El presidente Arévalo inaugura la reunión regional y presenta medidas para la niñez guatemalteca

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Autoridades y representantes diplomáticos participan en la Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes en Guatemala. (Diario de Centroamérica)

El presidente Bernardo Arévalo inauguró el 13 de octubre la reunión número 100 del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de los Estados Americanos, en Antigua Guatemala, y presentó medidas de educación, salud e identidad dirigidas a menores de edad. Entre ellas figura la reactivación del Documento Personal de Identificación para niños y adolescentes, suspendida durante dos décadas, como una herramienta para reducir la trata de personas.

El encuentro se desarrolla entre el 12 y el 15 de octubre con representantes de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, observadores internacionales y una delegación oficial de 10 adolescentes guatemaltecos. Guatemala propuso que el derecho a vivir en familia fuera el eje de las jornadas, junto con la alimentación, la salud y la educación.

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“Esta es la reunión número 100, un siglo de esta organización dedicada a una labor fundamental”, afirmó Arévalo ante autoridades, delegaciones regionales y representantes del organismo interamericano. El mandatario calificó el derecho a vivir en familia como un aspecto central para la protección de la infancia.

Autoridades y representantes diplomáticos participan en la Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes en Guatemala. (Diario de Centroamérica)

Identidad legal y acceso a la educación

La emisión del Documento Personal de Identificación para menores de edad volvió a estar disponible a través del Registro Nacional de las Personas después de 20 años sin entregarse. Arévalo sostuvo que recuperar este mecanismo permitirá dar identidad legal a la niñez guatemalteca y contribuirá a prevenir casos de trata de personas.

La política educativa incluyó la remodelación de 28 escuelas situadas en comunidades alejadas, con el propósito de acercar la enseñanza a zonas de difícil acceso. El Ministerio de Educación también contrató 41.834 maestros y reforzó el programa de alimentación escolar dentro de la estrategia contra la desnutrición infantil.

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La ampliación de la oferta para adolescentes alcanzó a más de 600 institutos de educación media habilitados en distintas regiones. La medida busca que los estudiantes puedan avanzar en los niveles básico y diversificado sin trasladarse a centros urbanos.

El programa Becas por Nuestro Futuro financia estudios técnicos, universitarios, de maestría y doctorado. La iniciativa ya otorgó beneficios a 1.121 jóvenes, mientras otro grupo de aspirantes continúa en proceso de selección.

Nuevos servicios sanitarios y participación adolescente

El gobierno puso en marcha un programa de salud escolar mediante el trabajo conjunto de los ministerios de Educación y de Salud. Arévalo también mencionó la construcción de una Unidad de Neonatología en el Hospital San Juan de Dios, realizada con cooperación de la República de China, Taiwán.

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La nueva unidad brinda atención a más de 1.500 pacientes. La expansión sanitaria incluyó además la apertura de 66 puestos de salud en comunidades que no contaban con ese servicio y la remodelación de 53 centros de salud en distintos puntos del país.

La reunión regional contempla mesas técnicas y espacios de diálogo intergeneracional para intercambiar experiencias y construir consensos sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. El secretario de Bienestar Social de la Presidencia, Marvin Rabanales, señaló que la participación juvenil forma parte del propósito central de la convocatoria.

“Este encuentro nos da la oportunidad de escuchar las voces de las jóvenes enfocadas en el derecho a la familia, alimentación, salud y educación”, afirmó Rabanales. Las delegaciones debatirán esos tres ejes durante las sesiones previstas hasta el 15 de octubre.

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Guatemala fue elegida sede el 25 de noviembre de 2025, durante la V Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño. Desde enero de 2026, la Secretaría de Bienestar Social asumió la coordinación del evento como enlace institucional con el organismo interamericano.