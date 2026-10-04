La temporada fría comenzará en Guatemala durante la segunda quincena de octubre y podría extenderse hasta abril

Habitantes con ropa de abrigo observan las condiciones meteorológicas en Guatemala previo al inicio de la temporada fría pronosticada por el Insivumeh. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Guatemala iniciará la temporada fría 2026-2027 en la segunda quincena de octubre, mientras la onda del este número 42 deja lluvias dispersas, actividad eléctrica y riesgo de crecidas repentinas en varias regiones del país. El ciclo se extenderá hasta la primera quincena de marzo, aunque en algunas zonas podría prolongarse hasta abril.

La temporada podría registrar hasta 16 frentes fríos entre noviembre y marzo de 2027. Diciembre y enero concentrarían la mayor frecuencia de estos sistemas, con cuatro ingresos previstos en cada mes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).

PUBLICIDAD

El país atravesó el viernes 2 de octubre el paso de la onda del este número 42, que generó nublados y precipitaciones en buena parte del territorio. También existía posibilidad de actividad eléctrica durante la jornada.

Las condiciones fueron distintas según la región. Hubo poca nubosidad en Occidente y el oeste de Petén, mientras que en el resto del país predominaron los cielos parcialmente nublados.

La neblina se hizo presente en los departamentos de Chiquimula, Quetzaltenango, Huehuetenango y Guatemala. Las lluvias actuales coinciden con la reducción gradual de las precipitaciones que suele marcar la transición hacia los meses más fríos.

PUBLICIDAD

El Insivumeh prevé la llegada de hasta 16 frentes fríos a Guatemala durante la temporada fría 2026-2027, según su informe de perspectiva climática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluvias en el norte, Occidente y zonas volcánicas

Los mayores acumulados de lluvia por la onda tropical se concentrarían en las regiones Norte, Bocacosta, Occidente, Franja Transversal del Norte y Altiplano Central. También podrían producirse tormentas locales graves en sectores montañosos o volcánicos.

Las precipitaciones elevan el riesgo de lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos de masa y daños en la red vial. El Insivumeh recomendó adoptar precauciones ante estas posibles consecuencias.

Un lahar es una corriente de agua, lodo, rocas y otros materiales volcánicos que puede descender por las laderas de un volcán durante lluvias intensas. Los eventos de este tipo pueden afectar caminos, comunidades y cauces cercanos a las montañas volcánicas.

PUBLICIDAD

La perspectiva climática de octubre también prevé una probabilidad del 100% de establecimiento de las condiciones de la fase de El Niño. Este fenómeno suele asociarse históricamente con una menor cantidad de lluvia, aunque el inicio de la época fría se mantiene dentro de los parámetros habituales.

El instituto explicó que octubre suele presentar una baja paulatina en la frecuencia y la intensidad de las lluvias, pero ese comportamiento puede variar entre regiones y responder a las condiciones oceánico-atmosféricas. La influencia de El Niño forma parte de esos factores que pueden modificar el patrón de precipitaciones.

Durante la segunda mitad de octubre no se prevé el ingreso de frentes fríos, pese a que ese período ya corresponde al comienzo formal de la temporada. El primer mes con sistemas de viento norte sería noviembre.

PUBLICIDAD

Diciembre y enero, los meses con más frentes fríos

Noviembre tendría dos frentes fríos, mientras que diciembre de 2026 y enero de 2027 sumarían cuatro cada uno. Febrero y marzo recibirían tres sistemas por mes, y abril cerraría la temporada sin ingresos de este tipo.

Los frentes fríos son sistemas que generan vientos del norte de intensidad moderada a fuerte. Se forman cuando masas de aire frío atraviesan las planicies de la península de Yucatán y luego ascienden al encontrarse con las montañas del norte guatemalteco.

Ese ascenso favorece la condensación de la humedad, sobre todo en las laderas opuestas al viento. El proceso puede provocar lluvias estacionales en las regiones Norte, Caribe y Franja Transversal del Norte, además de eventos aislados en la Bocacosta y el suroccidente.

PUBLICIDAD

Las temperaturas medias de octubre oscilarían entre 12 °C (53,6 °F) y 29 °C (84,2 °F), según la región. Las mínimas podrían ubicarse entre 7 °C (44,6 °F) y 17 °C (62,6 °F).

Occidente y el Altiplano Central registrarían las temperaturas más bajas del país. En los meses posteriores, con la temporada ya establecida, las medias en esas regiones se ubicarían entre 12 °C (53,6 °F) y 22 °C (71,6 °F), mientras que las mínimas mantendrían el rango histórico previsto para el fenómeno.