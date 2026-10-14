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Ben Affleck considera esta icónica película el punto más bajo de su carrera: “Fue una experiencia negativa por muchas razones”

El actor ha admitido que una de sus peores experiencias fue en el rodaje de una de sus producciones de mayor presupuesto

Ben Affleck en 'Liga de la justicia'
Ben Affleck en 'Liga de la justicia'
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Ben Affleck calificó como el “punto más bajo” de toda su carrera como actor el rodaje de una de las producciones más comentadas del universo de superhéroes de Warner Bros. El actor hizo esta revelación durante una reciente aparición en el podcast Happy Sad Confused. En la conversación con el conductor Josh Horowitz, Affleck explicó por qué la producción de Liga de la Justicia, estrenada en 2017, resultó tan negativa para él. El actor interpretó a Bruce Wayne/Batman en el filme, basado en los personajes de DC Comics.

“La verdad es que la experiencia de Liga de la Justicia para mí fue muy, muy negativa por muchas razones diferentes”, admitió Affleck. “Algunas tenían que ver con dónde estaba yo personalmente, otras con la tragedia que ocurrió durante ese período, y también con el hecho de que realmente vi cómo no se debe hacer una película así cuando el estudio está en desacuerdo con el cineasta. Estás cometiendo un error de verdad. Eso fue lo que realmente condenó esa película”, agregó el actor.

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Después de que Batman v Superman: Amanecer de la justicia (2016) se convirtiera en una decepción crítica importante y no cumpliera con las expectativas de taquilla de Warner Bros., el estudio pidió un tono más ligero para Liga de la Justicia. Esta exigencia chocó con la visión creativa más oscura que tenía el director Zack Snyder para el filme. Durante la posproducción, Snyder se alejó de la película tras la muerte de su hija. Warner Bros. llevó entonces al director Joss Whedon para supervisar reshoots extensos, que terminaron por aligerar el tono original de la historia.

Ben Affleck en 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'
Ben Affleck en 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder'

El choque entre Warner Bros. y Zack Snyder

Vaya, eso fue una porquería”, dijo Affleck sobre la salida de Snyder del proyecto. “Que lo sacaran de esa película, y los reshoots que hicimos: si quieres el punto más bajo de mi carrera, fue eso”. Horowitz también le preguntó al director y protagonista de Animals si tuvo algún tipo de “epifanía” mientras trabajaba en Liga de la Justicia, al ver cómo la película “colapsaba” frente a él. “La muerte por suicidio de alguien eclipsa todo”, respondió Affleck. “Y la forma en que eso fue, pienso, francamente, usado como excusa... pensé que eso fue una de las cosas más asquerosas que he visto. Fue muy repugnante”.

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El actor continuó describiendo el clima general durante el rodaje: “Y después todo el ambiente y la vibra, de gran parte de la cual no fui testigo directo, pero de la que escuché de segunda mano en cuanto a las experiencias de Ray (Fisher) y Gal (Gadot) y de otras personas. Fue simplemente como: ‘Vaya, esto es lo más repugnante que puede haber’”. Con esa frase, Affleck tradujo su reacción ante lo vivido en el set como algo cercano al límite de lo tolerable, una valoración que resume el tono general de sus declaraciones sobre la experiencia completa de filmar Liga de la Justicia.

Años más tarde, los seguidores finalmente pudieron ver la versión de Snyder del filme. El montaje del director de Liga de la Justicia se estrenó en 2021 en HBO Max tras una campaña global de fanáticos. Esa campaña provocó un cambio de estrategia por parte de la plataforma de streaming y de Warner Bros., que invirtió 70 millones de dólares para terminar los efectos visuales y la edición de esa versión alternativa. “Me alegró mucho y me sentí gratificado de que Zack haya podido lanzar su corte, y lo hizo de una manera muy astuta... se las ingenió para lograr que su proyecto se estrenara, lo cual fue genial”, afirmó Affleck. “Estaba muy feliz por él”, cerró el actor sobre el desenlace que finalmente tuvo la visión original de Snyder para la película.

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