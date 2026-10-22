La inflación en Reino Unido sube a su nivel más alto en casi un año por la guerra en Irán

Gente compra en un mercado de comestibles, en Londres (Reuters)

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La inflación en el Reino Unido subió a su nivel más alto en casi un año, mientras la guerra con Irán sigue presionando los precios del combustible, mostraron el miércoles cifras oficiales, lo que afianza las expectativas de que el Banco de Inglaterra subirá las tasas de interés el próximo mes.

La Oficina Nacional de Estadísticas indicó que los precios al consumidor aumentaron 3,5% en los 12 meses hasta septiembre, frente al 3,1% de agosto. Es la lectura más alta desde octubre del año pasado y supera el 3,4% que la mayoría de los economistas esperaba para el mes.

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El aumento supera el objetivo del 2% del Banco de Inglaterra.

Los precios del transporte fue lo que más contribuyó al alza de la inflación el mes pasado, en particular en las gasolineras. En conjunto, los combustibles para vehículos se dispararon 30% en los 12 meses hasta septiembre, frente a un aumento anual del 23% en agosto.

Los costos del combustible han subido con fuerza debido a la guerra con Irán y los cuellos de botella posteriores en el estrecho de Ormuz, que han reducido la oferta mundial de petróleo y gas.

El jefe del Tesoro, John Healey, manifestó que su declaración presupuestaria de la próxima semana buscará dar a las empresas y a las familias “algo de margen” frente al avance del costo de vida.

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El jefe del Tesoro, John Healey, anunció medidas de alivio para empresas y familias en su próxima declaración presupuestaria (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Sean cuales sean las medidas que proponga para contener el aumento de los precios, los economistas prevén que el Banco de Inglaterra incrementará las tasas de interés en su próxima reunión, el 5 de noviembre. El mes pasado, quienes fijan las tasas mantuvieron la tasa principal del banco en 3,75%, pero dieron una clara señal de que estaban listos para subirla pronto.

“Con la inflación en aumento, las piezas están encajando con firmeza para una subida de tasas en noviembre”, afirmó Suren Thiru, economista jefe del ICAEW.

La mayoría de los economistas espera un aumento de la tasa principal del banco hasta el 4%. Otros bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, han elevado las tasas recientemente.

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Las tasas de interés en el Reino Unido iban a la baja desde un máximo de 15 años de 5,25% hasta que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán a finales de febrero.

(AP)