Guatemala

Policías de Guatemala se enfrentaron con presuntos robacarros tras el secuestro de un conductor en zona 11

El operativo en la colonia Roosevelt, zona 11, expone la vigencia del robo de vehículos en la capital guatemalteca, pese a que las denuncias nacionales cayeron más de un 10% durante 2025

Un enfrentamiento entre la Policía Nacional Civil y presuntos robacarros en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala dejó un muerto y un detenido.
Los sospechosos dispararon contra los agentes de la Comisaría 14 tras una persecución que terminó con un choque en la colonia Roosevelt. (PNC de Guatemala)
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Un hombre murió y otro fue capturado durante un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional Civil y dos presuntos robacarros que huían en un vehículo sustraído a un conductor de la aplicación inDrive en la Ciudad de Guatemala. El hecho ocurrió la noche del martes 13 de octubre en la colonia Roosevelt, zona 11.

De acuerdo con la información divulgada por la Policía Nacional Civil (PNC), el conductor, de 28 años, había aceptado un servicio con dirección a un centro comercial de la zona 11.

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Durante el trayecto, dos pasajeros le pidieron cambiar de ruta y uno de ellos solicitó pasar al asiento delantero bajo el argumento de que tenía una lesión en una pierna.

La víctima relató que los hombres lo amenazaron y tomaron el control de la situación. Al advertir la presencia de una patrulla cerca de la calzada Roosevelt y la 8.ª avenida de la zona 7, aceleró el automóvil y lo atravesó frente a la unidad policial. Luego salió del vehículo para pedir auxilio.

Los sospechosos escaparon a bordo del automóvil, mientras los agentes de la Comisaría 14 iniciaron una persecución.

La intervención concluyó en la 12 avenida y 4.ª calle A, colonia Roosevelt, zona 11, donde, según la versión policial, los ocupantes del vehículo dispararon contra los uniformados.

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Un enfrentamiento entre la Policía Nacional Civil y presuntos robacarros en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala dejó un muerto y un detenido.
Un enfrentamiento entre la Policía Nacional Civil y presuntos robacarros en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala dejó un muerto y un detenido. (PNC de Guatemala)

El vehículo chocó contra un poste durante la persecución. En su interior murió un joven de 18 años, identificado por sus familiares como Joan Aníbal Alexander Gálvez Archila.

La PNC capturó a Esteban Escobar González, de 23 años, quien fue puesto a disposición de la justicia.

Las autoridades informaron que incautaron una pistola de portación ilegal. La investigación deberá establecer la secuencia del intercambio de disparos, el origen del arma y la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos.

El robo de vehículos bajó en Guatemala durante 2025, según la PNC

El caso se produjo en un contexto en el que el robo de vehículos mostró una reducción nacional durante 2025, aunque el delito mantuvo una presencia relevante en la capital guatemalteca.

Datos de la PNC citados por medios locales indican que las denuncias por robo de vehículos pasaron de 1.726 casos en 2024 a 1.548 en 2025, una baja del 10,3%. Los robos de motocicletas también descendieron de 4.940 a 4.492 denuncias, equivalente a una reducción del 9,1%.

Un enfrentamiento entre la Policía Nacional Civil y presuntos robacarros en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala dejó un muerto y un detenido. El conductor de una aplicación de viajes fue amenazado por dos pasajeros que tomaron el control del vehículo en la calzada Roosevelt.

Las cifras varían según la institución que recibe la denuncia. El Ministerio Público (MP) registró 2.315 denuncias por robo de vehículos en 2025, mientras que la PNC contabilizó 1.548 casos. La diferencia responde a los canales de recepción y consolidación de los registros.

El MP también indicó que octubre concentró la mayor cantidad de denuncias por robo de automóviles durante 2025. La Ciudad de Guatemala acumuló 830 reportes, por delante de Mixco, con 174, y Villa Nueva, con 112.

La zona 11 fue la segunda con más denuncias por robo de vehículos en la capital

La zona 11 figuró entre los sectores con mayor incidencia de robos de vehículos en la capital durante 2025. Según datos del MP, recibió 84 denuncias, la segunda cifra más alta entre las zonas de la ciudad, detrás de la zona 1, que acumuló 118 casos.

La zona 12 ocupó el tercer lugar, con 72 denuncias. Los datos disponibles señalan que la incidencia de este delito se concentra en sectores urbanos con alta circulación vehicular, áreas comerciales y vías de conexión hacia otros municipios.

Un enfrentamiento entre la Policía Nacional Civil y presuntos robacarros en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala dejó un muerto y un detenido.
Las autoridades incautaron una pistola de portación ilegal e iniciaron las investigaciones para determinar el origen del arma. (PNC de Guatemala)

La información estadística disponible permite establecer la incidencia de robos de vehículos en la zona 11, aunque no ofrece un indicador único que abarque todos los delitos cometidos en el sector. La PNC y el MP mantienen abiertas las diligencias sobre la persecución ocurrida en la colonia Roosevelt.

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