de esto, es fundamental que cuente con un aeródromo equipado y que pueda ser elevado a categoría de aeropuerto, para poder brindar un excelente servicio a los pasajeros que nos visitan por turismo, estudio o por temas de negocio”, destacó.

Edificio blanco de una planta con tejado, césped delantero y una pista de asfalto con señalización vial junto a montañas al fondo
La Dirección General de Aeronáutica Civil proyecta habilitar vuelos internacionales en el aeródromo de Quetzaltenango para marzo de 2029. (CIV Guatemala)

Obras y personal para ampliar la capacidad operativa

La ruta hacia marzo de 2029 busca modernizar las instalaciones, fortalecer la seguridad operacional y ampliar la conectividad aérea de la región occidental. La construcción del edificio para emergencias y de la torre de control forma parte de las exigencias para atender operaciones internacionales.

La ampliación de la terminal permitirá recibir a un mayor número de usuarios, mientras que la capacitación y el personal especializado deberán responder a los procedimientos requeridos para una instalación de mayor categoría. La DGAC también deberá desarrollar los manuales que ordenen la operación futura.

El movimiento de pasajeros y aeronaves coloca a Quetzaltenango entre las terminales con actividad relevante dentro del país. La proyección oficial vincula su desarrollo con la atención de visitantes que viajan por turismo, estudios o negocios.

Pista de aterrizaje de asfalto con señalización blanca, edificaciones en los laterales y montañas al fondo
Una pista de aterrizaje asfaltada se extiende hacia un valle rodeado por montañas bajo un cielo despejado, en Huehuetenango, Guatemala (CIV Guatemala)

Huehuetenango, primero en pasajeros y cuarto en operaciones

El aeródromo de Huehuetenango atendió a 21.489 pasajeros y registró 2.528 operaciones entre enero y septiembre de 2026. La instalación ocupa el primer lugar nacional por cantidad de viajeros transportados y el cuarto por número de operaciones aéreas.

Los pasajeros son trasladados en aeronaves Caravan y Twin Otter. La infraestructura dispone de una plataforma con tres estaciones para aviones de ala fija y un helipuerto, mientras que la plantilla está integrada por 12 trabajadores de áreas administrativas, seguridad aeroportuaria y mantenimiento.

Silvia Castillo, administradora del aeródromo, anticipó una posible suba de los registros anuales: “Esperamos que las cifras sean mayores este año, porque a septiembre hemos alcanzado el 73 % de la cifra total de operaciones del año anterior, y el 76 % en cuanto al número de pasajeros. Y se debe tomar en cuenta que está comenzando la temporada alta de viajes”.

La DGAC trabaja en la ampliación de la terminal, que agregará 75 metros cuadrados de espacio interior para atender a más pasajeros. Las tareas incluyen el remozamiento de una bodega y de 75 metros del muro perimetral.

La autoridad aeronáutica también impulsa la construcción de pozos de absorción de aguas pluviales para reducir posibles afectaciones a las operaciones. El proyecto se encuentra en revisión de bases por parte de la Unidad de Compras de la DGAC.

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