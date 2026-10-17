El Salvador

El Salvador y Costa Rica firman acuerdo contra el crimen transnacional

Durante la visita de la presidente costarricense, Laura Fernández, los gobiernos suscribieron un entendimiento para reforzar la respuesta frente a organizaciones criminales

Nayib Bukele y Laura Fernández firmaron un acuerdo bilateral para combatir el crimen transnacional. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Nayib Bukele y Laura Fernández firmaron un acuerdo bilateral para combatir el crimen transnacional. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su contra parte de Costa Rica, Laura Fernández, firmaron este viernes un acuerdo de cooperación contra el crimen transnacional durante una visita oficial de la jefa de Estado costarricense.

Durante el acto, Bukele sostuvo que ambos países pueden intercambiar experiencias en materia de seguridad, aunque remarcó que las realidades de cada nación son diferentes. El mandatario salvadoreño señaló que Costa Rica cuenta con avances en ámbitos como medio ambiente, desarrollo humano, economía y parques nacionales, mientras que El Salvador puede aportar su experiencia frente a las estructuras criminales.

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Nosotros creemos que podemos aportar mucho en el tema de seguridad”, afirmó Bukele ante funcionarios de ambos gobiernos, representantes de la prensa y miembros de la delegación costarricense.

Bukele destacó el nuevo centro de contención de Costa Rica

El jefe de Estado salvadoreño mencionó que Costa Rica inauguró días atrás un Centro de Alta Contención Contra la Criminalidad Organizada (CACCO), cuya operación, según dijo, tiene referencias en el modelo aplicado por El Salvador.

Bukele indicó que autoridades costarricenses visitaron instalaciones salvadoreñas para conocer con mayor detalle el funcionamiento de ese sistema. Agregó que ya hubo reuniones previas entre equipos de ambos países sobre las políticas de seguridad.

El mandatario planteó que Costa Rica aún está a tiempo de contener el avance del crimen organizado antes de enfrentar niveles de violencia similares a los que atravesó El Salvador. “Costa Rica no tiene por qué ir hasta allá cuando puede actuar antes”, expresó.

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El pacto entre ambos gobiernos busca reforzar la coordinación estatal frente a las redes delictivas regionales. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El pacto entre ambos gobiernos busca reforzar la coordinación estatal frente a las redes delictivas regionales. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El Salvador ofreció su experiencia ante el avance criminal

Bukele comparó la situación que enfrentó El Salvador con un “cáncer metastásico” que, según su descripción, había alcanzado “el 85% del cuerpo”. Afirmó que Costa Rica enfrenta un problema de menor escala, aunque advirtió que debe actuar con anticipación.

La quimioterapia requerida es mucho menor a la que requerimos nosotros”, dijo el mandatario salvadoreño, al referirse a las medidas que, a su juicio, Costa Rica necesita para reforzar la seguridad pública.

El presidente también señaló que el país vecino enfrenta obstáculos políticos y legislativos para avanzar en reformas y consolidar la coordinación entre los órganos del Estado. “Tienen mucha oposición en cuanto a las reformas legales y en cuanto a la colaboración que debe haber entre los órganos de Estado”, afirmó.

El acuerdo suscripto entre El Salvador y Costa Rica apunta a fortalecer la cooperación entre ambos Estados ante las operaciones de grupos criminales de alcance regional.

Noticia en desarrollo.

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