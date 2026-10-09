Víctimas del accidente del helicóptero que cayó en el Lago de Atitlán en Guatemala iban a una capacitación corporativa

Un helicóptero privado con siete ocupantes cayó en las aguas del Lago de Atitlán durante una maniobra de aproximación en Panajachel. (Captura de pantalla)

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Bomberos Voluntarios identificaron a la víctimas del accidente aéreo en el Lago de Atitlán en Guatemala, quienes asistirían a una capacitación corporativa que fue suspendida luego de lo ocurrido.

El acuatizaje ocurrió este jueves 8 de octubre, luego de que un helicóptero privado con siete personas a bordo cayó en aguas del Lago de Atitlán. Dos personas, incluido el piloto, siguen sin aparecer.

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El siniestro ocurrió en la jurisdicción de Panajachel, departamento de Sololá, cuando la aeronave realizaba una maniobra de aproximación hacia el helipuerto de un complejo hotelero tras despegar desde la capital del país.

De los ocupantes, cinco resultaron rescatados con vida, mientras que el piloto y un pasajero permanecen sumergidos en la estructura.

Un video registra el momento exacto en que un helicóptero cae sobre la superficie del agua en las inmediaciones del lago de Atitlán, ubicado en Sololá, Guatemala. Dos persona continúan desaparecidas. (Redes Sociales)

Un trayecto de media hora que terminó abruptamente en la bahía de San Buenaventura

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) detalló que la aeronave, un Airbus Helicopters EC130 (registrado también como modelo H130) con matrícula TG-GUH, despegó a las 12:11 horas del Aeropuerto Internacional La Aurora, en la Ciudad de Guatemala.

El tiempo estimado de vuelo era de 30 minutos. Sin embargo, entre las 12:35 y las 12:48 horas, el aparato perdió altitud de forma repentina frente a las costas de la finca San Buenaventura.

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Plataformas de rastreo aéreo como Flightradar24 precisaron que el vehículo aéreo realizó tres operaciones consecutivas durante la jornada.

El registro de radar del helicóptero Airbus EC130 se interrumpió de manera definitiva mientras volaba a una altitud de 5.150 pies. (FlightRadar24)

A las 09:18 horas completó una ruta hacia Antigua Guatemala de 17 minutos de duración, la cual repitió a las 11:41 horas. En su tercer trayecto, mientras sobrevolaba el Lago de Atitlán a una altitud de 5.150 pies con 18 minutos de travesía, la señal del radar se interrumpió de manera definitiva.

Los rescatistas evacuaron a cinco ejecutivos y mantienen la búsqueda de dos personas

Informes de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron que la comitiva de pasajeros estaba integrada por ejecutivos que se trasladaban a una capacitación corporativa en un hotel local, actividad que quedó suspendida tras el percance.

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Los cuerpos de socorro lograron la evacuación con vida de cinco personas: Andrea Lozano Ardón de Sittenfeld, Diego Díaz, César Enrique Morales Catú, Cáterin Victoria Chay Carrillo y Sandra Natali Santizo Romero. Ninguno presentó heridas graves y todos quedaron alojados en el mismo establecimiento hostelero bajo evaluación médica.

Los pasajeros del vuelo formaban parte de una comitiva de ejecutivos que se trasladaba a una capacitación corporativa. (Ejército de Guatemala)

Por el contrario, el capitán y piloto de la aeronave, Jorge Rodolfo Maldonado, así como el pasajero Pablo José Polanco Agustín, no salieron a la superficie y continúan dentro de la estructura sumergida.

Personal de socorro presume que ambas víctimas quedaron atrapadas en el fuselaje cuando el aparato impactó sobre la superficie acuática.

La profundidad del lago representa el principal obstáculo para las inmersiones de salvamento

Integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios e integrantes del Apostadero Naval del Ejército de Guatemala desplegaron a un equipo especializado de 40 rescatistas, conocidos como Hombres Rana, con el objetivo de ubicar los restos.

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Un helicóptero Airbus Helicopters EC 30 cayó al Lago de Atitlán con siete personas a bordo tras despegar del Aeropuerto Internacional La Aurora. (Bomberos Voluntarios)

Las estimaciones de la PNC ubican al helicóptero a una profundidad estimada de entre 200 y 300 metros, lo cual excede el límite operativo de buceo convencional de los socorristas, fijado en 100 metros.

Para superar esta limitante, los brigadistas incorporaron tecnología que incluye el dispositivo de sonar Aqua Eye, un dron subacuático y bolsas de elevación especializadas.

Los equipos de rescate enfrentan la dificultad de ubicar el fuselaje a una profundidad estimada de entre 200 y 300 metros. Mientras que utilizan un dron subacuático para la localización del helicóptero y las víctimas desaparecidas. (Video: Bomberos Voluntarios)

No obstante, las adversas condiciones meteorológicas y las intensas lluvias en Panajachel obligaron a suspender temporalmente los trabajos bajo el agua.

Las autoridades aeronáuticas y policiales mantienen abierta la investigación para esclarecer las fallas técnicas o humanas que provocaron el descenso intempestivo de la unidad.