Joni Mitchell obtuvo la ciudadanía estadounidense 62 años después de llegar desde Canadá

Joni Mitchell obtuvo la ciudadanía estadounidense seis décadas después de su llegada desde Canadá. (Joni Mitchell)

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Joni Mitchell obtuvo la ciudadanía estadounidense 62 años después de haber llegado por primera vez desde Canadá, un hito que la cantante y compositora de 82 años hizo público el martes 13 de octubre de 2026. Lo anunció en sus redes sociales con una foto junto a una bandera de Estados Unidos y la leyenda “Un viaje que comenzó hace 62 años”.

La cantante también publicó un breve video de la ceremonia en el que se escucha el momento en que la voz del protocolo pronuncia su nombre seguido de su país de origen: “Joni Mitchell, Canada”. El aplauso del salón hizo el resto.

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La cantautora Joni Mitchell sostiene una pequeña bandera entre los símbolos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. (Joni Mitchell)

El trámite tiene una consecuencia concreta: Mitchell puede votar por primera vez en elecciones estadounidenses. Se trata de un derecho que había reclamado en público y que, hasta este martes, le estaba vedado por su condición de ciudadana canadiense.

Joni Mitchell tramitó su ciudadanía estadounidense seis décadas después de instalarse en el país

Mitchell nació el 7 de noviembre de 1943 en Fort Macleod, Alberta. Cuando tenía 9 años, su familia se instaló en Saskatoon, Saskatchewan, ciudad a la que siempre consideró su hogar.

Sus primeras actuaciones tuvieron lugar en los clubes de folk de esa ciudad y, más tarde, en Calgary y Toronto. Fue allí donde conoció al cantante de folk Chuck Mitchell, con quien contrajo matrimonio en 1965 y junto a quien se trasladó a Estados Unidos ese mismo verano.

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Mitchell recibió el Premio a la Trayectoria durante la entrega de los Premios Juno 2026 en Canadá. (AP)

La pareja se estableció en Detroit durante aproximadamente un año y medio. El matrimonio terminó en 1967, según informó The Guardian, pero para entonces Mitchell ya se había labrado un lugar propio en el circuito folk estadounidense.

De Detroit a Laurel Canyon: la artista canadiense que hizo de California su base de operaciones

Tras una breve estadía en Nueva York, Mitchell se trasladó al sur de California a fines de los años 60. Con las regalías de su álbum debut Song to a Seagull, compró una casa en Laurel Canyon, en Los Ángeles, que se convirtió en un punto de encuentro para músicos de la escena local, entre ellos su entonces pareja Graham Nash y David Crosby, según People.

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Joni Mitchell obtuvo la ciudadanía estadounidense seis décadas después de su llegada desde Canadá. (Â© Jon Ragel/Corbis)

Fue en ese período cuando grabó Ladies of the Canyon, su primer disco en obtener certificación de platino en Estados Unidos por la RIAA, de acuerdo con la biografía publicada en su sitio oficial, citada por ABC News.

Actualmente reside en Santa Barbara, aunque declaró al Ottawa Observer en 2006 que Los Ángeles era su “lugar de trabajo” y Columbia Británica su “latido”.

La cantante canadiense había reclamado en público el derecho a votar en Estados Unidos

La obtención de la ciudadanía estadounidense cierra un capítulo que Mitchell había dejado abierto con sus propias palabras. En 2024, durante un concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles —su primera presentación como cabeza de cartel en esa ciudad en 24 años—, la artista pidió al público que fuera a votar. “Ojalá pudiera votar... Soy canadiense. Una de esas malditas inmigrantes”, dijo ante la audiencia, según informó ABC News.

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La cantante reclamó públicamente el derecho a votar durante un recital en el Hollywood Bowl en 2024. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Esa misma noche, según The Guardian, también lanzó una crítica directa al entonces presidente Donald Trump. Nash, el músico británico que obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1978, reaccionó al anuncio de Mitchell en los comentarios de su publicación: “¡Felicitaciones, Joan! ¡Justo a tiempo para votar!”, escribió, según consignó People.

Shine fue el último álbum de estudio de Joni Mitchell antes de su aneurisma cerebral en 2015

La trayectoria de Mitchell en suelo estadounidense abarca más de cinco décadas y 18 discos de estudio. Su último álbum de estudio, Shine, llegó en 2007. Ocho años más tarde, un aneurisma cerebral la alejó de los escenarios y la obligó a reaprender a caminar, hablar y tocar la guitarra.

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“Tuve un aneurisma que cambió mi vida, curiosamente, para mejor”, dijo en su discurso de aceptación del Premio a la Trayectoria en los Premios Juno 2026, que se llevaron a cabo en Canadá en marzo de ese año, cuando visitó el país por primera vez en “muchos, muchos años”. El galardón se lo entregó el primer ministro Mark Carney, a quien elogió en ese mismo acto.

Cameron Crowe prepara una película biográfica sobre la vida de Joni Mitchell

Mitchell retomó las actuaciones en vivo en 2022, con una presentación no anunciada en el Festival de Folk de Newport, en Rhode Island, y desde entonces protagonizó una serie de conciertos multitudinarios conocidos como “Joni Jam”. En paralelo, el director Cameron Crowe trabaja en una película biográfica sobre su vida.

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El 31 de enero de 2026, el productor discográfico Clive Davis confirmó que Meryl Streep interpretará a Mitchell en el filme.