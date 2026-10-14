Costa Rica

Costa Rica: un ataque a balazos contra un automóvil deja dos muertos en Montes de Oca

Las víctimas viajaban en un coche negro cuando dos hombres en motocicleta las interceptaron en la vía pública y huyeron por la ruta de Circunvalación, según los primeros reportes disponibles

El Organismo de Investigación Judicial evalúa si los atacantes emplearon un fusil de alto calibre AR-15./ (AM Prensa)
El Organismo de Investigación Judicial evalúa si los atacantes emplearon un fusil de alto calibre AR-15./ (AM Prensa)
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Dos personas murieron el 13 de octubre tras un ataque a balazos contra el vehículo en el que viajaban en Montes de Oca, cantón de la provincia de San José, en Costa Rica. Los responsables habrían sido dos hombres que se movilizaban en motocicleta y escaparon luego de la agresión.

Según informó AM Prensa, las víctimas se desplazaban en un automóvil negro cuando fueron interceptadas por los atacantes en plena vía pública. Los ocupantes recibieron varios disparos y fallecieron en el lugar a causa de las heridas.

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La información disponible hasta el momento indica que los agresores utilizaron un arma de alto calibre, que de forma preliminar fue identificada como un fusil AR-15. Ese elemento deberá ser confirmado por los peritos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que asumió las diligencias del caso.

Tras el doble homicidio, los sospechosos abandonaron la zona a bordo de la motocicleta. De acuerdo con los primeros reportes, habrían tomado la ruta de Circunvalación para salir del sector donde ocurrió el ataque.

La Fuerza Pública y la Cruz Roja Costarricense acudieron al lugar después de las alertas de los vecinos y conductores que transitaban por la zona. Las autoridades acordonaron el área a la espera de los agentes judiciales, responsables de recolectar indicios y trasladar los cuerpos para las autopsias correspondientes.

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Los agresores escaparon de la escena del crimen a bordo de una motocicleta por la ruta de Circunvalación./ (AM Prensa)
Los agresores escaparon de la escena del crimen a bordo de una motocicleta por la ruta de Circunvalación./ (AM Prensa)

Por ahora, las autoridades no divulgaron las identidades de las víctimas, sus edades ni posibles vínculos entre ellas. Tampoco se informó si el vehículo en el que viajaban fue perseguido antes de la balacera o si los atacantes actuaron tras identificarlo en el lugar.

Los investigadores deberán reconstruir la secuencia del hecho, analizar las cámaras de seguridad de la zona y determinar si existen testigos que puedan aportar información sobre la motocicleta, sus ocupantes, la ruta de fuga y el uso de un fusil.

Los homicidios múltiples crecieron durante 2026

El ataque en Montes de Oca se produjo en un contexto de aumento de los homicidios múltiples en Costa Rica. Datos del OIJ difundidos en septiembre señalaron que los homicidios dobles habían crecido 25% durante 2026 frente al mismo período del año anterior.

Hasta ese momento, el organismo contabilizaba 50 dobles homicidios, frente a 40 en 2025. Al sumar los casos dobles y triples, se registraron 59 hechos con 127 víctimas, según las cifras recogidas por el medio costarricense El Observador.

Entre los episodios violentos de los últimos cinco meses figura un doble homicidio ocurrido el 11 de julio en Purral de Goicoechea, también en San José. Una mujer de 45 años y un hombre de 37 fueron asesinados a tiros dentro de una propiedad.

Foto de archivo. Las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de las víctimas y los detalles sobre la persecución previa. /(REUTERS/Mayela López)
Foto de archivo. Las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de las víctimas y los detalles sobre la persecución previa. /(REUTERS/Mayela López)

El 18 de agosto, una mujer de 18 años y un hombre de alrededor de 30 murieron dentro de un vehículo en El Carmen de Cartago. Semanas después, el 14 de septiembre, un ataque armado dejó tres muertos y un herido en Barrio Quinto de Limón.

Otro hecho ocurrió el 22 de septiembre en Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela. Dos hombres y una mujer fueron asesinados en un ataque contra una vivienda; un cuarto hombre resultó herido. La información preliminar indicó que los responsables también se desplazaban en motocicleta.

San José mantiene la mayor cantidad de víctimas

Aunque Costa Rica registraba una baja interanual en los homicidios acumulados hasta el 30 de septiembre, los números de agosto y septiembre mostraron un incremento frente a los mismos meses de 2025. En ese período, el país sumaba 623 homicidios, 35 menos que un año antes.

San José se mantenía como la provincia con más víctimas, mientras que Limón y Cartago exhibían los mayores aumentos interanuales. Las armas de fuego fueron empleadas en cerca de ocho de cada 10 homicidios, de acuerdo con las estadísticas del OIJ difundidas por la prensa local.

La investigación por el doble crimen de Montes de Oca permanece abierta. Las autoridades buscan identificar a las víctimas y establecer el móvil del ataque, mientras avanzan con el análisis de la escena y la localización de los responsables.

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