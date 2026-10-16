El Gobierno de Guatemala pide al Congreso retomar la ley de etiquetado saludable tras su retiro de la agenda por advertencia de la embajada de EE.UU.

La Sesan pidió al Congreso de Guatemala retomar el debate de la iniciativa 5504 sobre alimentación saludable. (Sesan Guatemala)

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La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República de Guatemala (Sesan) pidió al Congreso retomar y aprobar la iniciativa 5504, Ley de Promoción de Alimentación Saludable, tres días después de que el proyecto fuera retirado de la agenda legislativa por objeciones de la Embajada de Estados Unidos sobre sus posibles costos comerciales.

La entidad sostuvo que el consumo excesivo de azúcar, sodio y grasas saturadas está asociado con enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y afecciones cardiovasculares y metabólicas.

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Esas patologías figuran entre las principales causas de muerte prematura y discapacidad en Guatemala, Centroamérica y República Dominicana.

La diabetes tipo 2 genera un costo superior a USD 1.000 millones por atención directa e indirecta, una carga que recae mayoritariamente sobre las familias guatemaltecas, de acuerdo con la Sesan. La secretaría definió la salud de la población como “un bien superior innegociable”.

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala exhorta al Congreso a aprobar la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para regular el etiquetado de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sellos octagonales para identificar excesos nutricionales

La iniciativa propone el Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional, un sistema de sellos octagonales que permite reconocer rápidamente si un producto contiene cantidades excesivas de nutrientes considerados de preocupación.

El modelo se basa en el Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.

La Sesan señaló que este mecanismo ya fue aplicado en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. En esos países, agregó, redujo la compra de productos con advertencias y la ingesta de calorías, azúcares, grasas y sodio.

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La secretaría afirmó que la evidencia científica disponible posiciona a este sistema por encima de alternativas como las Guías Diarias de Alimentación o “La Lupa”, el esquema utilizado en Brasil. Su argumento es que las advertencias pueden ser comprendidas incluso por personas con bajo nivel educativo.

Los estudios citados por la entidad tampoco identificaron efectos negativos significativos en el empleo, los salarios ni los márgenes de beneficio de las empresas donde la regulación ya está vigente. Ese punto responde a las advertencias comerciales planteadas durante el debate legislativo guatemalteco.

La suspensión del trámite tras la objeción estadounidense

El Congreso retiró la propuesta de la agenda del 13 de octubre, cuando debía pasar a su tercera lectura en el pleno. La medida fue tomada luego de que la Embajada de Estados Unidos advirtiera que una regulación exclusiva para Guatemala podía elevar precios para empresas y consumidores, según informó Infobae.

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La representación diplomática sostuvo públicamente que una norma nacional impondría “costos innecesarios a las empresas estadounidenses y guatemaltecas”. Como alternativa, propuso un modelo regional centroamericano que evite obstáculos técnicos al comercio.

El diputado Elmer Palencia, jefe de la bancada Valor, solicitó quitar el proyecto de la agenda para ampliar el análisis. La moción recibió el respaldo de Jairo Flores, jefe de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, uno de los impulsores de la norma, indicó el medio.

La iniciativa fue presentada el 3 de octubre de 2018 e incluye medidas sobre grasas trans y restricciones a la publicidad de alimentos dirigida a menores de edad. En 2024 alcanzó la segunda lectura, aunque su avance quedó condicionado por el debate sobre el Reglamento Técnico Centroamericano para el etiquetado frontal.

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Ese reglamento regional continúa bajo análisis del Consejo de Ministros de Integración Económica. La Sesan reconoció la necesidad de que los países centroamericanos avancen hacia normas comunes, pero pidió que las decisiones técnicas se ajusten a recomendaciones internacionales y contemplen mecanismos para prevenir y gestionar conflictos de interés.

La entidad recordó que el Congreso mantiene la iniciativa desde hace ocho años y defendió los sellos octagonales como “una de las principales herramientas” de una estrategia integral contra las enfermedades no transmisibles. También sostuvo que la propuesta “regula temas relacionados con la salud y no temas relacionados con el comercio y la economía”.

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La iniciativa 5504 permanece sin una fecha definida para volver al pleno legislativo. Antes de reanudar su discusión, los diputados deberán fijar una postura sobre la regulación regional, los costos de cumplimiento empresarial y el diseño final de las advertencias para alimentos preenvasados.