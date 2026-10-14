Guatemala

El atleta mexicano Iván Siu López es localizado con vida tras extraviarse en el volcán Santiaguito en Guatemala

La búsqueda iniciada el domingo 11 tras perderse durante el descenso del macizo concluyó en el cantón Chuicaracoj con la intervención de agentes, socorristas, personal municipal y residentes locales

El atleta mexicano Iván Siu López fue localizado con vida tras permanecer desaparecido en las inmediaciones del volcán Santiaguito.
El atleta mexicano Iván Siu López fue localizado con vida tras permanecer desaparecido en las inmediaciones del volcán Santiaguito. (Facebook)
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El atleta mexicano Iván Siu López fue localizado con vida, tras permanecer desaparecido desde el domingo 11 en las inmediaciones del volcán Santiaguito, en el departamento guatemalteco de Quetzaltenango.

El hombre, de 33 años y originario de Tapachula, Chiapas, se había extraviado durante el descenso del complejo volcánico Santa María-Santiaguito.

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Su localización puso fin a las labores de búsqueda que movilizaron a autoridades, socorristas y vecinos de la comunidad de Chuicaracoj.

La Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) difundió un video en redes sociales en el que aparece Siu López junto a familiares y allegados. En las imágenes, el mexicano agradece a las instituciones que participaron en el operativo.

“En un trabajo interinstitucional, agentes de DISETUR, cuerpos de socorro y otras instituciones localizaron sano y salvo a un turista mexicano que se había extraviado el pasado domingo durante una excursión al volcán Santiaguito”, informó la PNC en la publicación.

El atleta mexicano Iván Siu López fue localizado con vida tras permanecer desaparecido en las inmediaciones del volcán Santiaguito en Guatemala. El deportista de 33 años es originario de Tapachula, Chiapas, y se extravió durante el descenso del complejo volcánico. (Video: Disetur)

El operativo concluyó en el cantón Chuicaracoj

El rescate tuvo lugar en el cantón Chuicaracoj, una comunidad situada en el área de influencia del complejo volcánico. En las acciones participaron agentes de la División de Seguridad Turística (DISETUR), integrantes de cuerpos de socorro, personal municipal y habitantes de la zona.

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La Municipalidad de Quetzaltenango informó que el lunes 12 de octubre se sumaron vecinos de Chuicaracoj y trabajadores del Departamento de Áreas Protegidas.

También participaron integrantes de la Patrulla de Rescate Alpino Torones, de acuerdo con reportes difundidos tras la localización.

El atleta mexicano Iván Siu López fue localizado con vida tras permanecer desaparecido en las inmediaciones del volcán Santiaguito.
El operativo en el cantón Chuicaracoj movilizó a agentes de DISETUR, cuerpos de socorro, autoridades locales y pobladores. (Inguat)

Luego de que lo hallaron, Iván Siu López fue trasladado a un punto seguro, donde recibió atención de la Cruz Roja Guatemalteca. Algunos informes señalaron que presentaba heridas superficiales en las manos, sin que las autoridades difundieran un parte médico detallado.

Familiares del deportista viajaron desde México tras conocer que se había extraviado. En un video divulgado después del operativo se observa el momento en que se reencuentran con él dentro de una tienda de la comunidad, entre abrazos y lágrimas.

El atleta mexicano Iván Siu López fue localizado con vida tras permanecer desaparecido en las inmediaciones del volcán Santiaguito.
Los familiares del montañista viajaron desde México para concretar el reencuentro tras la conclusión de la búsqueda. (Facebook)

La Municipalidad recordó que está prohibido acercarse al Santiaguito

Tras el rescate, la Municipalidad de Quetzaltenango reiteró que el ascenso y el acercamiento al volcán Santiaguito se encuentran restringidos por razones de seguridad. La comuna recordó que continúa vigente el Acuerdo Municipal 141-2024, que prohíbe el ingreso al perímetro establecido alrededor del coloso.

“El acuerdo Municipal 141-2024, que prohíbe categóricamente el ascenso y acercamiento al volcán Santiaguito, se encuentra plenamente vigente”, señaló el gobierno municipal en un comunicado difundido al término de la búsqueda.

La administración local advirtió que cualquier persona, nacional o extranjera, que incumpla la restricción podrá quedar a disposición de las autoridades competentes. El aviso alcanzó también a agencias de viajes, guías turísticos y montañistas que organizan recorridos en el área.

El atleta mexicano Iván Siu López fue localizado con vida tras permanecer desaparecido en las inmediaciones del volcán Santiaguito.
El deportista de 33 años es originario de Tapachula, Chiapas, y se extravió durante el descenso del complejo volcánico. (Facebook)

El volcán Santiaguito mantiene una zona de acceso prohibido debido a los riesgos asociados con su actividad. Las autoridades también pidieron evitar operativos de búsqueda improvisados a través de redes sociales, ya que la presencia de personas sin preparación puede exponerlas a peligros y dificultar el trabajo de los equipos especializados.

La localización del atleta mexicano cerró una jornada de preocupación para su familia y para la comunidad deportiva de Tapachula, desde donde se había difundido un boletín para solicitar apoyo en su búsqueda.

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