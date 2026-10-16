Guatemala

El costarricense José Morales González gana el Premio Mario Monteforte Toledo 2026 por su cuento

La obra Silencio de semicorchea fue seleccionada entre 629 textos procedentes de seis naciones centroamericanas, por un tribunal internacional que valoró su abordaje de las transformaciones sociales de un territorio

Un hombre con gafas y saco gris sostiene un trofeo metálico con una placa grabada frente a la cámara
José Morales González sostiene la estatuilla del Premio Centroamericano de Literatura Mario Monteforte Toledo otorgado en la categoría de cuento. (Redes Sociales )
Guardar

El escritor costarricense José Morales González ganó el Premio Mario Monteforte Toledo 2026 en la categoría cuento por Silencio de semicorchea, una obra elegida entre 629 textos enviados desde seis países de Centroamérica.

El certamen, organizado en Guatemala por la Fundación Paiz, distingue un relato sobre el encuentro de dos desconocidos vinculados de maneras distintas con un mismo territorio y sus transformaciones sociales.

PUBLICIDAD

La convocatoria recibió obras de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Del total de plicas, el 48% correspondió a autores guatemaltecos, mientras que El Salvador y Nicaragua aportaron 14% cada uno, Honduras 12%, Costa Rica 9% y Panamá 4%.

Morales González, nacido en Alajuela en 1980, tiene 46 años y es licenciado en Psicología por la Universidad de Costa Rica. También posee una maestría en Desarrollo de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de Salamanca.

El fallo fue emitido por un jurado internacional integrado por la investigadora y creadora mexicana de literatura infantil Mónica Bergna, la diseñadora editorial argentina Paula Fernández, la escritora y catedrática guatemalteca Gloria Hernández Montes y la editora, traductora y autora española Teresa Tellechea. La decisión tuvo carácter inapelable.

PUBLICIDAD

Un hombre con gafas y saco gris sostiene un trofeo metálico con una placa grabada frente a la cámara
José Morales González sostiene la estatuilla del Premio Centroamericano de Literatura Mario Monteforte Toledo otorgado en la categoría de cuento. (Redes Sociales )

Un relato sobre los cambios de un territorio

Silencio de semicorchea narra el cruce entre dos personajes que no se conocen, pero mantienen vínculos diferentes con un mismo lugar. El jurado premió el cuento porque lo consideró “un relato sólido, sensible y cuidadosamente construido, que aborda con inteligencia las profundas transformaciones sociales que puede experimentar un territorio”.

Los integrantes del tribunal también destacaron “la calidad de la escritura, la naturalidad con la que avanza la narración y la capacidad del autor o autora para desarrollar un tema complejo sin convertir el cuento en una explicación o un discurso”.

Durante la ceremonia en Guatemala, el autor recibió USD 3.270, además de un diploma y el galardón oficial. La actividad concluyó con una conversación entre Morales González, Hernández Montes y el catedrático de literatura Jessie Álvarez sobre la obra distinguida.

La producción literaria del escritor costarricense incluye Esdrújula es una palabra esdrújula, publicado por EUNED en 2012, y No necesitamos los subtítulos, editado por ClubdeLibros en 2021. Su primera novela, Nos descuidamos un segundo, fue publicada por Uruk Editores en 2023.

Antes de obtener el Monteforte Toledo, fue finalista del premio Joven Creación 2012 de Editorial Costa Rica. En 2023 ganó el Premio de Novela del Centro Cultural de España en Costa Rica-Uruk Editores y el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría, en la categoría novela, por Nos descuidamos un segundo.

Un premio creado en 1997 y reactivado en 2021

El Premio Mario Monteforte Toledo fue fundado en 1997 por el escritor guatemalteco Mario Monteforte Toledo junto con artistas e intelectuales del país. El fondo inicial surgió de una donación equivalente a los 10.000 quetzales que el autor había recibido como Premio Nacional de Literatura en 1993, tras 65 años de trayectoria.

La Fundación Mario Monteforte Toledo organizó el certamen de forma independiente hasta 2015 y entregó 19 reconocimientos entre novelas y cuentos. Desde 2007, el premio alterna anualmente entre ambas categorías literarias.

Un convenio firmado en 2020 permitió retomar el certamen al año siguiente, con su vigésima edición. Desde entonces, la Fundación Paiz, una organización guatemalteca sin fines de lucro con más de 45 años de trabajo en arte, cultura y educación, asumió la organización de la competencia.

La entidad también impulsa la Bienal de Arte Paiz y el Festival de Marimba Paiz. Su presidenta, María Regina Paiz, sostuvo que la organización busca “abrir espacios para que las voces de escritores centroamericanos sean escuchadas y sus obras lleguen a nuevos lectores”.

Desde la reactivación de 2021, cerca de 3.000 escritores centroamericanos participaron en las distintas convocatorias. En sus 25 ediciones, el galardón acumuló 17 novelas y ocho cuentos premiados.

Entre los ganadores recientes figuran Giovany Emanuel Coxolcá Tohom, distinguido en 2025 por La lengua de las bestias; Carlos Calderón del Cid, premiado en 2024 por Las Minervas; Martín Díaz Valdés, ganador en 2023 con El acto de los Wayob; Michelle Recinos, reconocida en 2022 por Barberos en Huelga; y el costarricense Guillermo Barquero Ureña, quien obtuvo el premio en 2021 por Horca. *Con información de RRPP Guatemala

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloJosé Morales GonzálezPremio Mario Monteforte

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bernardo Arévalo detalla cuál fue el aporte de Guatemala en el nuevo puente que inauguró Nayib Bukele

Bernardo Arévalo aclaró la participación guatemalteca en la obra inaugurada por Bukele. Los dos gobiernos dividieron responsabilidades, y los montos invertidos por Guatemala aún no están del todo claros.

Bernardo Arévalo detalla cuál fue el aporte de Guatemala en el nuevo puente que inauguró Nayib Bukele

Localizan sin vida a adolescente reportado como desaparecido tras salir del colegio en Guatemala

José David Barrios Barrios, de 17 años, había desaparecido el 12 de octubre de 2026 tras salir de clases y enviar ubicación a su novia antes de que se interrumpiera la señal de su teléfono

Localizan sin vida a adolescente reportado como desaparecido tras salir del colegio en Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo juramenta de nuevo a Jonathan Menkos como ministro de Finanzas Públicas en Guatemala

La reincorporación ocurre después de que el Congreso autorizó al diputado electo una licencia indefinida, tras la suspensión provisional de su designación para dirigir el banco central por la Corte de Constitucionalidad

El presidente Bernardo Arévalo juramenta de nuevo a Jonathan Menkos como ministro de Finanzas Públicas en Guatemala

Bernardo Arévalo resta importancia a la caída de su popularidad tras registrar el índice presidencial más bajo en cuatro décadas en Guatemala

El mandatario guatemalteco insiste en que su foco son las obras y no la popularidad. Sin embargo, el 74% de los ciudadanos desaprueba su gestión y el 89% cree que el país va por el camino equivocado.

Bernardo Arévalo resta importancia a la caída de su popularidad tras registrar el índice presidencial más bajo en cuatro décadas en Guatemala

Disturbios en Guatemala: liberan a supuesto agresor de un menor y la policía culpa a bandas delictivas

Tres patrullas inutilizadas, una subestación incendiada y un sospechoso liberado por falta de denuncias formales. Las autoridades aseguran que bandas delictivas aprovecharon el malestar social para destruir infraestructura de seguridad en Villa Nueva.

Disturbios en Guatemala: liberan a supuesto agresor de un menor y la policía culpa a bandas delictivas

TECNO

El 50% de los latinoamericanos fue víctima de estafas con servicios de banca digital

El 50% de los latinoamericanos fue víctima de estafas con servicios de banca digital

Steam tiene cinco nuevos juegos disponibles para jugar gratis por tiempo limitado

Qué son los exoesqueletos, los trajes robóticos que ya se usan en fábricas, rescates y hospitales

Meta cambió sus términos y ahora podría usar gratis el contenido de los medios para entrenar su IA

Cómo cancelar el envío de un correo en Gmail y que ya no quiero que lo vean

ENTRETENIMIENTO

Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de ‘Digger’: “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte”

Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de ‘Digger’: “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte”

Elon Musk hace realidad el Turbo Boost de ‘El auto fantástico’ con su nuevo Tesla: “Era mi serie favorita”

Lady Gaga le canta La Vie en Rose a su hija cada noche y asegura sentirse en una “familia completa” con Michael Polansky

“Ella es probablemente la mejor para darme consejos matrimoniales”: Selena Gomez se refirió a su vínculo con Taylor Swift

Brendan Fraser y Rachel Weisz vuelven a unirse como los O'Connell en la cuarta entrega de La Momia

MUNDO

El petróleo acumula su mayor avance semanal en meses por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente

El petróleo acumula su mayor avance semanal en meses por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente

El rey de Marruecos tomó juramento al Gobierno de la primera ministra Fátima Ezzahra El Mansuri

Venezuela: una ONG pidió a la oposición que gestione la derogación de la Ley contra el Odio

Rusia confisca más activos de empresas europeas en represalia por el apoyo a Ucrania

La mayoría del consejo del Banco de Japón apunta a mantener las tasas sin cambios en octubre