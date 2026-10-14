¡La Azulita es campeona invicta! El Salvador rompe una sequía de 19 años y reina en la UNCAF Sub-16

¡Campeones de Centroamérica! Los jugadores de la Selección Sub-16 de El Salvador festejan con el trofeo del Torneo UNCAF FIFA Forward 2026 tras vencer a Panamá en Las Delicias (Cortesía: La Selecta SLV).

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La Selección Sub-16 de El Salvador escribió una página dorada en la historia del balompié nacional al coronarse campeona del Torneo UNCAF FIFA Forward Sub-16 2026. En una noche épica disputada bajo la lluvia en el Estadio Nacional Las Delicias de Santa Tecla, “La Azulita” derrotó 5-3 en la tanda de penales a Panamá, tras empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.

El triunfo desató la euforia de la afición cuscatleca y selló un torneo impecable en el que los dirigidos por el cuerpo técnico nacional se proclamaron campeones de manera invicta. Este cetro representa un hito de enorme trascendencia para el fútbol salvadoreño: el país no levantaba el trofeo de esta categoría desde hacía 19 años, cuando conquistó el certamen regional en la edición de 2007.

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La gran final entre El Salvador y Panamá ofreció un espectáculo dramático de alto voltaje. Desde el pitazo inicial, la escuadra cuscatleca salió volcada al ataque. Apenas al minuto 6, Alex Guevara desató el primer grito de gol en la grada, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego previo de Josías Orellana.

El partido dio un giro al minuto 27, cuando el árbitro señaló penal a favor de Panamá. El atacante canalero Emanuel Rodríguez cobró con potencia, pero el guardameta salvadoreño José Alvarenga aguantó con temple y tapó el remate para mantener el cero. Pese a la resistencia local, Panamá logró golpear en el tiempo de reposición del primer tiempo (45+2′) por medio de José Pierre.

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En el segundo tiempo, sobre un césped mojado y pesado, la Azulita adelantó líneas con determinación. La recompensa llegó al minuto 66 tras una falta dentro del área panameña: el mediocampista Isaac Kofi asumió la responsabilidad y cobró con zurda impecable para marcar el 1-1.

Sin más goles en el tiempo reglamentario, el título se definió desde los once pasos. Los cinco cobradores salvadoreños:

Franco Herrera

Lucas Rosa

Daniel López

Isaac Kofi

Alex Guevara, ejecutaron sus disparos con efectividad perfecta.

La guinda al pastel la puso nuevamente Alvarenga, quien atajó un cobro panameño para certificar el definitivo 5-3.

Tras 19 años de espera, la Selección Sub-16 de El Salvador volvió a levantar el título del Torneo UNCAF FIFA Forward 2026 de forma INVICTA tras derrotar a Panamá en una dramática definición por penales (5-3) bajo la lluvia en el Estadio Las Delicias.

Isaac Kofi: La revelación y MVP del torneo

El gran nombre propio del certamen fue Isaac Kofi Twumasi. Reconocido de forma unánime como el Jugador Más Valioso (MVP) del torneo, el joven centrocampista deslumbró por su lectura de juego, recuperación de balón y temple de veterano.

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Kofi no solo distribuyó el juego de la Azulita a lo largo de todo el campeonato, sino que dio la cara en el instante de mayor presión de la final. Su gol de penal al minuto 66 rescató al equipo de la derrota y abrió la puerta al título. Isaac Kofi emerge como la nueva gran promesa del fútbol salvadoreño, una figura fresca llamada a liderar el relevo generacional de la selección nacional.

Junto a Kofi, la otra gran figura fue el portero José Alvarenga (perteneciente al Inter Santa Tecla), cuya doble actuación estelar, el penal detenido en los 90 minutos y el atajado en la tanda decisivo, lo consagró como el guardián indiscutible del marco tecleño.

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Isaac Kofi definió con frialdad desde el punto penal al minuto 66 para marcar el 1-1 decisivo que envió la final a los penales (Cortesía: La Selecta SLV).

El logro de la Sub-16 adquiere una dimensión aún mayor al contrastarlo con la realidad de la selección absoluta. A nivel mayor, El Salvador atraviesa una severa sequía de 72 años sin ganar un torneo oficial, siendo su último gran título la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1954 (tras el Campeonato CCCF de 1943).

Esta coronación invicta de la Sub-16 rompe 19 años de ayuno en la categoría y demuestra que, con proceso, entrega y desarrollo de talentos como Isaac Kofi y José Alvarenga, el fútbol salvadoreño tiene un futuro brillante por delante.