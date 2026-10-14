Entre Ferrari, Madonna y crisis política, Menem prepara su regreso

Tras un primer mandato que lo catapultó a la reelección, Carlos Menem inicia su segunda presidencia en un país que ya no lo ve de la misma manera. (Flow)

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Prime Video difundió las primeras imágenes de la segunda temporada de Menem, la serie de ficción protagonizada por Leonardo Sbaraglia sobre el expresidente argentino Carlos Saúl Menem. Los nuevos episodios llegarán en 2027 a la plataforma.

La nueva entrega se ubicará después de la reelección de 1995 y seguirá el segundo mandato de Menem, un período en el que su figura pública comenzó a atravesar un desgaste político, económico y mediático.

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Leonardo Sbaraglia vuelve como Carlos Menem en la segunda temporada de la serie de Prime Video, prevista para 2027. (Prime Video)

La ficción volverá a estar dirigida por Ariel Winograd, quien además se desempeña como showrunner. El proyecto fue creado y producido por Mariano Varela, con guiones de Patricio Vega, Winograd y Emanuel Diez.

La segunda presidencia marcará el cambio de clima político

La temporada partirá de un escenario distinto al de los primeros episodios. Tras un mandato que llevó a Menem a conseguir la reelección, el personaje iniciará su segunda presidencia en una Argentina donde su popularidad ya no tendrá el mismo respaldo.

Según adelantó Prime Video, la serie pondrá el foco en un mandatario rodeado de adversarios políticos y bajo una cobertura periodística más confrontativa. Al mismo tiempo, el deterioro de la economía impactará sobre su imagen pública y sobre el vínculo que había construido con parte de la sociedad durante los primeros años de gobierno.

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La nueva entrega de Menem retomará la historia durante el segundo mandato presidencial, entre 1995 y 1999. (Prime Video)

La trama abordará el desgaste de la figura de Menem entre 1995 y 1999, cuando los gestos que antes alimentaban su perfil mediático dejaron de alcanzar para sostener su poder de atracción. En ese recorrido, la ficción combinará episodios políticos con situaciones que quedaron asociadas a la cultura popular de los años 90.

Las imágenes difundidas anticipan el regreso de Sbaraglia en el papel central y la continuidad de un elenco que también incluye a Juan Minujín, Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi, Marco Antonio Caponi y Cumelén Sanz, entre otros intérpretes.

Prime Video difundió las primeras imágenes de la ficción dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Leonardo Sbaraglia. (Prime Video)

Ferrari, Madonna y vuelos espaciales en el nuevo relato

Los nuevos capítulos recuperarán algunas de las anécdotas más conocidas de la presidencia de Menem. La sinopsis oficial menciona encuentros con Madonna, paseos en Ferrari y declaraciones del entonces presidente sobre posibles vuelos espaciales.

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Esos episodios formarán parte de un relato que mostrará la relación entre política, espectáculo y exposición pública durante la década de 1990. La serie presentará ese material dentro de una etapa en la que la centralidad mediática de Menem empezó a convivir con cuestionamientos cada vez más visibles.

La temporada mostrará el desgaste de la imagen pública de Menem frente a la crisis, la prensa y sus adversarios. (Prime Video)

La segunda temporada también incorporará el duelo por la muerte de Carlos Menem Jr., uno de los aspectos personales que atravesaron al expresidente durante su último tramo en la Casa Rosada. En paralelo, el protagonista buscará reconfigurar su imagen con la ayuda de Olegario, su fotógrafo.

El conflicto principal de la temporada estará ligado al final de la presidencia. Menem deberá afrontar la salida del poder luego de una década en el centro de la escena política nacional, un punto que la producción presenta como su desafío más complejo.

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La primera entrega recibió nominaciones internacionales

La primera temporada de Menem se estrenó en 2025 y reconstruyó el ascenso del dirigente riojano hasta su llegada a la Presidencia. La producción recibió una nominación a Mejor Serie de Drama en los International Emmy Awards.

Los nuevos capítulos incluirán referencias a los encuentros con Madonna, los Ferrari y los vuelos espaciales.

Además, el compositor Sergei Grosny fue nominado al Latin Grammy en la categoría Música para Medios Visuales por su trabajo en la serie. La segunda entrega mantendrá a Winograd al frente del equipo creativo y contará con la producción de Yulgok Media, Claxson y Cimarron.

Con Mariano Varela y Santiago López como productores ejecutivos, la ficción volverá a recorrer una etapa central de la historia reciente argentina. Prime Video confirmó el estreno para 2027, aunque aún no comunicó el día de llegada de los nuevos episodios.

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