Guatemala

El Ministerio de Agricultura decomisa cuatro artes de pesca durante la veda en Guatemala

Los recorridos en el Caribe guatemalteco buscan evitar la extracción de róbalos, mojarras, jureles, bagres y lisas hasta el 31 de octubre, cuando concluye la restricción establecida para proteger su reproducción y recuperación

Un símbolo de prohibición sobre un pescador en barca antecede a cinco peces con cúmulos de huevos bajo el agua y un volcán al fondo.
Un patrullaje en el departamento de Izabal decomisó cuatro artes de pesca en el Caribe guatemalteco. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El decomiso de cuatro artes de pesca durante un patrullaje en el departamento de Izabal evitó la captura de róbalos, mojarras, jureles, bagres y lisas, especies que se encuentran en veda hasta el 31 de octubre en sectores del Caribe guatemalteco.

El operativo estuvo a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), por medio de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), con apoyo de la División de Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Comando Naval del Caribe (Conacar).

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Las autoridades realizaron los recorridos durante dos días para impedir la extracción de peces en un período destinado a proteger sus ciclos biológicos.

Además del retiro de los implementos utilizados en la pesca, el personal brindó orientación a los pescadores sobre especies que pueden capturar sin infringir las restricciones vigentes.

Un patrullaje en el departamento de Izabal decomisó cuatro artes de pesca en el Caribe guatemalteco.
El MAGA ejecutó los operativos de control con apoyo de Dipesca, la Policía Nacional Civil y el Comando Naval del Caribe. (Ministerio de Agricultura)

Los patrullajes cubrieron Punta de Manabique, Livingston y el sistema del Río Dulce

La primera jornada se desarrolló en los sectores de Punta de Manabique, Cabo Tres Puntas, Cocolí y Livingston. Durante el segundo día, los equipos recorrieron el tramo comprendido entre Brisas del Golfete, el cañón del Río Dulce y la desembocadura de ese sistema hídrico.

La vigilancia busca impedir la pesca de las especies sujetas a restricción entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre de 2026.

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En ese período, queda limitada su captura para reducir la presión sobre las poblaciones en una etapa vinculada con la reproducción y el reclutamiento de nuevos ejemplares.

Dipesca indicó que las acciones de control también contemplan medidas de información para las comunidades pesqueras.

Un patrullaje en el departamento de Izabal decomisó cuatro artes de pesca en el Caribe guatemalteco.
La veda pesquera limita la captura de róbalos, mojarras, jureles, bagres y lisas hasta el 31 de octubre. (Ministerio de Agricultura)

La intención es que los trabajadores del sector mantengan su actividad con recursos que no estén sometidos a veda y que eviten la extracción de peces en etapas sensibles de su desarrollo.

La veda rige en áreas marinas y continentales y está establecida en el Acuerdo Ministerial 37-2026

El calendario de restricciones está contenido en el Acuerdo Ministerial 37-2026, publicado el 19 de marzo por el MAGA. La normativa establece vedas para distintas especies de peces, crustáceos y moluscos en áreas marítimas y continentales del litoral Caribe de Guatemala.

Su alcance incluye la bahía de Amatique, la bahía de Santo Tomás de Castilla, Punta de Manabique, las desembocaduras de los ríos Dulce, Sarstún y Motagua, el lago de Izabal y el sistema del Río Dulce.

En esas zonas confluyen ecosistemas de manglares, pastos marinos, lagunas y áreas costeras que funcionan como refugio, alimentación y crianza para especies de interés pesquero.

Un patrullaje en el departamento de Izabal decomisó cuatro artes de pesca en el Caribe guatemalteco.
Los manglares de Izabal son parte de las áreas protegidas, debido a la concentración de especies en reproducción. (DCA)

La regulación también contempla prohibiciones para la captura de ejemplares juveniles y fija tallas mínimas para determinadas pesquerías. El incumplimiento de las disposiciones puede derivar en sanciones previstas por la Ley General de Pesca y Acuicultura.

La restricción busca recuperar poblaciones y sostener la pesca artesanal

La veda de pesca procura que los róbalos, mojarras, jureles, bagres y lisas puedan completar sus procesos reproductivos sin la presión de la captura comercial o artesanal. Al proteger a los adultos reproductores, se favorece la incorporación de nuevos peces a las poblaciones y se reduce el riesgo de disminución de los desembarques futuros.

El objetivo también apunta a conservar la disponibilidad de recursos para las comunidades que dependen de la pesca en Izabal.

La protección temporal de las especies permite ordenar el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos y sostener la actividad en el tiempo, según los criterios técnicos expuestos por las autoridades.

El MAGA mantendrá los controles durante el período de restricción, con presencia de personal de Dipesca, la PNC y la Marina de la Defensa Nacional en los puntos definidos como prioritarios.

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