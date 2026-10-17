Honduras

El Congreso de Honduras estudia el modelo carcelario salvadoreño tras una visita al CECOT

La comitiva liderada por Tomás Zambrano recorrió el penal salvadoreño y revisó tecnología, vigilancia y gestión de internos vinculados a estructuras delictivas, con el objetivo de adaptar medidas al país vecino

Una comitiva de parlamentarios viajó al país vecino para examinar de cerca las instalaciones del Cecot e impulsar reformas legales que permitan frenar a los grupos criminales en su territorio. (Imagen retomada de Tomás Zambrano)
Una comitiva de parlamentarios viajó al país vecino para examinar de cerca las instalaciones del Cecot e impulsar reformas legales que permitan frenar a los grupos criminales en su territorio. (Imagen retomada de Tomás Zambrano)
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El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, encabezó una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador para examinar su modelo penitenciario y promover reformas de seguridad que puedan adaptarse al país, entre ellas la construcción de cárceles de máxima seguridad y cambios legales contra las maras y pandillas.

La delegación hondureña busca evaluar medidas aplicadas por el gobierno salvadoreño para combatir a organizaciones criminales, fortalecer a la Policía y las Fuerzas Armadas y ampliar la capacidad del sistema penitenciario. Zambrano sostuvo en su cuenta oficial que esas experiencias podrían servir para “recuperar la paz y la tranquilidad” en barrios y colonias de Honduras.

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El presidente del Legislativo afirmó que las cárceles hondureñas ya no tienen capacidad suficiente ante la eventual captura de miles de integrantes de maras. Por ello, planteó la construcción de nuevos módulos de máxima seguridad o de centros penales completos.

La cooperación legislativa para revisar reformas de seguridad

La agenda incluyó una reunión de más de tres horas con el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, para avanzar en un acuerdo de cooperación entre ambos congresos. El encuentro abordó leyes contra la criminalidad, medidas para las fuerzas de seguridad y cambios en el sistema penitenciario.

Una comitiva de parlamentarios viajó al vecino territorio centroamericano con el objetivo de evaluar la infraestructura penal de máxima contención, buscando solucionar el colapso actual de sus propios recintos penitenciarios nacionales. (Imagen retomada de las redes de Tomás Zambrano)
Una comitiva de parlamentarios viajó al vecino territorio centroamericano con el objetivo de evaluar la infraestructura penal de máxima contención, buscando solucionar el colapso actual de sus propios recintos penitenciarios nacionales. (Imagen retomada de las redes de Tomás Zambrano)

“Lo que nos llevamos de El Salvador son las buenas prácticas que han aplicado, los modelos de éxito que han dado resultado y qué medidas podemos implementar en Honduras”, manifestó Zambrano, de acuerdo con declaraciones recogidas por un medio de Honduras.

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La comitiva estuvo integrada por los diputados nacionalistas Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía, y Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana. También participaron los diputados liberales Rumy Bueso y Luis Coello.

Bertrand señaló que el acercamiento permitirá conocer las reformas legales aprobadas en El Salvador y analizar su posible aplicación en Honduras. Paz indicó que las comisiones de Seguridad y Defensa de los dos países mantendrán reuniones para revisar la legislación y las experiencias sobre el sistema penitenciario.

Nuevas cárceles, tatuajes y condiciones de reclusión

La visita al Cecot contó con la presencia del director del Instituto Nacional Penitenciario, el general en retiro Walter Amador Lacayo. La delegación examinó la tecnología, los mecanismos de seguridad y el manejo de personas privadas de libertad vinculadas con organizaciones criminales.

Zambrano recordó que un decreto que declara terroristas a determinados grupos criminales autoriza al Poder Ejecutivo hondureño a buscar recursos para construir nuevos centros penales. Entre los aspectos evaluados figura la experiencia salvadoreña de levantar una prisión de gran capacidad en ocho meses.

Tomás Zambrano encabezó la delegación del Congreso hondureño que examinó tecnología y mecanismos de seguridad en El Salvador, con miras a ampliar la capacidad penitenciaria ante eventuales capturas de pandilleros. (Imagen retomada de las redes de Tomás Zambrano)
Tomás Zambrano encabezó la delegación del Congreso hondureño que examinó tecnología y mecanismos de seguridad en El Salvador, con miras a ampliar la capacidad penitenciaria ante eventuales capturas de pandilleros. (Imagen retomada de las redes de Tomás Zambrano)

El Congreso hondureño también analiza reformas sobre allanamientos contra grupos criminales, la ampliación de determinados plazos de detención y la agilización de los procesos judiciales. El presidente legislativo mencionó además una propuesta para que los tatuajes alusivos a maras y pandillas sean considerados prueba suficiente en un juicio.

La iniciativa, precisó, no abarcaría tatuajes vinculados con familiares, paisajes o expresiones artísticas. Zambrano también propuso mantener las visitas sin comunicación, revisar la alimentación en los centros penales y aplicar confinamientos en celdas de aislamiento a quienes incumplan las reglas.

El dirigente legislativo destacó que en el CECOT observó atención médica y odontológica para los reclusos. Sobre los menores vinculados a delitos graves, dijo que aún no hay una decisión y que el Congreso deberá discutir posibles modificaciones a las penas máximas, actualmente de ocho años, además de otras alternativas sin que eso implique juzgarlos como adultos.

La visita hondureña coincidió con la presencia en El Salvador de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien también recorrió el Cecot. Bertrand afirmó que la llegada de delegaciones de distintos países muestra el interés regional por conocer las medidas salvadoreñas en materia de seguridad.

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