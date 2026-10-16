El costarricense José Morales González gana el Premio Mario Monteforte Toledo 2026 por su cuento

José Morales González sostiene la estatuilla del Premio Centroamericano de Literatura Mario Monteforte Toledo otorgado en la categoría de cuento. (Redes Sociales )

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El escritor costarricense José Morales González ganó el Premio Mario Monteforte Toledo 2026 en la categoría cuento por Silencio de semicorchea, una obra elegida entre 629 textos enviados desde seis países de Centroamérica.

El certamen, organizado en Guatemala por la Fundación Paiz, distingue un relato sobre el encuentro de dos desconocidos vinculados de maneras distintas con un mismo territorio y sus transformaciones sociales.

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La convocatoria recibió obras de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Del total de plicas, el 48% correspondió a autores guatemaltecos, mientras que El Salvador y Nicaragua aportaron 14% cada uno, Honduras 12%, Costa Rica 9% y Panamá 4%.

Morales González, nacido en Alajuela en 1980, tiene 46 años y es licenciado en Psicología por la Universidad de Costa Rica. También posee una maestría en Desarrollo de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de Salamanca.

El fallo fue emitido por un jurado internacional integrado por la investigadora y creadora mexicana de literatura infantil Mónica Bergna, la diseñadora editorial argentina Paula Fernández, la escritora y catedrática guatemalteca Gloria Hernández Montes y la editora, traductora y autora española Teresa Tellechea. La decisión tuvo carácter inapelable.

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José Morales González sostiene la estatuilla del Premio Centroamericano de Literatura Mario Monteforte Toledo otorgado en la categoría de cuento. (Redes Sociales )

Un relato sobre los cambios de un territorio

Silencio de semicorchea narra el cruce entre dos personajes que no se conocen, pero mantienen vínculos diferentes con un mismo lugar. El jurado premió el cuento porque lo consideró “un relato sólido, sensible y cuidadosamente construido, que aborda con inteligencia las profundas transformaciones sociales que puede experimentar un territorio”.

Los integrantes del tribunal también destacaron “la calidad de la escritura, la naturalidad con la que avanza la narración y la capacidad del autor o autora para desarrollar un tema complejo sin convertir el cuento en una explicación o un discurso”.

Durante la ceremonia en Guatemala, el autor recibió USD 3.270, además de un diploma y el galardón oficial. La actividad concluyó con una conversación entre Morales González, Hernández Montes y el catedrático de literatura Jessie Álvarez sobre la obra distinguida.

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La producción literaria del escritor costarricense incluye Esdrújula es una palabra esdrújula, publicado por EUNED en 2012, y No necesitamos los subtítulos, editado por ClubdeLibros en 2021. Su primera novela, Nos descuidamos un segundo, fue publicada por Uruk Editores en 2023.

Antes de obtener el Monteforte Toledo, fue finalista del premio Joven Creación 2012 de Editorial Costa Rica. En 2023 ganó el Premio de Novela del Centro Cultural de España en Costa Rica-Uruk Editores y el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría, en la categoría novela, por Nos descuidamos un segundo.

Un premio creado en 1997 y reactivado en 2021

El Premio Mario Monteforte Toledo fue fundado en 1997 por el escritor guatemalteco Mario Monteforte Toledo junto con artistas e intelectuales del país. El fondo inicial surgió de una donación equivalente a los 10.000 quetzales que el autor había recibido como Premio Nacional de Literatura en 1993, tras 65 años de trayectoria.

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La Fundación Mario Monteforte Toledo organizó el certamen de forma independiente hasta 2015 y entregó 19 reconocimientos entre novelas y cuentos. Desde 2007, el premio alterna anualmente entre ambas categorías literarias.

Un convenio firmado en 2020 permitió retomar el certamen al año siguiente, con su vigésima edición. Desde entonces, la Fundación Paiz, una organización guatemalteca sin fines de lucro con más de 45 años de trabajo en arte, cultura y educación, asumió la organización de la competencia.

La entidad también impulsa la Bienal de Arte Paiz y el Festival de Marimba Paiz. Su presidenta, María Regina Paiz, sostuvo que la organización busca “abrir espacios para que las voces de escritores centroamericanos sean escuchadas y sus obras lleguen a nuevos lectores”.

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Desde la reactivación de 2021, cerca de 3.000 escritores centroamericanos participaron en las distintas convocatorias. En sus 25 ediciones, el galardón acumuló 17 novelas y ocho cuentos premiados.

Entre los ganadores recientes figuran Giovany Emanuel Coxolcá Tohom, distinguido en 2025 por La lengua de las bestias; Carlos Calderón del Cid, premiado en 2024 por Las Minervas; Martín Díaz Valdés, ganador en 2023 con El acto de los Wayob; Michelle Recinos, reconocida en 2022 por Barberos en Huelga; y el costarricense Guillermo Barquero Ureña, quien obtuvo el premio en 2021 por Horca. *Con información de RRPP Guatemala

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