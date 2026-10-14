Cuba

“Las ganas de salvar vidas están intactas”: Cubana no puede vivir de su profesión tras haber sido la máxima nota en examen estatal

Una joven cubana obtuvo 100 puntos en su evaluación final de Medicina, pero hoy no trabaja en ningún hospital. La crisis económica de la isla convirtió su mayor logro académico en una promesa incumplida.

Una mujer guarda una bata blanca y un estetoscopio en una caja de cartón junto a diplomas enmarcados y una ventana con la bandera de Cuba.
Una joven médica cubana guarda su bata y estetoscopio en una caja de cartón en una habitación con diplomas y la vista de La Habana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una joven cubana relató en un video difundido por Alas Tensas que, pese a haber obtenido la máxima calificación en su examen estatal de Medicina, no puede ejercer la profesión para la que se preparó durante seis años. Su testimonio expone la distancia entre el logro académico que alcanzó y las condiciones económicas que, según afirmó, la alejaron de los hospitales.

“Había hecho un video bonito para este día, pero creo que ningún video bonito va a tapar la nostalgia que siento hoy”, dijo al recordar la jornada en que concluyó su formación universitaria. Había pasado un año desde su evaluación final, un momento que todavía describe con emoción.

PUBLICIDAD

La joven contó que salió del aula después de rendir el examen estatal y recibió las felicitaciones del director, quien le informó que había obtenido 100 puntos. “Para mí fue uno de los logros más grandes de toda mi vida”, expresó.

Seis años de estudios y un examen con puntaje perfecto

La médica recordó que esa calificación puso fin a una etapa de sacrificio y esfuerzo. Para ella, el resultado no se limitó a aprobar una instancia académica: representó la realización de un objetivo que había tenido desde niña.

Una mujer se limpia una lágrima ante una caja con una bata blanca y un estetoscopio, con diplomas en la pared y una bandera cubana afuera.
Una médica cubana se seca una lágrima junto a una caja con su bata y estetoscopio, con los títulos colgados en la pared y la ciudad de La Habana visible desde la ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su madre, señaló, insistía en que estudiara para convertirse en una mujer independiente. “Yo no solo estudié. Yo estudié, me sacrifiqué, me esforcé y lo logré”, afirmó en el video de Alas Tensas.

PUBLICIDAD

La promesa de independencia, sin embargo, chocó con la realidad que enfrentó tras finalizar la carrera. “Y paradójicamente, hoy no estoy ejerciendo mi profesión”, lamentó.

Un salario que no alcanza para productos básicos

La joven sostuvo que conserva los conocimientos adquiridos, los años de formación y el deseo de atender a otros. “Las ganas de salvar vidas y de cuidar a los demás están conmigo y siguen intactas”, aseguró.

Pero explicó que ejercer la medicina en Cuba se convirtió para ella en una frustración. Según su relato, el salario que recibe un médico no permite cubrir necesidades elementales.

Mi salario como médico no me alcanza ni para comprar un pomo de aceite y un paquete de pollo juntos”, afirmó. La declaración apunta a las dificultades de los profesionales cubanos para sostenerse con sus ingresos en medio de la crisis económica que atraviesa la isla.

Una joven recordó el día en que culminó sus estudios universitarios, pero relató que los bajos ingresos en la isla la mantienen lejos de los hospitales. Video cortesía Alas Tensas.

La joven vinculó esa situación con el sentimiento de haber dedicado años a una carrera que no le permite vivir de acuerdo con las expectativas que tenía al graduarse. “Duele haberte sacrificado tanto por conseguir algo y luego de que lo consigas, no poder disfrutarlo como de verdad siempre soñaste”, expresó.

La esperanza de volver a vestir la bata blanca

A pesar de no trabajar en su área, la cubana insistió en que no abandonó sus aspiraciones. Dijo que espera volver a usar la bata blanca y atender a pacientes, con una mención especial a los niños enfermos.

Sueño con volver a ejercer la profesión que amo”, afirmó. También señaló que espera que ese regreso implique un cambio en su vida y en las condiciones de quienes eligieron carreras profesionales en la isla.

La joven planteó que la identidad de un médico no depende solo del uniforme o de un puesto de trabajo. “La bata blanca siempre la llevas en el corazón”, sostuvo.

Al final del video, dirigió un mensaje a otros trabajadores de la salud y profesionales de distintos sectores que, como ella, consideran que sus proyectos quedaron truncos. “Espero de todo corazón que ustedes y yo algún día podamos volver”, concluyó.

Temas Relacionados

MédicosCubaSalariosCrisis económicacrisis en Cubamédicos cubanos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La dictadura cubana deja libre a un implicado en el feminicidio de Melani García Lorenzo

La madre de la adolescente asesinada denunció que las autoridades justificaron la salida de prisión por una enfermedad y advirtió que la decisión incrementa el temor de la familia por su nieto

La dictadura cubana deja libre a un implicado en el feminicidio de Melani García Lorenzo

Rescatan con vida a un cubano a la deriva en una balsa improvisada cerca de Key Biscayne, Florida

Apenas apoyado sobre unos bloques de poliestireno y tablas de madera atadas con cuerdas, un hombre adulto encorvado resistía en medio de la inmensidad del océano

Rescatan con vida a un cubano a la deriva en una balsa improvisada cerca de Key Biscayne, Florida

Criar a un hijo con discapacidad en la crisis cubana: una madre renuncia a su propia comida para sostenerlo

La joven, de 25 años, afirmó que cría sin apoyo familiar a un niño que necesita alimentación especial, medicamentos, pañales y materiales sanitarios, mientras ella permanece a cargo de sus cuidados cotidianos

Criar a un hijo con discapacidad en la crisis cubana: una madre renuncia a su propia comida para sostenerlo

El Consulado de España en La Habana depende de una empresa estatal cubana para contratar personal

El convenio vigente desde enero de 2025 impide la incorporación de aspirantes a vacantes locales sin la conformidad de la entidad empleadora cubana, aunque la sede diplomática los haya propuesto

El Consulado de España en La Habana depende de una empresa estatal cubana para contratar personal

Una telera para tres comidas: cómo la crisis en Cuba obliga a racionar el pan de los niños

El testimonio viral de una madre cubana visibiliza cómo una sola telera de pan debe cubrir el desayuno y dos meriendas escolares, en un contexto de salarios que rondan los 5.000 pesos cubanos mensuales

Una telera para tres comidas: cómo la crisis en Cuba obliga a racionar el pan de los niños

TECNO

Reddit y Wikipedia pierden presencia entre las fuentes citadas por ChatGPT desde marzo

Reddit y Wikipedia pierden presencia entre las fuentes citadas por ChatGPT desde marzo

Cómo instalar el kit mini de Starlink para tener internet satelital de Elon Musk en un viaje

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

Ethereum: cómo se ha movido en el mercado este miércoles

Bumble se vende por USD 1.300 millones y así reacciona Wall Street: sus acciones suben 57%

ENTRETENIMIENTO

Tom Hiddleston confesó que el rol más importante de su vida no tiene nada que ver con Loki

Tom Hiddleston confesó que el rol más importante de su vida no tiene nada que ver con Loki

Victoria Beckham reveló cómo fue su romance secreto con David: “Tuvimos varias primeras citas en estacionamientos”

La confesión de Melissa Gilbert, estrella de ‘La familia Ingalls’, en medio del juicio que espera su esposo: “Mucha incertidumbre y agitación”

Russell Brand actuaba como un depredador sexual “calculador y manipulador”, según la fiscalía británica

"Las discapacidades necesitan ser escuchadas": el legado de RJ Mitte más allá de Breaking Bad y su reclamo por una representación auténtica en Hollywood

MUNDO

“Quiero ayudar a las personas en los momentos difíciles”: la niña de 6 años que se convirtió en la DJ más joven del mundo

“Quiero ayudar a las personas en los momentos difíciles”: la niña de 6 años que se convirtió en la DJ más joven del mundo

Quedó atrapado a 10 metros de profundidad tras un derrumbe y sobrevivió 26 horas en una cueva de Italia

Resultados de los primeros estudios al papa León XIV tras la cirugía: “Su recuperación está progresando normalmente”

Hallaron frente a Turquía un naufragio de hasta 4.700 años que podría ser el más antiguo conocido

Qué edad tienen los líderes del mundo y cuánto tiempo han estado en el poder