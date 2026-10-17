Costa Rica

Costa Rica busca fortalecer su sistema de salud con apoyo internacional y negocia acuerdo de cooperación con Argentina

El país presentó sus principales desafíos sanitarios ante representantes de 14 naciones de Europa y América Latina, mientras avanza en conversaciones para intercambiar conocimientos sobre medicamentos, nuevas tecnologías y formación de especialistas

Ministerio de Salud Costa Rica
Representantes de 14 países de Europa y América Latina analizaron los desafíos relacionados con el financiamiento, la innovación y el futuro de los sistemas sanitarios. Crédito: Ministerio de Salud Costa Rica
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Costa Rica busca fortalecer su sistema de salud mediante nuevas alianzas internacionales y el intercambio de experiencias con países de Europa y América Latina. Como parte de esos esfuerzos, el ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, participó en el Primer Congreso Iberoamericano de Salud de la Fundación Iberoamericana Consenso Salud (FICS 2026), donde presentó las prioridades sanitarias del país y los desafíos que enfrenta la región.

El encuentro reunió a ministros de Salud, directores ejecutivos de empresas transnacionales y especialistas de los sectores público y privado de 14 países, con el propósito de analizar alternativas para mejorar la sostenibilidad y capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios.

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Bajo el lema “Una agenda iberoamericana hacia una salud sostenible”, los participantes discutieron asuntos como el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, la sostenibilidad financiera, la innovación farmacéutica, la inteligencia artificial y la transformación digital.

Durante su intervención, Sánchez Cabo explicó que Costa Rica estableció 10 prioridades estratégicas para orientar las acciones del sector salud durante los próximos años.

“Queremos una salud más oportuna para todos los costarricenses y por eso definimos 10 prioridades o áreas en las que trabajaremos los próximos años. Estas grandes áreas incluyen todo lo que necesita Costa Rica para tener mayor eficiencia del sector salud y enfrentar los desafíos de la región”, manifestó el jerarca.

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El funcionario destacó que este tipo de encuentros permite establecer vínculos con autoridades sanitarias y representantes de organizaciones internacionales para identificar buenas prácticas y explorar soluciones compartidas.

“Este intercambio favorece la construcción de alianzas estratégicas, la identificación de buenas prácticas y el desarrollo de soluciones conjuntas ante los desafíos sanitarios que compartimos, en beneficio de la salud de la población costarricense”, agregó.

Costa Rica y Argentina exploran un acuerdo bilateral

Uno de los resultados de la participación costarricense fue el acercamiento con Argentina, cuyo ministro de Salud, Mario Iván Lugones, sostuvo una reunión de trabajo con Sánchez Cabo para explorar mecanismos de cooperación entre ambos países.

Durante el encuentro se analizó la posibilidad de establecer un Acuerdo General de Cooperación Bilateral, que permitiría compartir conocimientos, experiencias y asistencia técnica especializada.

La propuesta se vincula con las 10 líneas estratégicas de la Ruta del Sector Salud de Costa Rica, orientadas a mejorar la calidad de los servicios, modernizar los procesos institucionales y fortalecer las competencias regulatorias.

Entre las áreas identificadas para la colaboración destacan la trazabilidad de medicamentos, la evaluación y regulación farmacéutica, los estudios de bioequivalencia y el control del cáñamo, cannabis y sus derivados.

También se contempla el intercambio de experiencias relacionadas con salud digital, vigilancia sanitaria y regulación de nuevas tecnologías médicas.

“Este acercamiento con la República de Argentina nos permite identificar soluciones y buenas prácticas que contribuyan al cumplimiento de las prioridades establecidas en la Ruta del Sector Salud, con énfasis en la calidad, la formación del recurso humano y el fortalecimiento de nuestras capacidades regulatorias”, señaló Sánchez Cabo.

Ministerio de Salud Costa Rica
Los ministros Alexander Sánchez Cabo y Mario Iván Lugones sostuvieron una reunión para identificar oportunidades de cooperación entre ambos países. Crédito: Ministerio de Salud Costa Rica

Capacitación de especialistas y nuevas tecnologías

La propuesta de cooperación también contempla mecanismos para fortalecer la preparación de los profesionales sanitarios mediante capacitaciones presenciales y virtuales, pasantías, intercambios de personal técnico y asistencia especializada.

Asimismo, ambos países podrían desarrollar seminarios, estudios y proyectos conjuntos relacionados con desafíos compartidos en materia de salud pública.

Por su parte, el ministro argentino, Mario Lugones, destacó la importancia de colocar a los pacientes en el centro de las políticas sanitarias y aprovechar adecuadamente los avances tecnológicos.

“Debemos profundizar con mayor énfasis en el cuidado de la persona. La tecnología e innovación nos puede ayudar, siempre que sea bien aplicada. Valoramos estos espacios de intercambio que nos ponen de cara para poder dialogar y seguir construyendo el futuro”, expresó.

Aunque el acuerdo bilateral todavía se encuentra en una etapa exploratoria, el acercamiento abre la posibilidad de impulsar iniciativas conjuntas destinadas a fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la atención sanitaria en ambos países.

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