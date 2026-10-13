Guatemala

El índice de Arévalo cae a -59 puntos, el peor registro presidencial en cuatro décadas, según encuesta de opinión

La medición de Fundación Libertad y Desarrollo, elaborada con CID Gallup, situó la desaprobación de la gestión en 78% y recogió opiniones negativas sobre la economía, la sociedad y la política nacional

Bernardo Arévalo habla desde un podio con el escudo nacional, situado junto a la bandera de Guatemala y frente a varias personas
Bernardo Arévalo registró un índice de evaluación de -59 puntos en octubre de 2026, el nivel más bajo para un mandatario guatemalteco desde 1987. (Diario de Centroamérica)
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El presidente Bernardo Arévalo registró un índice de -59 puntos en octubre de 2026, la peor evaluación entre los últimos diez mandatarios de Guatemala en períodos equivalentes de gobierno.

La medición, presentada por Fundación Libertad y Desarrollo en alianza con CID Gallup, reflejó además una percepción mayoritariamente negativa sobre el rumbo económico, social y político del país.

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El sondeo se basó en 1,213 entrevistas cara a cara a ciudadanos de 18 años o más, realizadas entre el 12 de septiembre y el 1 de octubre. El margen de error fue de ±2.8 puntos y el nivel de confianza, de 95%.

La preocupación por el costo de vida concentró el principal malestar de los hogares: el 52% la identificó como el problema que más afecta a su familia, frente al 29% que lo hacía en enero de 2026. El 76% afirmó que los precios aumentaron mucho durante los cuatro meses previos y el 58% dijo que su situación económica familiar empeoró en el último año.

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Infografía con texto, un gráfico de líneas, diagramas de barras y la ilustración del Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala.
Una infografía detalla que la aprobación del presidente de Guatemala Bernardo Arévalo cayó a -59 puntos en la medición de Fundación Libertad y Desarrollo y CID Gallup. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peor índice presidencial desde 1987

La evaluación de la gestión de Arévalo fue negativa para el 74% de los consultados: el 36% respondió que desempeña sus labores “muy mal” y el 38%, “mal”. Solo el 15% calificó su desempeño como “bien” o “muy bien”, mientras que el 11% se ubicó en una posición intermedia o no respondió.

El índice surge de restar las opiniones positivas de las negativas y quedó en -59 puntos durante septiembre. La presentación general de la encuesta también indicó que el 78% desaprueba la gestión presidencial.

La serie histórica, elaborada desde 1987, sitúa a Arévalo por debajo de los registros de otros presidentes en momentos comparables de sus mandatos. Alejandro Giammattei alcanzó -40 puntos en septiembre de 2022; Jimmy Morales, -34 en septiembre de 2018; y Otto Pérez Molina obtuvo un resultado positivo de un punto en septiembre de 2014.

Álvaro Arzú registró el valor más alto de la serie, con 26 puntos en noviembre de 1998. La encuesta señaló que la actual medición es la más baja desde que comenzó a relevarse este indicador durante la administración iniciada en mayo de 2024.

Las siete áreas evaluadas también empeoraron respecto de mayo de 2026. La valoración positiva de la educación cayó de 49% a 39%; la del empleo, de 40% a 23%; y la relación con Estados Unidos, de 39% a 29%.

La percepción favorable sobre salud descendió de 34% a 22%; sobre el costo de vida, de 31% a 17%; sobre seguridad, de 28% a 19%; y sobre el combate a la corrupción, de 29% a 16%. El retroceso simultáneo en esas áreas marcó el nivel más bajo desde el inicio de estas mediciones.

Pesimismo sobre Guatemala y desconfianza electoral

El 89% de los encuestados consideró que Guatemala avanza por el camino equivocado. Solo el 9% de hombres y el 9% de mujeres consultados respondió que el país va en la dirección correcta, una percepción que se mantiene en niveles bajos desde 2016.

La evaluación de la economía nacional también fue desfavorable. Apenas el 13% de los hombres y el 9% de las mujeres afirmó que la situación del país mejoró respecto de un año atrás.

La inseguridad fue otro de los factores que deterioran la percepción ciudadana: el 66% de los hombres y el 70% de las mujeres consideró que el crimen y la delincuencia aumentaron durante los últimos cuatro meses. Entre los problemas nacionales mencionados con mayor frecuencia aparecen la corrupción gubernamental, la violencia vinculada al narcotráfico, el desempleo, el costo de vida y la falta de hospitales.

En los hogares, las principales inquietudes fueron la inseguridad, los precios, la falta de empleo y el tráfico vehicular. Estas categorías son relevadas por el estudio desde 2018.

El desinterés por la política alcanzó al 71% de los entrevistados, que dijo otorgar “poca o ninguna” importancia a los asuntos políticos del país. A la vez, el 48% consideró que las recientes elecciones de segundo grado no modificarán el rumbo nacional.

El 58% manifestó intención de votar en las próximas elecciones generales. Sin embargo, el 69% cree que el narcotráfico tendrá influencia en esos comicios y el 68% respaldó que el Tribunal Supremo Electoral impida la inscripción de determinadas candidaturas.

Ernesto “Neto” Bran, el único dirigente con saldo favorable

La valoración de las figuras políticas también mostró resultados negativos para la mayoría de los dirigentes consultados. Ernesto “Neto” Bran fue el único con balance positivo: obtuvo 51% de opinión favorable y 22% desfavorable, para un índice de 29 puntos.

Arévalo recibió 24% de valoración favorable y 67% desfavorable en esa medición, con un índice de -43 puntos. Sandra Torres obtuvo -14; Carlos Pineda, -11; Zury Ríos, -18; Roberto Arzú, -20; Edmond Mulet, -12; Nery Ramos, -17; y Thelma Cabrera, -26.

Fundación Libertad y Desarrollo señaló que incorpora el seguimiento de aprobación y conocimiento de dirigentes políticos para contribuir al debate público y aportar datos a los procesos electorales mediante los estudios de CID Gallup.

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